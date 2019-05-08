Самбурская со скандалом ушла из театраГазета.Ru 01:15

Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская ушла из театра на Малой Бронной со скандалом. Об этом она рассказала в инстаграме. По словам актрисы, она захотела уйти из театра, сообщила об этом своему начальству за три месяца до ухода.

Самбурская со скандалом ушла из театра

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