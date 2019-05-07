Футбол

Самедов и Ананидзе не сыграют до конца сезонаМатч ТВ 08:30

Думаю, он тоже не сможет сыграть до конца сезона, — добавил Чачаев. В нынешнем сезоне в составе «Крыльев Советов» Самедов принял участие в девяти матчах. Ананидзе в восьми играх отметился одним голом.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Самедов выбыл на 20 дней и может пропустить остаток сезона

Sport24.ru10:42

Александр Шикунов: «Самедов выбыл до конца сезона, Джано может восстановиться к игре с „Ахматом“»

Спорт-Экспресс10:00

Самедов может пропустить остаток сезона

Sport.ru11:29

Александр Шикунов: «У Жано не такая серьезная травма»

Матч ТВ09:43

Шикунов: Самедов выбыл до конца сезона, а Джано успеет восстановиться быстрее

Чемпионат08:40

Футболисты «Крыльев Советов» Александр Самедов и Джано Ананидзе выбыли до конца сезона

КП - Самара09:58

Футболисты «Крыльев Советов» Самедов и Ананидзе не сыграют до конца сезона

ТАСС08:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 11:49, Ашберн
Политика

Кравчук заявил, что Хрущев «заставил» Украину принять Крым

Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью изданию "Апостроф" заявил, что в 1954 году Никита Хрущев "заставил" Украинскую ССР принять в свой состав Крым.
Обновлено в 10:14
Здоровье

Названа главная причина преждевременной смертности

Стала известна главная причина преждевременной смертности среди населения всего мира.
Обновлено в 04:39
Происшествия

Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая

Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.
Обновлено вчера в 16:30
Политика

На Украине избрали главу антикоррупционного суда

Бывшая судья Печенежского райсуда Харьковской области Елена Танасевич избрана председателем Высшего антикоррупционного суда Украины, передают «Украинские новости».
Обновлено в 09:20
Экономика

Стоимость биткоина впервые с ноября превысила 6 тыс. долларов

На торгах во вторник самая популярная криптовалюта – биткоин – впервые с ноября 2018 года превысила психологическую отметку в 6 тыс. долларов.
Обновлено в 11:02
Общество

Прокуратура Пензы запретила ношение хиджабов в школах

Обновлено в 02:33
Происшествия

Арестован предполагаемый участник нападения на журналиста Олега Кашина

Борисов, который был в межгосударственном розыске по этому делу несколько лет, также проходит по делу об избиении в ноябре 2010 года Олега Кашина, на тот момент — корреспондента издательского дома «Коммерсантъ».
Обновлено в 09:44
Происшествия

В Норвегии опознали российского моряка, пропавшего в 2016 году

Полиция Норвегии установила личность российского моряка, тело которого было выловлено рыбаками в апреле этого года в Баренцевом море.
Обновлено в 11:45
Футбол

Полузащитник «Зенита» Шатов может перейти в «Краснодар»

Как стало известно Sport24, полузащитник «Зенита» Олег Шатов недоволен количеством игрового времени в петербургской команде и может покинуть сине-бело-голубых в ближайшее трансферное окно.
Обновлено в 10:10
Происшествия

В Дагестане телеведущая MTV погибла после наезда автомобиля

Дагестанская телеведущая «MTV Столица» Тамилла Абдулаева попала под машину в Махачкале и позднее скончалась в больнице, сообщила РБК пресс-секретарь Минздрава республики Залина Муртазалиева.
Обновлено в 11:33
Происшествия

Неизвестный захватил заложников в табачной лавке под Тулузой

Неизвестный захватил заложников в табачном магазине в коммуне Бланьяк под Тулузой, передаёт портал France Info.
Обновлено в 11:22
Происшествия

Суд арестовал четырех фигурантов дела о грязной нефти в «Дружбе»

В Самаре арестовали четверых членов организованной преступной группы, которые совершали поставку нефти через нефтепровод "Дружба" в загрязненном виде, чтобы скрыть ее хищение.
Обновлено в 10:56
Шоу-бизнес

