Общество

Самая полная женщина России рассказала, как похудела на 40 килограммовРИА Новости 13:05

Самая полная женщина России Наталья Руденко рассказала в интервью порталу V1 о том, что похудела на 40 килограммов. Чтобы сбросить лишний вес, Руденко согласилась на операцию по урезанию желудка, после которой стала чувствовать себя значительно лучше. Сейчас ее вес составляет 225 килограммов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Самая полная женщина России рассказала, как похудела на 40 килограммов

Газета.Ru15:47

Самая полная женщина России рассказала, как похудела на 40 килограммов

РИА Новости13:05

«Самая тяжелая невеста России» похудела

Lenta.ru09:29

«Самая тяжёлая женщина России» похудела после операции

News.ru10:16

«Самая тяжелая» женщина России похудела на 40 кг

ФАН10:04

Самая тяжелая женщина России смогла похудеть на 40 кг

РЕН ТВ10:38

«Могу без майонеза и булочек-дурочек»: самая тяжелая женщина России из Волгограда урезала желудок

V1.ru04:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 17:18, Ашберн
Политика

Зеленский анонсировал план действий для прекращения огня в Донбассе

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в ходе брифинга заявил, что в ближайшее время представит план действий для прекращения огня в Донбассе.
Обновлено в 15:34
Политика

Новым президентом Украины становится Владимир Зеленский

Порошенко уже заявил, что не станет преследовать своих политических оппонентов при любом исходе выборов главы государства.
Обновлено в 13:19
Политика

Саакашвили подал ходатайство о снятии запрета на въезд на Украину

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили подал ходатайство в Службу безопасности Украины (СБУ) о снятии с него запрета на въезд в страну.
Обновлено в 14:37
Политика

Порошенко пообещал подписать закон о языке

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов на следующей неделе подписать закон о языке после его принятия Верховной радой.
Обновлено в 15:13
Футбол

«Валенсия» обыграла «Бетис», Черышев получил травму

"Валенсия" в гостях обыграла "Бетис" в матче 33-го тура чемпионата Испании по футболу.
Обновлено в 16:55
Футбол

Голевой дубль Дзюбы принес «Зениту» победу в Краснодаре

Обновлено вчера в 18:09
Гаджеты

Стоимость складного Huawei Mate X оказалась намного дешевле ожидаемого

В феврале стала известна предварительная цена на складную модель Huawei Mate X, и она неприятно удивила многих потенциальных покупателей.
Обновлено в 10:40
Энергетика

«Транснефть» нашла источник загрязнения идущей в Белоруссию нефти

Компания «Транснефть» выяснила, что источник загрязения нефти, поступающей на белорусские НПЗ в Мозыре и «Нафтан», находится на участке нефтепровода Самара-Унеча.
Обновлено в 17:05
Религия

Для православных христиан наступило Вербное воскресенье

Обновлено вчера в 21:37
Музыка

Пятилетний мальчик выиграл 100 тысяч рублей за шутку про Зеленского

Обновлено в 11:27
Политика

Зеленский объяснил свое нарушение при голосовании

Обновлено в 10:12
Происшествия

Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео

Обновлено в 07:56
Общество

Дмитрий Быков пришел в сознание

Обновлено в 07:28
Религия

Патриарх Кирилл поздравил инославных христиан с Пасхой

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил поздравление главам церквей, отмечающих Пасху 21 апреля.
Обновлено в 10:01
Общество

Королева Елизавета Вторая празднует 93-й день рождения

Королева Великобритании Елизавета Вторая празднует 93-летие. Ее день рождения совпал сегодня с католической Пасхой.
Обновлено в 05:59
Политика

Генсек НАТО поздравил Зеленского с победой на президентских выборах

Новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского поздравил с победой на выборах генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Обновлено в 17:02
Авто

Honda представила «заряженный» Civic в модификации Si

На автосалоне в Нью-Йорке состоялся дебют спортивной модификации Honda Civic 2019 модельного года, получившей приставку Si в названии.
Обновлено в 03:17
Происшествия

Активиста в Екатеринбурге задержали за установку «надгробий» Путина

Полиция Екатеринбурга задержала активиста «бессрочного протеста» Михаила Клюкина за установку на городских улицах двух символических «надгробий» с портретами президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 15:05
Происшествия

Число жертв взрывов на Шри-Ланке превысило 150 человек

Обновлено в 04:10
Шоу-бизнес

Участница шоу «Последний герой. Актеры против экстрасенсов» Николь Кузнецова: «Больше пары месяцев мне без операций не пережить»

Обновлено в 15:00
Политика

Зеленский заявил, что его победа объединила Украину

Еще действующий президент Украины Пётр Порошенко признал свое поражение, но заявил, что не уходит из политики.
Обновлено в 14:36
Авто

На видео представлена премиальная «Нива» за 1,5 млн рублей

Роскошное убранство, невольно напоминающее салон Mercedes-Benz G-Class, получило новую переднюю панель, функциональный центральный тоннель с подстаканником, электронным «ручником» и кнопками управления стеклоподъемниками, дорогую отделку из натуральной кожи и алькантары и полноценный мультимедийный комплекс, нашедший «продолжение» даже на подголовниках передних сидений.
Обновлено вчера в 10:50
Общество

Гороскоп на неделю с 22 по 29 апреля: нас ждут сюрпризы

Для многих эта неделя окажется романтическим периодом: вы будете знакомиться с новыми людьми и ходить на интересные встречи.
Обновлено вчера в 02:10
Авто

Особенности вариатора – 6 стереотипов водителей

Обновлено в 09:01
Политика

США дали Порошенко гарантии неприкосновенности

Действующий украинский президент Петр Порошенко уже получил гарантии неприкосновенности от Соединённых Штатов, которые дали соответствующие предупреждения команде Владимиру Зеленскому, победившему по данным экзит-поллов во втором туре президентских выборов на Украине.
Обновлено в 16:54
Футбол

«Спартак» переиграл «Енисей» в матче чемпионата России

Обновлено в 14:37
Наука

Препарат Метформин поможет в борьбе с сердечной недостаточностью

Авторы исследования заключили, что приём Метформина пациентами с гипертрофией левого желудочка помогал снизить риск развития инфаркта и инсульта и таким образом - продлил жизнь.
Обновлено вчера в 06:03
Общество

В столичный регион идет летнее тепло

Специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец сообщил, что предстоящая неделя порадует жителей Москвы и Подмосковья летней погодой.
Обновлено вчера в 22:28
Шоу-бизнес

Дочь Елены Бушиной приняла участие в конкурсе красоты в Москве

Бывшая участница скандального проекта «Дом-2» Елена Бущина рассказала в Сети о том, что её маленькая дочь Лаура приняла участие в конкурсе красоты, который состоялся в Москве.
Обновлено в 08:53
Футбол

Головин в матче с «ПСЖ» забил второй гол в чемпионате Франции

Обновлено в 16:49
Как работают Яндекс.Новости?
Главное