Футбол
Самедов и Ананидзе не сыграют до конца сезонаМатч ТВ 08:30
Думаю, он тоже не сможет сыграть до конца сезона, — добавил Чачаев. В нынешнем сезоне в составе «Крыльев Советов» Самедов принял участие в девяти матчах. Ананидзе в восьми играх отметился одним голом.
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Футбол
Мать Роналду восхитилась несуществующим достижением сына
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Футбол
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Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета
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Обновлено в 04:02
Политика
КГБ Белоруссии задержал троих россиян
Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии задержал троих россиян по подозрению в даче взятки.
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«Точка невозврата»: что рассказал военный эксперт Зеленского
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Обновлено в 07:27
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Американская актриса Дженнифер Энистон, недавно отпраздновавшая свое 50-летие, снялась в пикантной фотосессии для журнала Harper's Bazaar.
Обновлено вчера в 19:22
Экономика
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Обновлено в 10:04
Общество
Роскомнадзор напомнил мессенджерам о санкциях за регистрацию анонимов
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) напомнила владельцам мессенждеров о необходимости следовать требованиям, связанным с идентификацией пользователей.
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Общество
В WikiLeaks рассказали о состоянии Ассанжа в тюрьме
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Обновлено в 07:43
Спорт
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Политика
Помпео отменил майский визит в Берлин и встречу с Меркель
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Обновлено в 06:15
Политика
На Украине избрали главу антикоррупционного суда
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Обновлено в 09:20
Транспорт
Стало известно, куда в Москве чаще всего ездят на такси
В столичном Центре организации дорожного движения выяснили, куда чаще всего в Москве ездят на такси.
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Шоу-бизнес
Алена Водонаева оказалась под капельницей
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Обновлено в 07:00
Общество
Леди Гага разделась на Met Gala в Нью-Йорке
Певица и актриса Леди Гага разделась на нью-йоркском ежегодном балу Met Gala до нижнего белья, а исполнительница Кэти Перри пришла на мероприятие в костюме люстры.
Обновлено в 05:28
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В Германии сокращается число неграмотных
Из документа следует, что в Германии более шести миллионов взрослых граждан не умеют в должной мере ни читать, ни писать по-немецки.
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Музыка
Лазарев рассказал о первой репетиции номера для Евровидения
Обновлено вчера в 07:22
Общество
Генпрокурор РФ раскритиковал реализацию реформы системы ТКО в регионах
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка раскритиковал реализацию реформы отрасли обращения с мусором на совещании в Екатеринбурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 03:22