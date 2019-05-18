Самедов, Канунников и Корниленко не сыграют со «Спартаком»Soccer.ru 05:14

Футболисты команды Сергей Корниленко, Максим Канунников, Александр Самедов и Никита Чичерин не помогут самарцам из-за травм. Также по условиям арендного соглашения не сыграют Артем Тимофеев и Джано. Матч «Крылья Советов» - «Спартак» пройдет 18 мая в Самаре и начнется в 19:00 мск.

Самедов, Канунников и Корниленко не сыграют со «Спартаком»

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