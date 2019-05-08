Театры

Самбурская со скандалом ушла из театраLenta.ru 22:18

Актриса Настасья Самбурская со скандалом покинула театр на Малой Бронной раньше намеченного срока. Об этом артистка сообщила в своем Instagram. Самбурская рассказала, что предупредила режиссера Антона Яковлева о своем намерении покинуть труппу по завершению сезона за три месяца.
Читать в источнике
Настасья Самбурская
Хотела уйти из театра по-хорошему, никого не подставляя, оповестив почти за 3 месяца. Но режиссёр Яковлев в срочном порядке решил вывести меня из состава, не оповестив даже лично и никак не отреагировал на мою просьбу доиграть сезон.
— Настасья Самбурская, российская актрисаКомсомольская правда 22:12

Подробнее о событии

Актрисе Самбурской не дали доиграть сезон в Театре на Малой Бронной

REGNUM21:27

Звезда «Универа» со скандалом ушла из театра. «Это свинство»

URA.Ru21:04

Самбурская со скандалом ушла из театра из-за «свинства» режиссера

Газета.Ru18:15

Актриса Самбурская со скандалом покинула Театр на Малой Бронной

РИА Новости19:26

«Это свинство»: Самбурская о скандальной ситуации с Театром на Малой Бронной

РЕН ТВ22:43

Самбурская со скандалом покинула Московский драматический театр

Московский Комсомолец20:32

Настасья Самбурская покидает Театр на Малой Бронной

Театрал19:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 22:50, Ашберн
Происшествия

Опубликована расшифровка переговоров пилота SSJ-100 и диспетчеров

Обновлено в 12:37
Политика

Невъездной на Украину актер Мерзликин пересек госграницу через поле

Обновлено в 17:41
Здоровье

Тадалафил эффективен для лечения сердечной недостаточности

Исследование лекарственного препарата Тадалафил на животной модели доказывает, что этот препарат биологически эффективен для лечения сердечной недостаточности.
Обновлено в 05:42
Авто

Китай может завалить весь мир своими подержанными машинами

Как говорится, разница ощутима. Поэтому в скором времени весь мир может быть завален китайскими б/у машинами.
Обновлено в 04:24
Политика

Глазьев назвал ложной интерпретацию СМИ его слов о заселении Донбасса

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал, что слова господина Глазьева о возможном массовом заселении Донбасса евреями являются его личным мнением, а также допустил,что они некорректны.
Обновлено в 15:56
Политика

Порошенко не явился в Генпрокуратуру на допрос по делу о Майдане

Ранее Генпрокуратура вызвала Порошенко на допрос в качестве свидетеля по делу о гибели людей в ходе Евромайдана.
Обновлено в 03:19
Происшествия

«Аэрофлот» будет 14 лет платить зарплату погибшего бортпроводника SSJ-100 его семье

Обновлено в 12:56
Политика

Кравчук заявил, что Хрущев «заставил» Украину принять Крым

Леонид Кравчук, являющийся бывшим президентом Украины, заявил о том, что Хрущев в буквальном смысле заставил правительство Украины забрать Крым в состав своей страны, сообщают «РИА новости».
Обновлено в 13:55
Армия и оружие

Армия Хафтара сбила военный самолет правительства нацсогласия

Обновлено в 08:11
Общество

На юге Сицилии продают дома за один евро

Власти городка Муссомели на юге Сицилии предлагают приобрести в собственность дома всего за один евро при условии, что владелец отремонтирует постройку в течение года, сообщает The Sun.
Обновлено в 17:37
Космос

Популяризатор космонавтики пожаловался в прокуратуру на телеканал РЕН ТВ (Видео)

Российский популяризатор космонавтики и автор книги «Делай космос» Виталий Егоров обратился в прокуратуру с жалобой на телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 05:08
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл стали родителями

У супруги британского принца Гарри Меган Маркл родился мальчик. Елизавета II стала прабабушкой в 8-й раз.
Обновлено вчера в 09:44
Политика

На спикера украинской Рады Парубия завели дело за купание в бассейне

Основанием для заведения уголовного дела может стать эпизод с купанием Парубия в бассейне дорогого отеля в Катаре в начале апреля во время проходящей там Ассамблеи Межпарламентского союза.
Обновлено в 04:08
Армия и оружие

Источник: в технополисе «Эра» модернизируют авиационный прицельный комплекс «Гефест»

Специалисты военного технополиса "Эра" в Анапе работают над повышением точности авиационного прицельно-навигационного комплекса СВП-24 "Гефест".
Обновлено в 20:43
Космос

В Германии открыли первый электрический автобан

Первый электрический автобан открылся в федеральной земле Гессен в центральной части Германии.
Обновлено в 10:53
Футбол

«Ливерпуль» разгромил «Барселону» и пробился в финал Лиги чемпионов

"Ливерпуль" вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА сезона - 2018/2019, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:56
Общество

Отопление в Новокузнецке отключат 13 мая

13 мая в Новокузнецке по распоряжению главы города Сергея Кузнецова завершается отопительный сезон.
Обновлено в 22:39
Общество

Подтверждено аномальное голосование на шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 02:28
Политика

На Украине признали огромные потери от разрыва торговых связей с РФ

Из-за падения объемов торговли с Россией Киев понес в 13 раз больше потерь, чем Москва.
Обновлено вчера в 22:03
Армия и оружие

Боевики обстреляли населенные пункты в трех провинциях Сирии

Боевики в течение суток обстреляли населенные пункты в сирийских провинциях Латакия, Идлиб и Алеппо.
Обновлено в 15:33
Гаджеты

Представлена новая версия Android

Американская компания Google продемонстрировала новую версию мобильной операционной системы Android, получившую название Android Q. Презентация состоялась во вторник, 7 мая, на конференции Google I/O 2019 в Калифорнии, США.
Обновлено в 16:51
Политика

В Крыму оценили состояние оставшихся на полуострове украинских МиГ-29

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик рассказал РИА Новости, что около десяти оставшихся на авиабазе Бельбек в Крыму украинских истребителей МиГ-29 находятся в неудовлетворительном состоянии.
Обновлено в 21:58
Происшествия

Двое фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе» объявлены в розыск

Следственный комитет России объявил в розыск двух человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 09:21
Общество

В России упростят процедуру признания инвалидности

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил на заседании правительства, что намерен в скором времени утвердить новые правила признания человека инвалидом.
Обновлено в 06:54
Культура

Умерла автор «гардемаринов» Нина Соротокина

Обновлено в 11:05
Транспорт

Автомобиль канадского посла застрял в грязи на украинской дороге

Обновлено в 21:41
Общество

Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей

Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.
Обновлено в 11:28
Экономика

Минфин предложил засекретить слияния банков

Министерство финансов предлагает разрешить Банку России не публиковать информацию о реорганизации, если сам банк или его руководство находится под иностранными санкциями.
Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес

Писавшая про смерть Началовой журналистка скончалась вслед за ней

Обновлено в 11:02
Происшествия

Адвокат допустил освобождение Кокорина и Мамаева из зала суда

Футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева могут отпустить из-под стражи прямо из зала суда.
Обновлено в 10:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Настасья Самбурская
Российская актриса
Российская актриса театра и кино, модель, певица, телеведущая.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Антон Яковлев
Российский театральный режиссёр
Российский режиссёр театра и кино, актёр, сценарист, теле и радиоведущий.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное