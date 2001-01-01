Самедов и Ананидзе не сыграют до конца сезонаМатч ТВ 08:30

Думаю, он тоже не сможет сыграть до конца сезона, — добавил Чачаев. В нынешнем сезоне в составе «Крыльев Советов» Самедов принял участие в девяти матчах. Ананидзе в восьми играх отметился одним голом.

Самедов и Ананидзе не сыграют до конца сезона

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