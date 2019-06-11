Самба Соу может покинуть «Динамо» и перейти в «Ланс»Чемпионат 03:01

Малийский полузащитник московского «Динамо» Самба Соу может перейти в «Ланс», утверждает Lensois. По данным источника, футболист в данный момент тренируется в расположении французского клуба. Контракт Соу с «Динамо» истекает 30 июня.

Самба Соу может покинуть «Динамо» и перейти в «Ланс»

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