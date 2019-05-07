Футбол
Самедов и Ананидзе не сыграют до конца сезонаМатч ТВ 08:30
Думаю, он тоже не сможет сыграть до конца сезона, — добавил Чачаев. В нынешнем сезоне в составе «Крыльев Советов» Самедов принял участие в девяти матчах. Ананидзе в восьми играх отметился одним голом.
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На Украине избрали главу антикоррупционного суда
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Обновлено в 09:20
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Стоимость биткоина впервые с ноября превысила 6 тыс. долларов
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Общество
Прокуратура Пензы запретила ношение хиджабов в школах
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Происшествия
В Норвегии опознали российского моряка, пропавшего в 2016 году
Полиция Норвегии установила личность российского моряка, тело которого было выловлено рыбаками в апреле этого года в Баренцевом море.
Обновлено в 11:45
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Полузащитник «Зенита» Шатов может перейти в «Краснодар»
Как стало известно Sport24, полузащитник «Зенита» Олег Шатов недоволен количеством игрового времени в петербургской команде и может покинуть сине-бело-голубых в ближайшее трансферное окно.
Обновлено в 10:10
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В Дагестане телеведущая MTV погибла после наезда автомобиля
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Обновлено в 11:33
Происшествия
Неизвестный захватил заложников в табачной лавке под Тулузой
Неизвестный захватил заложников в табачном магазине в коммуне Бланьяк под Тулузой, передаёт портал France Info.
Обновлено в 11:22
Происшествия
Суд арестовал четырех фигурантов дела о грязной нефти в «Дружбе»
В Самаре арестовали четверых членов организованной преступной группы, которые совершали поставку нефти через нефтепровод "Дружба" в загрязненном виде, чтобы скрыть ее хищение.
Обновлено в 10:56
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Ирина Шейк пришла на «Met Gala 2019» без Брэдли Купера
Поклонников смутило, что Ирина Шейк пришла на бал без мужа Брэдли Купера. В прошлом году звездная пара блистала на "Met Gala".
Обновлено в 05:49
Кино
HBO извинился за появившийся в «Игре престолов» стаканчик из Starbucks
Телеканал HBO пошутил по поводу появившегося в эпизоде «Игры престолов» стакана кофейни Starbucks.
Обновлено в 04:02
Общество
Group-IB отказалась комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»
Представители Group-IB рекомендовали дождаться результатов проверки, инициированной Первым каналом.
Обновлено в 10:28
Общество
Минтруд представил график праздничных дней на 2020 год
Минтруд России подготовил предложения о переносе выходных дней в 2020 году.
Обновлено в 11:29
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Три сотрудника предприятия «Азот» (филиала «ОХК Уралхим») в Пермском крае, где при взрыве в цехе по производству аммиака погибли три человека, заключены под стражу.
Обновлено в 11:23
Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров
Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».
Обновлено в 06:18
Общество
В российском городе вывели сотни детей на «Парад дошкольных войск»
В центре Пятигорска прошел «Парад дошкольных войск».
Обновлено в 07:09
Шоу-бизнес
Настя Каменских выходит замуж за Потапа
Настя Каменских выходит замуж за Потапа Потап и Настя поженятся уже в конце мая.
Обновлено в 04:57
Авто
Porsche оштрафовали на 535 миллионов евро из-за дизельного скандала
Прокуратура Штутгарта оштрафовала производителя автомобилей Porsche на 535 миллионов евро за нарушения, связанные с дизельным скандалом.
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Skoda анонсировала обновленный Superb
Компания Skoda анонсировала премьеру обновленной флагманской модели Superb.
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AnTuTu опубликовал рейтинг самых мощных смартфонов по итогам апреля
Четвертое и пятое место самых мощных устройств по версии AnTuTu досталось Meizu 16s и Vivo iQOO Monster.
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Звезда «Дома-2» Илья Яббаров подрался со своей невестой Ритой Ларченко
Звезда "Дома-2" Илья Яббаров подрался со своей невестой Ритой Ларченко Примечательно, что сегодня сын Алены Рапунцель и Ильи Яббарова отметил 3 месяца со дня своего рождения.
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Эмин Агаларов рассказал, как воспитывает своих детей
Эмин Агаларов с 4-месячной дочерью Рассказал Эмин Агаларов и о том, как воспитывает старших детей.
Обновлено в 05:21
Происшествия
Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета
Обновлено в 06:01
Авто
Китай намерен экспортировать подержанные автомобили
Разрешение на вывоз подержанных авто за рубеж уже действует в десяти городах и провинциях Китая, в числе которых Пекин, Шанхай и Гуандун.
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Футбол
Шевченко вновь не вызвал в сборную Украины Ракицкого
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не стал вызывать защитника петербургского "Зенита" Ярослава Ракицкого на подготовительный сбор команды, передает "Советский спорт".
Обновлено в 11:00
Хоккей
Скончался чемпион мира и бывший вратарь «Авангарда» Адам Свобода
Чемпион мира 2005 года в составе сборной Чехии по хоккею вратарь Адам Свобода ушел из жизни в возрасте 41 года, сообщается в микроблоге чешской национальной команды в Twitter.
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