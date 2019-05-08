Театры
Самбурская со скандалом ушла из театраГазета.Ru 01:15
Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская ушла из театра на Малой Бронной со скандалом. Об этом она рассказала в инстаграме. По словам актрисы, она захотела уйти из театра, сообщила об этом своему начальству за три месяца до ухода.
Читать в источнике
Оценить96
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 01:55, Ашберн
Общество
Стариков ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда
Российская писательница Елена Чижова опубликовала в швейцарском издании Neue Zurcher Zeitung статью, в которой обвинила лидера Советского государства Иосифа Сталина в массовых смертях, которыми сопровождалась блокада Ленинграда во время Великой Отечественной войны.
Обновлено вчера в 04:32
Политика
Коломойский посоветовал Зеленскому оставить одного министра
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает, что победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому следует оставить в правительстве министра внутренних дел Арсена Авакова.
Обновлено в 01:41
Происшествия
В Шереметьево отменен рейс SSJ-100 из-за запаха гари
В московском аэропорту Шереметьево рейс, который готовился к вылету в Ригу. Как сообщает телеграм-канал Mash, пассажиров вывели из лайнера.
Обновлено вчера в 18:03
Политика
Стала известна судьба оставшихся в Крыму украинских МиГ-29
Около десяти истребителей МиГ-29 ВВС Украины, оставшиеся в Крыму на базе «Бельбек» с 2014 года, безвозвратно потеряны как боевые единицы, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
Обновлено в 00:56
Путешествия
Эксперты назвали самые популярные способы обмана туристов
Эксперты определили три главных способа мошенничества: они связаны с продажей авиабилетов, арендой жилья и паломническими турами.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров с пилотом SSJ-100
Обновлено вчера в 12:37
Политика
Иран приостановил выполнение части обязательств по ядерной сделке
США 8 мая 2018 года объявили о выходе из соглашения о ядерной программе с Ираном и восстановлении всех санкций против страны, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.
Обновлено в 01:47
Происшествия
Семь туристов погибли при сходе лавины на Алтае
Туристическая группа из девяти человек попала 6 мая под лавину на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, в результате семь человек погибли, двоим удалось выжить, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 00:35
Гаджеты
Компания Google представила Android 10
Американская компания Google на конференции для разработчиков I\O 2019 представила новую мобильную операционную систему Android 10 с темной темой, поддержкой гибких смартфонов и планшетов, сетей связи пятого поколения, необычной функцией Live Caption.
Обновлено вчера в 16:48
Общество
В Новосибирске установили памятник Сталину
Обновлено в 01:33
Авто
Skoda анонсировала обновленный Superb
Компания Skoda анонсировала премьеру обновленной флагманской модели Superb.
Обновлено вчера в 02:39
Футбол
Вальверде: «Ливерпуль» переехал «Барселону»
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал итоги ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (0:4).
Обновлено вчера в 17:57
Происшествия
В Японии автомобиль врезался в группу детей
Утром в среду автомобиль врезался в группу детей, которые вышли на прогулку. В результате 13 человек направлены в больницы.
Обновлено вчера в 22:51
Музыка
Сергей Лазарев показал свой номер для «Евровидения-2019»
Обновлено вчера в 14:51
Происшествия
Прокурор запросила реальные сроки для Кокорина и Мамаева
В ходе очередного заседания Пресненского суда прокурор по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева попросила судью приговорить спортсменов к реальным тюремным срокам.
Обновлено 06 мая в 10:52
Происшествия
В результате стрельбы в школе в Денвере пострадали восемь учащихся
Восемь учащихся доставлены в больницы после стрельбы в школе в пригороде Денвера во вторник.
Обновлено вчера в 20:16
Политика
В конгрессе США назвали возмутительным отзыв посла на Украине
Лидер демократического большинства в палате представителей конгресса США Стени Хойер и председатель комитета по иностранным делам Элиот Энгел считают возмутительным решение отозвать посла на Украине Мари Йованович.
Обновлено вчера в 12:22
Происшествия
В центре Москвы нашли труп полицейского
В ночь на 8 мая в центре Москвы нашли труп полицейского.
Обновлено в 01:47
Армия и оружие
Российские военные отразили атаку на авиабазу «Хмеймим»
Обновлено вчера в 10:38
Общество
Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей
Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.
Обновлено вчера в 11:28
Политика
В Раде предложили еще одну дату инаугурации Зеленского
Депутат Верховной рады Виталий Куприй предложил 20 мая провести торжественное заседание парламента, посвященное принесению присяги избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 09:29
Энергетика
Россия лишает Швецию дешевой энергии. На очереди — Германия и Британия
Двадцать девятого апреля в Швеции были подведены итоги тендера на демонтаж двух корпусов реакторов первого и второго энергоблока АЭС "Оскархамн" и двух корпусов на АЭС "Барсебек".
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Советском парке нашли подростка с пробитой головой
Вчера в паблике «ЧП Омск» появилась информация о том, что прохожие в Советском парке обнаружили подростка, лежащего без сознания.
Обновлено в 00:03
Происшествия
Полиция изъяла у красноярца 13 тысяч драгоценных камней
Полицейские изъяли у жителя Красноярска почти 13 тыс. драгоценных камней, которые он намеревался незаконно продать.
Обновлено в 00:16
Хоккей
«Сент-Луис» одолел «Даллас» и вышел в финал Западной конференции НХЛ
В финале Западной конференции "блюзмены" сыграют с победителем пары "Колорадо Эвеланш" – "Сан-Хосе Шаркс".
Обновлено в 00:17
Шоу-бизнес
Оксану Федорову с трудом узнали на новом снимке в соцсети
Обновлено вчера в 15:39
Общество
На юге Сицилии продают дома за один евро
Власти городка Муссомели на юге Сицилии предлагают приобрести в собственность дома всего за один евро при условии, что владелец отремонтирует постройку в течение года, сообщает The Sun.
Обновлено вчера в 17:37
Происшествия
В Екатеринбурге снова массово эвакуируют посетителей торговых центров
Сегодня утром в Екатеринбурге снова началась волна эвакуаций. По предварительной информации, причиной стали сообщения о минировании.
Обновлено в 01:42
Экономика
Товарооборот России и Китая с января по апрель вырос на 5,8%
Товарооборот между Россией и Китаем с января по апрель включительно увеличился в годовом исчислении на 5,8%, до $33,17 млрд.
Обновлено вчера в 23:30
Экономика
Эстонская госкомпания Elering вводит клиентов в заблуждение
Финляндия не взимает с российских поставщиков электроэнергии никаких пошлин, "решающих проблему нечестной конкуренции".
Обновлено вчера в 13:00