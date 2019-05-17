Самедов, Канунников и Корниленко не сыграют против «Спартака»Чемпионат 03:40

Напомним, что по условиям арендных соглашений участие в игре со «Спартаком» не примут Артём Тимофеев и Джано Ананидзе. Также из-за повреждений выйти на поле не смогут Александр Самедов, Сергей Корниленко, Никита Чичерин и Максим Канунников, сообщает пресс-служба клуба.

Самедов, Канунников и Корниленко не сыграют против «Спартака»

Политика Установлены заказчики и исполнители убийства Захарченко Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что личности организаторов, заказчиков и исполнителей убийства бывшего лидера ДНР Александра Захарченко к настоящему времени установлены.

Спорт WADA назвало подлинными данные из московской лаборатории 17 января WADA сообщило, что эксперты агентства успешно получили данные из базы московской лаборатории и основные аналитические данные.

Футбол Касорла вызван в сборную Испании впервые с 2015 года Полузащитник «Вильярреала» Санти Касорла вызван в сборную Испании для подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года с командами Фарерских островов (7 июня) и Швеции (10 июня).

Энергетика Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести Сроки окончания строительства "Северного потока — 2" могут перенести на вторую половину 2020 года, передает РИА "Новости".

Общество В Москве прощаются с Сергеем Доренко На прощание с Сергеем Доренко пришли также дочери журналиста Екатерина и Ксения, сын Прохор, глава ВГТРК Олег Добродеев, первый замглавы Кремлевской администрации Алексей Громов, главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов друзья, коллеги и почитатели таланта Доренко, сообщает ТАСС.

Политика Фракция «Народный фронт» покинула парламентскую коалицию в Раде Партия «Народный фронт» вышла из состава парламентской коалиции в Верховной раде, сообщил 17 мая телеканал «Рада».

Теннис Ник Кирьос дисквалифицирован с турнира в Риме Ник Кирьос во время «Мастерса» в Риме в очередной раз отличился.

Политика FT назвал Крымский мост удавкой для украинских портов Как отмечается в материале, Киев и его западные союзники полагают, что Крымский мост, в частности, построили для того, чтобы навязать Украине "экономическое удушье" и парализовать коммерческое судоходство в Азовском море Крымский мост — самый протяженный в России.

Экономика Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума для пенсионеров Минтруд предлагает единый порядок расчета прожиточного минимума пенсионера.

Финансы Украина погасила евробонды на $1 млрд под гарантии США Министерство финансов Украины погасило первый выпуск облигаций внешнего государственного займа (ОВГЗ) на $1 млрд под гарантии США.

Общество Социологи выяснили отношение россиян к «Ночи музеев» Опрос ВЦИОМ показал, что впервые посетить одно из мероприятий акции в этом году планируют 9% опрошенных, еще 7% собираются принять участие в "Ночи музеев" уже не в первый раз.

Происшествия Внедорожник снес фонарный столб на Нагатинской набережной в Москве В Москве на Нагатинской набережной водитель Audi Q7 наехал на фонарный столб и скрылся с места преступления, рассказали РБК в отделе пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД столичного главка МВД.

Экономика Эксперты Nielsen зафиксировали рост доли экономящих россиян В первом квартале 2019 года экономят около 69% россиян. Их доля увеличилась на 7 п.п. по сравнению с предыдущим кварталом.

Происшествия У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.

Общество «Ромир» выяснил необходимый для нормальной жизни доход семей в России Чуть больше половины (51%) участников опроса сочли необходимым доход от 60 до 120 тысяч рублей.

Политика Россия намерена ответить на новые санкции США Россия всегда подчеркивала, что это не ее выбор, она стремится к сотрудничеству с Соединенными Штатами в долгосрочной перспективе.

Авто Ford показал улучшенный универсал Focus ST Автомобильный бренд Ford официально рассекретил новейшую модификацию универсала Ford Focus ST. На выбор клиентам предложены различные комплектации с вариантами моторов.

Общество Мэр Екатеринбурга объяснил отказ от референдума по строительству храма Депутаты Екатеринбургской городской думы решили провести социологический опрос, а не референдум по строительству храма на месте сквера в центре города, так как, по их мнению, это будет быстрее и дешевле.

Футбол «ПСЖ» интересуется Роберто Фирмино Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино привлек внимание «ПСЖ». Лидер французского чемпионата пристально следит за футболистом.

ЖКХ В Сыктывкаре возобновят подачу тепла Подачу тепла возобновят не для всех объектов, а только для социально-культурной сферы, следует из постановления администрации столицы Коми.

Авто Внедорожная Lada Granta Cross прибыла к дилерам АвтоВАЗ начал отгрузку нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross дилерам.