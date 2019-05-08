Театры
Самбурская со скандалом ушла из театраLenta.ru 22:18
Актриса Настасья Самбурская со скандалом покинула театр на Малой Бронной раньше намеченного срока. Об этом артистка сообщила в своем Instagram. Самбурская рассказала, что предупредила режиссера Антона Яковлева о своем намерении покинуть труппу по завершению сезона за три месяца.
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Хотела уйти из театра по-хорошему, никого не подставляя, оповестив почти за 3 месяца. Но режиссёр Яковлев в срочном порядке решил вывести меня из состава, не оповестив даже лично и никак не отреагировал на мою просьбу доиграть сезон.
— Настасья Самбурская, российская актрисаКомсомольская правда 22:12
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