Театры

Самбурская заявила об уходе из Театра на Малой БроннойRT на русском вчера в 22:48

Актриса театра и кино Настасья Самбурская заявила, что режиссёр Московского драматического театра на Малой Бронной Антон Яковлев принял решение вывести её из состава, несмотря на просьбу доиграть сезон.
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Режиссёр Яковлев прокомментировал уход Самбурской из Театра на Малой Бронной

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Преемница Самбурской в Театре на Малой Бронной заявила, что не знала о её конфликте с режиссёром

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Режиссер Яковлев объяснил уход Самбурской из Театра на Малой Бронной

РБК04:51

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Газета.Ru03:04

Театр нашел замену ушедшей со скандалом Самбурской

URA.Ru05:22

«Это свинство»: Самбурская о скандальной ситуации с Театром на Малой Бронной

РЕН ТВвчера в 22:43
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Суд признал Кокорина и Мамаева виновными

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Министерство обороны России опубликовала очередную партию уникальных и неизвестных фотографий, посвященных советским военачальникам, принимавшим участие в Великой Отечественной войне.
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Умер композитор Евгений Крылатов

Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
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Происшествия

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Происшествия

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Уточняется, что группа состояла из девяти человек. Они находились на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, когда их застала лавина.
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Хоккей

Объявлен состав сборной России по хоккею на чемпионат мира

Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с заявкой команды на чемпионат мира 2019 года в Словакии, передает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
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Общество

Минпросвещения разрабатывает правила поведения учителей в соцсетях

Минпросвещения планирует к началу нового учебного года разработать правила поведения для учителей в социальных сетях, заявила глава ведомства Ольга Васильева «РИА Новости».
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Кино

Создатели «Игры престолов» объяснили появление стакана в кадре

Представители телеканала HBO объяснились за появление одноразового стакана для кофе на вынос в одном из эпизодов сериала «Игры престолов».
Обновлено вчера в 06:27
Общество

Тверские спасатели объяснили сообщения телеканалов о радиации

Радиационный фон в Тверской области в норме, говорится в сообщении областного управления министерства.
Обновлено в 06:23
Общество

Аномальное голосование за дочь Алсу велось из пяти регионов

Обновлено вчера в 04:10
Политика

Путин опять не поздравил президента Украины с Днем Победы

Президент России Владимир Путин направил поздравительные послания по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
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Политика

Савченко выбрала себе должность министра у Зеленского

"Савченко полезна Зеленскому как министр обороны или министр иностранных дел", - заявила Савченко.
Обновлено вчера в 14:22
Кино

Россияне назвали любимые фильмы о войне

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Политика

Демушкин рассказал о своей новой работе чиновником в Барвихе

Обновлено вчера в 21:47
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Следствие назвало ошибки пилотов сгоревшего лайнера SSJ

Работающие двигатели и открытое окно могли косвенно повлиять на распространение пламени после жёсткой посадки SSJ 100 в аэропорту Шереметьево.
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ЖКХ

Жителей взорвавшегося в Магнитогорске дома оштрафовали за неоплату услуг ЖКХ

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Здоровье

Четверть ВИЧ-инфицированных в России не знают о своем диагнозе

Четверть ВИЧ-инфицированных россиян не знают о своем положительном статусе, говорится в материалах Роспотребнадзора.
Обновлено в 06:22
Происшествия

Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в США

Украинский певец Макс Барских попал в аварию в Лос-Анджелесе. Об этом он сообщил в Instagram.
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Происшествия

Депутата «Блока Порошенко» обстреляли в Одессе

В Одессе директор отеля выстрелил в ногу депутату Рады из «Блока Петра Порошенко» Адександру Урбанскому, сообщила областная полиция.
Обновлено в 07:33
Происшествия

Подозреваемых в похищении сына бизнесмена задержали в Подмосковье

Подозреваемые 6 мая заманили 32-летнего наследника бизнесмена и его друга в поселок Измайлово на юге Московской области.
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Происшествия

В курганском селе объявили эвакуацию из-за пожара

Обновлено в 07:39
Происшествия

«Аэрофлот» более десяти лет будет выплачивать зарплату погибшего бортпроводника его семье

Обновлено вчера в 16:04
Политика

Актер Мерзликин заявил, что незаконно пересек украинскую границу

Российский актер Андрей Мерзликин, которому киевские власти запретили въезд на территорию страны, рассказал о пересечении государственной границы Украины по рапсовому полю.
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Авто

Стартовали продажи экспедиционной версии УАЗ Хантер

Компания УАЗ начала прием заказов на внедорожник УАЗ Хантер в специальной версии Экспедиция.
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Шойгу запретил насильно привлекать детей в «Юнармию»

«Вместо конкретных занятий с детьми отдельные работники ограничиваются торжественным вручением значков, вписывают фамилии в единую систему учета "Юнармии" и громко рапортуют о ее расширении»,— сообщил министр (цитата по «РИА Новости»).
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Футбол

КДК РФС оштрафовал ЦСКА за протест против внедрения Fan ID

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал ЦСКА за баннеры в матче 27-го тура РПЛ с «Динамо» (2:2), протестующие против внедрения системы Fan ID.
Обновлено в 07:23
Кино

В сети вышел первый тизер сериала «Бэтвумен»

Премьера первой серии запланирована на 2019 год. В трейлере создателе показали главную героиню, наблюдающую за ночным городом.
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Российский режиссёр театра и кино, актёр, сценарист, теле и радиоведущий.
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