Театры
Самбурская со скандалом ушла из театраLenta.ru вчера в 22:18
Актриса Настасья Самбурская со скандалом покинула театр на Малой Бронной раньше намеченного срока. Об этом артистка сообщила в своем Instagram. Самбурская рассказала, что предупредила режиссера Антона Яковлева о своем намерении покинуть труппу по завершению сезона за три месяца.
Читать в источнике
Оценить64
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 00:21, Ашберн
Шоу-бизнес
Писавшая про смерть Началовой журналистка скончалась вслед за ней
Обновлено вчера в 11:02
Политика
Немецкий журналист заявил, что дружба Германии с США «разбита вдребезги»
Неожиданная отмена визита госсекретаря США Майка Помпео в Германию стала свидетельством того, что дружба между двумя странами "разбита вдребезги".
Обновлено вчера в 22:13
Экономика
«Руспродсоюз» назвал причины подорожания хлеба в России
Представитель ассоциации считает, что в текущем году обосновать рост отпускной цены производителям уже гораздо сложнее - в связи с тем, что на мировом рынке цены на зерно снижаются, а на внутреннем - стабилизируются.
Обновлено вчера в 13:35
Гаджеты
Google показала новую версию Android
Американская корпорация Google представила на конференции Google I / O 2019 модернизированную операционную систему Android, которой дали название Android Q. Новинка отличается повышенным вниманием к безопасности пользователей.
Обновлено вчера в 22:22
Общество
Минобороны показало уникальные снимки полководцев времен войны
Минобороны России открыло на своем сайте новый раздел, посвященный фронтовым фотографиям известных полководцев времен Великой Отечественной войны.
Обновлено вчера в 17:18
Армия и оружие
40 венесуэльских военных нарушили границу с Колумбией, сообщили СМИ
Как отмечается, местные жители рассказали, что примерно 40 венесуэльских военных пересекли границу в окрестностях Ла-Чинита.
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия
В Японии автомобиль наехал на толпу детей
Обновлено вчера в 22:59
Общество
Архитекторы из Швейцарии обвинили Киев в краже проекта моста
Киевские власти позаимствовали концепцию пешеходного моста между парками «Крещатый» и «Владимирская горка» у швейцарских архитекторов, не уведомив об этом авторов и не заплатив им премию за выигранный конкурс.
Обновлено вчера в 07:22
Политика
Коломойский посоветовал Зеленскому оставить одного министра
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что избранному президенту страны Владимиру Зеленскому не следует увольнять министра внутренних дел Арсена Авакова.
Обновлено вчера в 20:37
Финансы
Центробанк отчитался о годовом убытке в 435 млрд рублей
Объем активов регулятора вырос до 39,4 трлн руб. По итогам 2017 года убыток Центробанка составлял 435,3 млрд руб.
Обновлено вчера в 14:59
Кино
Создатели сериала «Игра престолов» удалили ляп со стаканом кофе
Американский телеканал HBO удалил из новой серии в онлайн-версии киносаги «Игра престолов» бумажный стаканчик для кофе, который стал мемом в интернете.
Обновлено вчера в 21:16
Происшествия
Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета
Обновлено вчера в 06:01
Футбол
«Барселона» уехала со стадиона без Месси. Он сдавал допинг-тест
Капитан "Барселоны" Лионель Месси после выездного поражения от "Ливерпуля" (0:4) в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов отправился сдавать тест на допинг.
Обновлено в 00:01
Хоккей
В Западной конференции НХЛ определился первый полуфиналист Кубка Стэнли
«Сент-Луис Блюз» на домашнем льду в седьмом матче серии Национальной хоккейной лиги (НХЛ) обыграл «Даллас Старз» и вышел в финал Западной конференции.
Обновлено в 00:04
Гаджеты
Google представила 10 центр умного дома the Nest Hub Max с камерой
Обновлено вчера в 17:11
Происшествия
Noize MC осудил действия силовиков на рэп-фестивале Hip-Hop Mayday
Обновлено вчера в 18:04
Общество
В Пятигорске провели «Парад дошкольных войск»
В социальных сетях первый в городе «Парад дошкольных войск» вызвал бурные обсуждения.
Обновлено 06 мая в 12:36
Происшествия
В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари
Самолет SSJ-100, вылетевший в Мурманск, вернулся в аэропорт вылета из-за отказа радиосвязи и системы автоматического управления лайнером.
Обновлено вчера в 19:26
Культура
Елена Малышева стала ставить диагнозы по текстам песен
Обновлено вчера в 10:30
Происшествия
Прокурор запросила реальные сроки для Кокорина и Мамаева
В ходе очередного заседания Пресненского суда прокурор по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева попросила судью приговорить спортсменов к реальным тюремным срокам.
Обновлено 06 мая в 10:52
Армия и оружие
В Крыму оценили состояние оставшихся на полуострове украинских МиГ-29
После воссоединения Крыма с Россией на территории полуострова осталось несколько десятков украинских кораблей и порядка десяти в МиГ-29, находящихся на авиабазе "Бельбек".
Обновлено вчера в 20:09
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено вчера в 13:07
Авто
Volkswagen продолжает тестирование «заряженного» Tiguan R
Тестовый прототип нового Tiguan с литерой R в названии, замеченный в Германии, намекает, что немецкая компания в ближайшее время расширит ассортимент комплектаций своего кроссовера.
Обновлено вчера в 08:57
Политика
Актер Мерзликин заявил, что незаконно пересек украинскую границу
Российский актер Андрей Мерзликин, которому киевские власти запретили въезд на территорию страны, заявил, что пересек в поле государственную границу Украины.
Обновлено вчера в 20:39
Общество
Националист Демушкин заявил о своем назначении чиновником в Барвихе
Обновлено вчера в 17:37
Транспорт
В России официально разрешат укладывать асфальт в снег и дождь
В России внедряют новый госстандарт ремонта дорог, разрешающий укладывать асфальт в мороз, снег и дождь.
Обновлено вчера в 23:38
Политика
Болтон: США продолжат разрывать связи между Кубой и Венесуэлой
Соединенные Штаты продолжат разрывать связи между Кубой и Венесуэлой, заявил советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон.
Обновлено в 00:01
Политика
Вице-премьер Украины обсудила санкции против РФ с американским сенатором
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе и посол Украины в США Валерий Чалый обсудили с сенатором-республиканцем Сюзан Коллинз санкции против России, сообщило во вторник украинское посольство в Вашингтоне.
Обновлено вчера в 21:43
Кино
Disney на год перенес премьеру новой части «Аватара»
Стали известны даты выхода новых эпизодов сразу двух популярных фильмов: «Аватар» и «Звездные войны».
Обновлено вчера в 17:28
Происшествия
Погибшего бортпроводника SSJ могут наградить посмертно
Министр транспорта России Евгений Дитрих будет ходатайствовать перед президентом России о награждении бортпроводника ПАО «Аэрофлот» 21-летнего Максима Моисеева орденом Мужества (посмертно), — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минтранса.
Обновлено вчера в 10:26