Футбол
Самедов, Канунников и Корниленко не сыграют против «Спартака»Чемпионат 03:40
Чемпионат России
Самара, Самара Арена
Напомним, что по условиям арендных соглашений участие в игре со «Спартаком» не примут Артём Тимофеев и Джано Ананидзе. Также из-за повреждений выйти на поле не смогут Александр Самедов, Сергей Корниленко, Никита Чичерин и Максим Канунников, сообщает пресс-служба клуба.
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