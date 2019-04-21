Самая полная женщина России рассказала, как похудела на 40 килограммовРИА Новости 13:05

Самая полная женщина России Наталья Руденко рассказала в интервью порталу V1 о том, что похудела на 40 килограммов. Чтобы сбросить лишний вес, Руденко согласилась на операцию по урезанию желудка, после которой стала чувствовать себя значительно лучше. Сейчас ее вес составляет 225 килограммов.

Самая полная женщина России рассказала, как похудела на 40 килограммов

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