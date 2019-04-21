Общество
Самая полная женщина России рассказала, как похудела на 40 килограммовРИА Новости 13:05
Самая полная женщина России Наталья Руденко рассказала в интервью порталу V1 о том, что похудела на 40 килограммов. Чтобы сбросить лишний вес, Руденко согласилась на операцию по урезанию желудка, после которой стала чувствовать себя значительно лучше. Сейчас ее вес составляет 225 килограммов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 14:19, Ашберн
Политика
Зеленский сделал заявление по результатам экзит-полов
Обновлено в 13:07
Общество
Писатель Дмитрий Быков пообещал Венедиктову скоро вернуться в эфир
Писатель Дмитрий Быков пообещал главному редактору «Эха Москвы» Алексею Венедиктову скоро вернуться в эфир.
Обновлено в 12:35
Футбол
«Арсенал» проиграл «Кристал Пэлас» на «Эмирейтс»
"Арсенал" уступил "Кристал Пэлас" в матче 35-го тура АПЛ.
Обновлено в 12:53
Происшествия
В Екатеринбурге полиция задержала активиста «бессрочного протеста»
Полиция Екатеринбурга задержала активиста бессрочного протеста Михаила Клюкина.
Обновлено в 13:34
Политика
Москва прокомментировала результаты выборов президента Украины
Результаты экзитполов среди избирателей, проголосовавших во втором туре выборов президента Украины, показали, что граждане страны проголосовали за перемены.
Обновлено в 13:55
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске показала архивные снимки с певицей и родителями
Наталья Фриске, сестра умершей Жаны Фриске, показала в микроблоге Instagram архивные снимки с певицей и родителями.
Обновлено в 11:37
Футбол
«Спартак» обыграл «Енисей» в матче РПЛ
Обновлено в 14:05
Экономика
Forbes назвал возможных российских кандидатов в долларовые миллиардеры
Издание Forbes назвало имена российских деятелей, у которых имеется возможность оказаться в списке долларовых миллиардеров уже в 2020 году.
Обновлено в 08:29
Политика
Порошенко признал поражение на выборах президента Украины
Действующий глава государства Петр Порошенко признал поражение во втором туре президентских выборов.
Обновлено в 13:59
Общество
Новый набор в отряд космонавтов будет объявлен в этом году
Обновлено 18 апреля в 18:58
Армия и оружие
Эсминец США прибыл в порт Батуми
Обновлено в 12:27
Кино
Фильм «Воскресенье» выйдет в прокат без мата
«В прокате будет без мата», — подчеркнула Еремеева.
Обновлено в 11:33
Политика
Ющенко заявил, что проголосовал за свободную Украину
Бывший президент Украины Виктор Ющенко проголосовал во втором туре выборов. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Обновлено в 13:11
Энергетика
В Минэнерго России прокомментировали ситуацию с нефтью в «Дружбе»
Ухудшение качества поставляемой в Белоруссию нефти через нефтепровод «Дружба» носит технический характер, ситуация находится под постоянным мониторингом Министерства энергетики России.
Обновлено в 12:13
Политика
19 апреля в 19 часов начнутся дебаты между Зеленским и Порошенко
Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, состоявшегося 31 марта 2019 года, и участник второго тура, назначенного на 21 апреля 2019 года[1]. Биография Ранние годы Владимир Александрович Зеленский родился 25 января 1978 года в городе Кривом Роге (Украинская ССР).
Обновлено 19 апреля в 07:41
Политика
Владимир Зеленский обыграл Петра Порошенко
В день голосования в центре внимания были два избирательных участка — киевский Колледж речного и морского флота, где в 11:00 голосовал Владимир Зеленский с супругой, и столичный Дом офицеров, куда в полдень с семьей пришел Петр Порошенко.
Обновлено в 13:28
Политика
Студия «Квартал 95» уже планирует съемки без Зеленского
Представитель "Квартала 95" сообщил, что студия уже начала планировать съемки новых шоу без участия Владимира Зеленского, который сегодня выступает кандидатом в президенты Украины во втором туре выборов.
Обновлено в 11:52
Общество
В столичный регион идет летнее тепло
Специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец сообщил, что предстоящая неделя порадует жителей Москвы и Подмосковья летней погодой.
Обновлено вчера в 22:28
Политика
Лавров заявил, что автокефалия Украины была навязана Вашингтоном
Авантюра с предоставлением Украине автокефалии была навязана представителями Вашингтона.
Обновлено в 12:23
Музыка
Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой
Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 01:43
Политика
Зеленский объяснил свое нарушение при голосовании
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский признал, что допустил нарушение, продемонстрировав журналистам свой заполненный бюллетень в ходе голосования во втором туре выборов главы государства.
Обновлено в 10:12
Наука
Сильная магнитная буря ожидается 22 апреля
В понедельник, 22 апреля, Землю накроет сильная магнитная буря.
Обновлено в 10:19
Шоу-бизнес
Прикованная к креслу спортсменка Мария Комиссарова рассказала о второй беременности
Мария Комиссарова рассказала, как протекает ее вторая беременность, когда она остается прикованной к инвалидной коляске.
Обновлено в 11:24
Общество
Елизавета II отмечает день рождения
В этом году день рождения монарха совпал с Пасхой.
Обновлено в 10:18
Общество
В Петербурге в митинге против службы в армии приняли участие геи
Мероприятие организовано в преддверии 9 мая. В митинге приняли участие около ста человек.
Обновлено в 08:59
Шоу-бизнес
Концерт памяти Евгения Осина завершился скандалом
В четверг, 18 апреля, в элитном столичном ресторане Siberia состоялся концерт памяти Евгения Осина «Подари мне счастье», который скончался 17 ноября 2018 года.
Обновлено вчера в 06:00