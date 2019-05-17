Самедов, Канунников и Корниленко не сыграют со «Спартаком»Soccer.ru 05:14

Футболисты команды Сергей Корниленко, Максим Канунников, Александр Самедов и Никита Чичерин не помогут самарцам из-за травм. Также по условиям арендного соглашения не сыграют Артем Тимофеев и Джано. Матч «Крылья Советов» - «Спартак» пройдет 18 мая в Самаре и начнется в 19:00 мск.

Самедов, Канунников и Корниленко не сыграют со «Спартаком»

Общество Надгробия из Долины Славы нашли на свалке Надгробия с могил бойцов из Долины Славы в Мурманской области, где установлен мемориал защитникам Советского Заполярья, были найдены на свалке под Мурманском.

Происшествия Раскрыты обстоятельства убийства похищенного в Могилеве милиционера В Белоруссии ищут убийц 22-летнего милиционера Евгения Потаповича. Сотрудника ГАИ, выехавшего на место ДТП, похитили 16 мая.

Политика ЕС утвердил механизм введения санкций за кибератаки «17 мая 2019 года совет установил механизм, который позволяет ЕС вводить целенаправленные ограничительные меры для сдерживания и реагирования на кибератаки, которые представляют собой внешнюю угрозу для ЕС или его государств-членов, включая кибератаки на третьи государства или международные организации», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Совета ЕС.

Политика В ДНР наблюдают ажиотаж на паспорта Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что власти наблюдают повышенный интерес к получению паспортов самопровозглашенной республики, передает РИА "Новости".

Происшествия У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.

Политика Россия останется в ПАСЕ, объявил глава МИД Германии Решение было принято в Хельсинки на встречи Мааса и главы российского МИДа Сергея Лаврова.

Политика Киевский суд открыл дело о запрете на выезд Порошенко с Украины Окружной административный суд Киева открыл дело о запрете на выезд с Украины ряда высокопоставленных чиновников и политиков.

Политика В ДНР установили заказчиков и исполнителей убийства Захарченко Следствие установило исполнителей, организаторов и заказчиков убийства первого главы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко.

Политика Климкин написал заявление об отставке Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что написал заявление об отставке.

Происшествия Момент крушения истребителя F-16 в Калифорнии попал на видео В Сети появилось видео крушения в Южной Калифорнии истребителя F-16, принадлежащего ВВС США. Ролик опубликовал телеканал ABC7.

Политика Парламентская коалиция на Украине официально распалась Парламентская коалиция на Украине официально распалась Досрочных выборов в Верховную раду, вероятнее всего, не будет.

Общество Умерла «сердитая кошка» Grumpy Cat Кошка, известная в Сети по прозвищу "Сердитый кот" (Grumpy Cat), умерла в возрасте семи лет. Об этом в твиттере сообщили ее хозяева.

Музыка Сердючка раскритиковала организацию «Евровидения» в Израиле Известный украинский артист Андрей Данилко, известный под сценическим псевдонимом Верка Сердючка, подверг критике организацию конкурса «Евровидение» в израильском Тель-Авиве.

Общество В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко На Троекуровском кладбище Москвы закончилась церемония прощания с журналистом, главным редактором радио "Говорит Москва" Сергеем Доренко.

Гаджеты ASUS представил смартфон Zenfone 6 с поворотной камерой Основная камера, которая является поворотной и может выполнять функции «фронталки» получила два датчика — основной с разрешением в 48 мегапикселей и 13-мегапиксельный вспомогательный.

Спорт Двукратная олимпийская чемпионка Дальмайер завершила карьеру в 25 лет Двукратная чемпионка Игр в Пхенчхане немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер заявила о завершении карьеры в 25 лет.

Армия и оружие Эсминцы ВМС США вошли в Персидский залив Два ракетных эсминца Военно-морских сил США McFaul и Gonzalez в четверг прошли через Ормузский пролив и достигли Персидского залива.

Происшествия Автокран частично разрушил надземный переход над трассой под Тюменью Надземный пешеходный переход частично разрушен после того, как в него врезался автокран на трассе Р-404 Тюмень - Ханты-Мансийск.

Общество Доходы новосибирского губернатора Травникова в 2018 году удвоились Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в 2018 году заработал почти 8,879 миллиона рублей, в то время как его доход в 2017 году составил 4,685 миллиона, сообщается на сайте облправительства.

Происшествия СК попросил арестовать директора института Росрезерва Следствие ходатайствует о заключении под стражу на два месяца директора НИИ проблем хранения Росрезерва Сергея Уланина по делу о мошенничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

Происшествия Подравшегося с экипажем рейса Новосибирск — Москва дебошира арестовали Суд в Новосибирской области арестовал пассажира, который перед вылетом самолета из Новосибирска в Москву напал на пилотов и оскорбил полицейского.

Музыка Сергей Лазарев выступит в первой части финала Евровидения-2019 Российский певец Сергей Лазарев выступит в первой части финала международного песенного конкурса «Евровидение-2019», которая пройдёт в субботу, 18 мая.

Кино Актер Пускепалис объяснил решение не сниматься на Западе Обладатель «Серебряного медведя» Берлинского фестиваля, российский актер Сергей Пускепалис отказывается от предложений сниматься в зарубежном кино из-за неуважительного отношения к образу русского человека.

Общество Памятник Минину и Пожарскому отреставрируют в Покровском соборе Москвы Памятник Минину и Пожарскому в Москве будут реконструировать непосредственно на территории Покровского собора, проект находится на стадии завершения, заявил директор ГИМа Алексей Левыкин в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".