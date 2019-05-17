Футбол

Самедов и Корниленко пропустят матч против «Спартака»Sport24.ru 04:20

Крылья Советов — Спартак
завтра
в 12:00
Чемпионат России
Самара, Самара Арена
«Крылья Советов» завершают подготовку к предстоящему матчу со «Спартаком» в рамках 29-го тура чемпионата России. В игре не примут участия Артем Тимофеев и Джано Ананидзе по условиям арендных соглашений самарцев с красно-белыми по этим игрокам.
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