Футбол
Самедов, Канунников и Корниленко не сыграют со «Спартаком»Soccer.ru 05:14
Чемпионат России
Самара, Самара Арена
Футболисты команды Сергей Корниленко, Максим Канунников, Александр Самедов и Никита Чичерин не помогут самарцам из-за травм. Также по условиям арендного соглашения не сыграют Артем Тимофеев и Джано. Матч «Крылья Советов» - «Спартак» пройдет 18 мая в Самаре и начнется в 19:00 мск.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 16:04, Ашберн
Шоу-бизнес
Звезда «Вечного зова» Екатерина Жемчужная рассказала о потере ребенка
Звезда «Вечного зова» 75-летняя Екатерина Жемчужная рассказала Борису Корчевникову о потере ребенка и пережитых испытаниях.
Обновлено в 07:00
Музыка
Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов
Компания Google составила рейтинг участников песенного конкурса «Евровидение-2019» на основе запросов пользователей поисковой системы.
Обновлено в 14:18
Общество
В Москве началось прощание с Сергеем Доренко
В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:00
Хоккей
Джордан Шредер подписал контракт с «Торпедо»
Американский нападающий Джордан Шредер стал игроком "Торпедо", сообщает официальный сайт нижегородцев.
Обновлено в 15:24
Кино
Закончилась 12-летняя история «Теории большого взрыва»
Недавно 43-летний Галэки и сам стал отцом - первенца актеру подарила его 21-летняя девушка Элейна Мейер.
Обновлено в 13:52
Политика
Суд Киева открыл дело о запрете на выезд Порошенко за границу
Киевский суд заявил об открытии производства по делу о запрете выезда с территории Украины действующего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 05:29
Происшествия
В Росавиации рассказали о действиях экипажа сгоревшего SSJ-100
Изначально РИА Новости сообщали, что экипаж SSJ во время ЧП при посадке в Шереметьеве не выпустил закрылки.
Обновлено в 09:43
Происшествия
В Волгограде в ДТП с маршруткой и грузовиком пострадали 14 человек
В Советском районе Волгограда при столкновении маршрутки с грузовиком пострадали 14 человек.
Обновлено в 13:23
Происшествия
Мужчина взорвал гранату в отделении банка в Луганской области
Посетитель банка в Старобельске Луганской области подорвал гранату в одном из филиалов.
Обновлено в 14:22
Здоровье
Волгоградцам рассказали, почему перестает снижаться вес при похудении
Существует два развития событий: вес стоит, но жир уходит; прогресс полностью остановился.
Обновлено в 15:03
Политика
У России прорезается право голоса в ПАСЕ
Комитет министров выступил с примирительным заявлением Россия в пятницу стала на шаг ближе к восстановлению своих прав в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), которых она была лишена в 2014 году из-за событий в Крыму.
Обновлено в 13:48
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Спорт
Губерниев отреагировал на решение Дальмайер завершить карьеру
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение немецкой биатлонистки Лауры Дальмайер завершить выступление на профессиональном уровне.
Обновлено в 11:28
Происшествия
Учительница Ахмата и Рамзана Кадыровых погибла в ДТП на Кубани
В Краснодарском крае в ДТП погибла учительница первого президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова и нынешнего главы Чечни Рамзана Кадырова Вера Дерябина.
Обновлено в 15:48
Политика
Матвиенко встретится в Стамбуле с Эрдоганом
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко проведет в пятницу, 17 мая, переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Обновлено в 05:15
Шоу-бизнес
Полина Диброва впервые осталась одна с тремя детьми без прислуги
Диброва обрадовалась возможности впервые за десять лет провести время наедине с сыновьями.
Обновлено в 12:42
Политика
Белоруссия вновь приостановила транзит российской нефти на Украину
Белоруссия вновь приостановила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Украины в связи с отсутствием там свободных резервуаров для откачки некачественного сырья.
Обновлено в 10:00
Политика
США решили отменить пошлины на алюминий и сталь из Канады и Мексики
США согласились в течение 48 часов отменить введенные ранее пошлины на поставки стали и алюминия из Канады и Мексики в обмен на новые жесткие меры со стороны Мехико и Оттавы, которые направлены на предотвращение ввоза китайской стали в США с территорий соседних стран.
Обновлено в 13:06
Хоккей
Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах
Известный тренер, чемпион мира в составе сборной России Андрей Николишин иронически высказался об этом слухе.
Обновлено в 14:07
Космос
Discovery смоделировал падение на Землю огромного астероида
Обновлено 14 мая в 14:14
Политика
МИД о новых санкциях США: Москва не оставит без ответа этот выпад
Москва не оставит без ответа новые санкции США против спецотряда "Терек", говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.
Обновлено в 14:44
Политика
Климкин написал заявление об отставке с поста главы МИД Украины
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал заявление об отставке.
Обновлено в 08:16
Происшествия
МАК завершил расшифровку данных черных ящиков сгоревшего SSJ-100
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расшифровку данных черных ящиков самолета SSJ100, совершившего жесткую посадку в московском аэропорту Шереметьево пятого мая.
Обновлено в 15:41
Происшествия
В Москве пожарные спасли 15 человек из горящего дома
На севере Москвы произошел пожар в 12-этажном жилом доме.
Обновлено в 13:49
Экономика
В АСВ рассказали о схеме вывода активов из банка «Югра»
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) назвало редкой и масштабной схему вывода средств из лишенного лицензии банка "Югра".
Обновлено в 15:22
Экономика
Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров
В пояснительной записке подчеркивается, что данная мера позволить исключит необоснованные занижения или завышения величины прожиточного минимума пенсионеров.
Обновлено вчера в 21:33
Общество
Тони Роббинса обвинили в сексуальных домогательствах
Обновлено в 12:09