Футбол
Директор по развитию самарских «Крыльев Советов» Александр Шикунов заявил, что клуб близок к подписанию контракта с экс-полузащитником «Спартака» и сборной России по футболу Александром Самедовым.
RT на русскомвчера в 14:15
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Созвонились с Самедовым, Божович ему тоже звонил. Решили поработать вместе. У него есть желание, у нас тоже есть. Можно сказать, что обо всём договорились.
— Александр Шикунов, футболистNews.ru вчера в 16:48
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Экономика
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В Челябинске проводят проверку сообщений о нападении волка на ребёнка в одном из парков, сообщает ТАСС по ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по области.
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал не впадать в зависимость от гаджетов, которая, по его мнению, как алкоголь и наркотики, лишает человека свободы.
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Происшествия
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Политика
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Обновлено вчера в 22:58
Политика
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Китай выразил протест США из-за того, что американский ракетный эсминец McCampbell без разрешения китайской стороны вошёл в акваторию спорных островов Сиша (Парасельские острова) в Южно-Китайском море.
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Общество
Замдиректора ФСИН рассказал о безнадеге в глазах сотрудников ведомства
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Футбол
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Кино
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Гаджеты
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В Сети появились первые рендеры нового гаджета iPhone, демонстрация которого может состояться осенью текущего года.
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Футбол
Самедов может подписать контракт с «Крыльями Советов»
Директор по развитию самарских «Крыльев Советов» Александр Шикунов заявил, что клуб близок к подписанию контракта с экс-полузащитником «Спартака» и сборной России по футболу Александром Самедовым.
Обновлено вчера в 14:15
Кино
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Обновлено вчера в 09:53
Происшествия
Жителя Новокузнецка оштрафовали за покупку на AliExpress
Обновлено вчера в 20:41
Транспорт
В двух аэропортах Берлина отменены рейсы из-за забастовки персонала
В числе отмененных оказался рейс авиакомпании "Аэрофлот" из Шенефельда в Москву.
Обновлено в 04:21
Армия и оружие
National Interest оценил новую российскую самоходку «Лотос»
Несмотря на свою предполагаемую "цветочную красоту", новое самоходное артиллерийское орудие (САО) 2С42 "Лотос" станет важной вехой в процессе модернизации артиллерии России, пишет американский журнал The National Interest.
Обновлено вчера в 19:40