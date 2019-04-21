Общество

Самая полная женщина России рассказала, как похудела на 40 килограммовРИА Новости 13:05

Самая полная женщина России Наталья Руденко рассказала в интервью порталу V1 о том, что похудела на 40 килограммов. Чтобы сбросить лишний вес, Руденко согласилась на операцию по урезанию желудка, после которой стала чувствовать себя значительно лучше. Сейчас ее вес составляет 225 килограммов.
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Самая полная женщина России рассказала, как потеряла 40 килограммов

Газета.Ru14:17

Самая полная женщина России рассказала, как похудела на 40 килограммов

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«Могу без майонеза и булочек-дурочек»: самая тяжелая женщина России из Волгограда урезала желудок

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«Самая тяжёлая женщина России» похудела после операции

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«Самая тяжелая» женщина России похудела на 40 кг

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«Самая тяжелая невеста России» похудела

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Самая тяжелая женщина России смогла похудеть на 40 кг

РЕН ТВ10:38
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По информации 47news, 19 апреля начальнику ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роману Плугину предоставили типичную тактическую сводку об угонах за прошедшие сутки.
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«Спартак» обыграл «Енисей» благодаря голам Рассказова и Гулиева

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«Урал» обыграл «Рубин», забив гол на 12-й секунде матча

В матче 24-го тура российской премьер-лиги екатеринбургский «Урал» дома одержал победу над казанским «Рубином» со счетом 2:1. В составе хозяев по мячу забили Андрей Егорычев на 12-й секунде матча и Эрик Бикфалви с передачи Отмана Эль Кабира на 85-й минуте.
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Зеленский заявил о предложении Порошенко о помощи

По словам Зеленского, Порошенко поздравил его с победой и предложил свою помощь.
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Политика

Зеленский объяснил свое нарушение при голосовании

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Владелец Honda Element превратил свой автомобиль в Range Rover

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Патриарх Кирилл раскритиковал ученых за «странное слово»

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Бабченко: Украина, ты одурела

Заместитель гендиректора украинского телеканала ATR Айдер Муждабаев и журналист Аркадий Бабченко отреагировали на предварительные результаты президентских выборов на Украине, где с большим отрывом Владимир Зеленский опережает Петра Порошенко.
Обновлено в 14:10
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Активиста в Екатеринбурге задержали за установку «надгробий» Путина

Полиция Екатеринбурга задержала активиста «бессрочного протеста» Михаила Клюкина за установку на городских улицах двух символических «надгробий» с портретами президента РФ Владимира Путина.
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На видео представлена премиальная «Нива» за 1,5 млн рублей

Роскошное убранство, невольно напоминающее салон Mercedes-Benz G-Class, получило новую переднюю панель, функциональный центральный тоннель с подстаканником, электронным «ручником» и кнопками управления стеклоподъемниками, дорогую отделку из натуральной кожи и алькантары и полноценный мультимедийный комплекс, нашедший «продолжение» даже на подголовниках передних сидений.
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Политика

Экзитпол: Зеленский побеждает на выборах президента Украины

Обновлено в 13:12
Политика

Зеленский назвал задачу номер один после победы

17 апреля Лефортовский суд продлил арест украинских моряков.
Обновлено в 14:34
Политика

В штабе Зеленского назвали приоритетом переговоры с Россией

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Обновлено в 12:00
Политика

Порошенко перед голосованием помолился в храме раскольников ПЦУ

Президент Украины Петр Порошенко перед голосованием на избирательном участке посетил в Киеве Михайловский Златоверхий собор - главный храм так называемой Православной церкви Украины.
Обновлено в 04:35
Политика

Саакашвили подал ходатайство о снятии запрета на въезд на Украину

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили подал ходатайство в Службу безопасности Украины (СБУ) о снятии с него запрета на въезд в страну.
Обновлено в 14:37
Политика

Зеленский прокомментировал результаты экзитпола

Обновлено в 13:15
Политика

Порошенко пообещал подписать закон о языке

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов на следующей неделе подписать закон о языке после его принятия Верховной радой.
Обновлено в 15:13
Общество

Названы пять самых опасных животных России

Журналист египетской газеты «Эль-Баляд» Карим Джамаль составил рейтинг из пяти самых опасных животных России.
Обновлено вчера в 19:50
Общество

Российских дачников штрафуют за теплицы

Из разных регионов РФ поступают сигналы о штрафах и налогах Как сообщает URA.RU, в России дачников привлекают к ответственности за нелегального установленные теплицы на дачных участках.
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Генштаб заявил о переизбытке призывников в России

По словам начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгения Бурдинского, в России имеется более чем достаточное количество призывников.
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О педикюре знаменитость предпочитает даже не мечтать. Актриса уверяет, что солоны красоты не посещает месяцами.
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Сильная магнитная буря ожидается 22 апреля

В понедельник, 22 апреля, Землю накроет сильная магнитная буря.
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В Сеть попали макеты новых iPhone

В Сеть слили макеты новых iPhone, продажи которых должны начаться в этом году.
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Посольство США на Украине поздравило Зеленского с победой на выборах

Посольство США на Украине поздравило Владимира Зеленского с победой на выборах президента, выразив надежду на крепкое партнерство между странами.
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Загитова показала видео выступления ее собаки на льду

Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала видео выступления своей собаки на ледовом шоу «Чемпионы на льду».
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