Ирина Шейк пришла на «Met Gala 2019» без Брэдли Купера

Поклонников смутило, что Ирина Шейк пришла на бал без мужа Брэдли Купера. В прошлом году звездная пара блистала на "Met Gala".
Обновлено в 05:49
Происшествия

Минтранс предложил наградить бортпроводников сгоревшего SSJ100

Обновлено в 10:23
Кино

HBO извинился за появившийся в «Игре престолов» стаканчик из Starbucks

Телеканал HBO пошутил по поводу появившегося в эпизоде «Игры престолов» стакана кофейни Starbucks.
Обновлено в 04:02
Общество

Group-IB отказалась комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»

Представители Group-IB рекомендовали дождаться результатов проверки, инициированной Первым каналом.
Обновлено в 10:28
Общество

Минтруд представил график праздничных дней на 2020 год

Минтруд России подготовил предложения о переносе выходных дней в 2020 году.
Обновлено в 11:29
Происшествия

Суд арестовал троих сотрудников пермского химзавода по делу о взрыве

Три сотрудника предприятия «Азот» (филиала «ОХК Уралхим») в Пермском крае, где при взрыве в цехе по производству аммиака погибли три человека, заключены под стражу.
Обновлено в 11:23
Происшествия

Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров

Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».
Обновлено в 06:18
Общество

В российском городе вывели сотни детей на «Парад дошкольных войск»

В центре Пятигорска прошел «Парад дошкольных войск».
Обновлено в 07:09
Шоу-бизнес

Настя Каменских выходит замуж за Потапа

Настя Каменских выходит замуж за Потапа Потап и Настя поженятся уже в конце мая.
Обновлено в 04:57
Авто

Porsche оштрафовали на 535 миллионов евро из-за дизельного скандала

Прокуратура Штутгарта оштрафовала производителя автомобилей Porsche на 535 миллионов евро за нарушения, связанные с дизельным скандалом.
Обновлено в 09:01
Авто

Skoda анонсировала обновленный Superb

Компания Skoda анонсировала премьеру обновленной флагманской модели Superb.
Обновлено в 02:39
Гаджеты

AnTuTu опубликовал рейтинг самых мощных смартфонов по итогам апреля

Четвертое и пятое место самых мощных устройств по версии AnTuTu досталось Meizu 16s и Vivo iQOO Monster.
Обновлено в 05:49
Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» Илья Яббаров подрался со своей невестой Ритой Ларченко

Звезда "Дома-2" Илья Яббаров подрался со своей невестой Ритой Ларченко Примечательно, что сегодня сын Алены Рапунцель и Ильи Яббарова отметил 3 месяца со дня своего рождения.
Обновлено в 07:19
Шоу-бизнес

Эмин Агаларов рассказал, как воспитывает своих детей

Эмин Агаларов с 4-месячной дочерью Рассказал Эмин Агаларов и о том, как воспитывает старших детей.
Обновлено в 05:21
Происшествия

Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета

Обновлено в 06:01
Авто

Китай намерен экспортировать подержанные автомобили

Разрешение на вывоз подержанных авто за рубеж уже действует в десяти городах и провинциях Китая, в числе которых Пекин, Шанхай и Гуандун.
Обновлено в 09:57
Футбол

Шевченко вновь не вызвал в сборную Украины Ракицкого

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не стал вызывать защитника петербургского "Зенита" Ярослава Ракицкого на подготовительный сбор команды, передает "Советский спорт".
Обновлено в 11:00
Хоккей

Скончался чемпион мира и бывший вратарь «Авангарда» Адам Свобода

Чемпион мира 2005 года в составе сборной Чехии по хоккею вратарь Адам Свобода ушел из жизни в возрасте 41 года, сообщается в микроблоге чешской национальной команды в Twitter.
Обновлено в 11:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Жано Амиранович Ананидзе
Грузинский футболист
Грузинский футболист, полузащитник московского «Спартака», выступающий на правах аренды за самарские «Крылья Советов». Игрок национальной сборной Грузии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Александр Самедов
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник самарских «Крыльев Советов». Бывший игрок сборной России. Заслуженный мастер спорта России. Чемпион России, обладатель Суперкубка России и трёхкратный обладатель Кубка России по футболу.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное