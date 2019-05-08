Театры

Самбурская со скандалом ушла из театраLenta.ru вчера в 22:18

Актриса Настасья Самбурская со скандалом покинула театр на Малой Бронной раньше намеченного срока. Об этом артистка сообщила в своем Instagram. Самбурская рассказала, что предупредила режиссера Антона Яковлева о своем намерении покинуть труппу по завершению сезона за три месяца.
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Актриса Самбурская сообщила об уходе из Театра на Малой Бронной

РБКвчера в 22:59

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RT на русскомвчера в 22:48

Самбурская со скандалом ушла из театра

РИА Новостивчера в 19:26

Самбурская со скандалом покинула Московский драматический театр

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РЕН ТВвчера в 22:43

Самбурская со скандалом ушла из театра из-за «свинства» режиссера

Газета.Ruвчера в 18:15

Настасья Самбурская покидает Театр на Малой Бронной

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