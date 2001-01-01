Футбол

Самедов и Ананидзе не сыграют до конца сезонаМатч ТВ 08:30

Думаю, он тоже не сможет сыграть до конца сезона, — добавил Чачаев. В нынешнем сезоне в составе «Крыльев Советов» Самедов принял участие в девяти матчах. Ананидзе в восьми играх отметился одним голом.
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Александр Шикунов: «Самедов выбыл до конца сезона, Джано может восстановиться к игре с „Ахматом“»

Спорт-Экспресс10:00

Футболисты «Крыльев Советов» Александр Самедов и Джано Ананидзе выбыли до конца сезона

КП - Самара09:58

Футболисты «Крыльев Советов» Самедов и Ананидзе не сыграют до конца сезона

ТАСС08:06

Александр Шикунов: «У Жано не такая серьезная травма»

Sportbox.RU09:43

Шикунов: Самедов выбыл до конца сезона, а Джано успеет восстановиться быстрее

Чемпионат08:40

Александр Шикунов: «У Жано не такая серьезная травма»

Матч ТВ09:43
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Футбол

Мать Роналду восхитилась несуществующим достижением сына

Обновлено в 06:44
Футбол

«Ливерпуль» и «Барселона» сыграют ответный матч полуфинала ЛЧ

В Англии состоится ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Барселоной».
Обновлено вчера в 23:00
Политика

В отношении спикера Верховной рады Парубия возбудили дело

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приняло решение о возбуждении уголовного дела в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с возможным нецелевым использованием бюджетных средств.
Обновлено в 02:59
Общество

Group-IB отказалась комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»

6 мая издание «Лента.ру» сообщило со ссылкой на эксперта по кибербезопасности, знакомого с ходом перепроверки результатов голосования, что «аномальное голосование» за Микеллу Абрамову шло в пяти регионах — в Москве и Подмосковье, в Курской, Калининградской и Кировской областях.
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Происшествия

Появилось новое видео горящего в Шереметьево самолета

Появилось новое видео катастрофы Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Шереметьево. Запись опубликована в Telegram-канале НТВ.
Обновлено в 05:15
Происшествия

Суд арестовал четырёх фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе»

Самарский районный суд принял решение о заключении под стражу четырёх фигурантов уголовного дела о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 08:53
Авто

Стартовали продажи экспедиционной версии «УАЗ Хантер»

В России стартовали продажи экспедиционной версии внедорожника УАЗ «Хантер».
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Политика

Климкин назвал бандитизмом выдачу российских паспортов в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что упрощённое предоставление российского гражданства жителям Донбасса является «бандитизмом».
Обновлено в 07:19
Происшествия

В Нижнем Новгороде мужчина устроил дебош в монастыре

Пьяный мужчина, размахивая игрушечным пистолетом, повздорил с охранником монастыря в Нижнем Новгороде и был задержан полицией, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по области.
Обновлено в 08:57
Происшествия

В Екатеринбурге полиция спасла ребёнка из квартиры, залитой кипятком

Лопнула батарея, и помещение стремительно стало заливать кипятком.
Обновлено в 08:21
Происшествия

Минтранс хочет наградить бортпроводников сгоревшего SSJ100

Обновлено в 09:59
Происшествия

Арестован предполагаемый участник нападения на журналиста Олега Кашина

Борисов, который был в межгосударственном розыске по этому делу несколько лет, также проходит по делу об избиении в ноябре 2010 года журналиста Олега Кашина.
Обновлено в 09:44
Происшествия

Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета

Обновлено в 06:01
Политика

Лавров резко ответил журналисту CNN

Глава МИД Сергей Лавров осадил журналиста CNN, задавшего вопрос о ситуации вокруг Венесуэлы, пишет "Российская газета".
Обновлено в 04:02
Политика

КГБ Белоруссии задержал троих россиян

Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии задержал троих россиян по подозрению в даче взятки.
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Армия и оружие

«Точка невозврата»: что рассказал военный эксперт Зеленского

Военный эксперт, советник Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил, что широкомасштабное наступление России через Азовское побережье невозможно, но в случае конфликта в Азовском море Украина противостоять России не сможет.
Обновлено в 07:27
Шоу-бизнес

50-летняя Дженнифер Энистон снялась топлес для глянца

Американская актриса Дженнифер Энистон, недавно отпраздновавшая свое 50-летие, снялась в пикантной фотосессии для журнала Harper's Bazaar.
Обновлено вчера в 19:22
Экономика

Kostroma Kogeneratsiya получит в управление 100% ТГК-2

ФАС удовлетворила ходатайство кипрской "Кострома Когенерация Лимитед" на получение в доверительное управление 100% акций с правом голоса в уставном капитале ПАО "ТГК-2".
Обновлено в 09:12
Происшествия

Торговцы оружием из Евросоюза получили реальные сроки в Петербурге

В Петербурге осудили нелегальных торговцев оружием. В банде состояло семь человек, двое получили приговоры в октябре 2017 года.
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Общество

Роскомнадзор напомнил мессенджерам о санкциях за регистрацию анонимов

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) напомнила владельцам мессенждеров о необходимости следовать требованиям, связанным с идентификацией пользователей.
Обновлено в 08:40
Общество

В WikiLeaks рассказали о состоянии Ассанжа в тюрьме

В Британии Ассанжа 1 мая приговорили к 11,5 месяца тюрьмы за нарушение условий выхода под залог.
Обновлено в 07:43
Спорт

Самуэльссон раскритиковал президента ВАДА, похвалившего Россию

Олимпийский чемпион, шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон прокомментировал слова президента Всемирного антидопингового агентства Крэйга Риди, который назвал оправданным восстановление РУСАДА и похвалил российскую сторону за прогресс в антидопинговой работе.
Обновлено в 05:56
Политика

Помпео отменил майский визит в Берлин и встречу с Меркель

Госсекретарь США Майк Помпео отказался от рабочей поездки в Берлин, где у него были намечены переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, а также министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом, сообщило агентство Reuters.
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На Украине избрали главу антикоррупционного суда

В феврале бывшего прокурора Алексея Жукова назначили временно исполняющим обязанности руководителя аппарата антикоррупционного суда.
Обновлено в 09:20
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Стало известно, куда в Москве чаще всего ездят на такси

В столичном Центре организации дорожного движения выяснили, куда чаще всего в Москве ездят на такси.
Обновлено в 08:38
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В Германии сокращается число неграмотных

Из документа следует, что в Германии более шести миллионов взрослых граждан не умеют в должной мере ни читать, ни писать по-немецки.
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Лазарев рассказал о первой репетиции номера для Евровидения

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Генпрокурор РФ раскритиковал реализацию реформы системы ТКО в регионах

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка раскритиковал реализацию реформы отрасли обращения с мусором на совещании в Екатеринбурге, передает корреспондент ТАСС.
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Российский футболист, полузащитник самарских «Крыльев Советов». Бывший игрок сборной России. Заслуженный мастер спорта России. Чемпион России, обладатель Суперкубка России и трёхкратный обладатель Кубка России по футболу.
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