Общество
Самая полная женщина России рассказала, как похудела на 40 килограммовРИА Новости 13:05
Самая полная женщина России Наталья Руденко рассказала в интервью порталу V1 о том, что похудела на 40 килограммов. Чтобы сбросить лишний вес, Руденко согласилась на операцию по урезанию желудка, после которой стала чувствовать себя значительно лучше. Сейчас ее вес составляет 225 килограммов.
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Политика
Зеленский побеждает на выборах президента Украины
Обновлено в 13:51
Происшествия
Пасха на Шри-Ланке стала днем терактов
Обновлено в 12:31
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Генерал Плугин: "Угонщикам разрешено воровать столько, сколько нужно!"
По информации 47news, 19 апреля начальнику ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роману Плугину предоставили типичную тактическую сводку об угонах за прошедшие сутки.
Обновлено в 14:44
Политика
Кадыров пожелал Зеленскому удачи в единении народов России и Украины
Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к одержавшему, по данным экзит-полов, победу во втором туре президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 14:55
Футбол
«Урал» обыграл «Рубин», забив гол на 12-й секунде матча
В матче 24-го тура российской премьер-лиги екатеринбургский «Урал» дома одержал победу над казанским «Рубином» со счетом 2:1. В составе хозяев по мячу забили Андрей Егорычев на 12-й секунде матча и Эрик Бикфалви с передачи Отмана Эль Кабира на 85-й минуте.
Обновлено в 11:46
Политика
Зеленский заявил о предложении Порошенко о помощи
По словам Зеленского, Порошенко поздравил его с победой и предложил свою помощь.
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Политика
Зеленский объяснил свое нарушение при голосовании
Обновлено в 10:12
Авто
Владелец Honda Element превратил свой автомобиль в Range Rover
Безусловно владелец машины очень старался, но поклонники Range Rover увидят подлог сразу же, даже не всматриваясь в автомобиль.
Обновлено в 14:58
Наука
Патриарх Кирилл раскритиковал ученых за «странное слово»
Кажется странным для патриарха и упоминание в теории "некой точки", из которой материя начала распространяться по Вселенной.
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Бабченко: Украина, ты одурела
Заместитель гендиректора украинского телеканала ATR Айдер Муждабаев и журналист Аркадий Бабченко отреагировали на предварительные результаты президентских выборов на Украине, где с большим отрывом Владимир Зеленский опережает Петра Порошенко.
Обновлено в 14:10
Происшествия
Активиста в Екатеринбурге задержали за установку «надгробий» Путина
Полиция Екатеринбурга задержала активиста «бессрочного протеста» Михаила Клюкина за установку на городских улицах двух символических «надгробий» с портретами президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 15:05
Авто
На видео представлена премиальная «Нива» за 1,5 млн рублей
Роскошное убранство, невольно напоминающее салон Mercedes-Benz G-Class, получило новую переднюю панель, функциональный центральный тоннель с подстаканником, электронным «ручником» и кнопками управления стеклоподъемниками, дорогую отделку из натуральной кожи и алькантары и полноценный мультимедийный комплекс, нашедший «продолжение» даже на подголовниках передних сидений.
Обновлено вчера в 10:50
Политика
Экзитпол: Зеленский побеждает на выборах президента Украины
Обновлено в 13:12
Политика
Зеленский назвал задачу номер один после победы
17 апреля Лефортовский суд продлил арест украинских моряков.
Обновлено в 14:34
Политика
В штабе Зеленского назвали приоритетом переговоры с Россией
В начале апреля Зеленский рассказывал, что готов к переговорам с президентом Владимиром Путиным ради прекращения конфликта в Донбассе.
Обновлено в 12:00
Политика
Порошенко перед голосованием помолился в храме раскольников ПЦУ
Президент Украины Петр Порошенко перед голосованием на избирательном участке посетил в Киеве Михайловский Златоверхий собор - главный храм так называемой Православной церкви Украины.
Обновлено в 04:35
Политика
Саакашвили подал ходатайство о снятии запрета на въезд на Украину
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили подал ходатайство в Службу безопасности Украины (СБУ) о снятии с него запрета на въезд в страну.
Обновлено в 14:37
Политика
Зеленский прокомментировал результаты экзитпола
Обновлено в 13:15
Политика
Порошенко пообещал подписать закон о языке
Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов на следующей неделе подписать закон о языке после его принятия Верховной радой.
Обновлено в 15:13
Общество
Названы пять самых опасных животных России
Журналист египетской газеты «Эль-Баляд» Карим Джамаль составил рейтинг из пяти самых опасных животных России.
Обновлено вчера в 19:50
Общество
Российских дачников штрафуют за теплицы
Из разных регионов РФ поступают сигналы о штрафах и налогах Как сообщает URA.RU, в России дачников привлекают к ответственности за нелегального установленные теплицы на дачных участках.
Обновлено вчера в 10:19
Армия и оружие
Генштаб заявил о переизбытке призывников в России
По словам начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгения Бурдинского, в России имеется более чем достаточное количество призывников.
Обновлено в 11:58
Шоу-бизнес
Рената Литвинова удивила поклонников секретами красоты: «Никакого педикюра»
О педикюре знаменитость предпочитает даже не мечтать. Актриса уверяет, что солоны красоты не посещает месяцами.
Обновлено в 14:41
Наука
Сильная магнитная буря ожидается 22 апреля
В понедельник, 22 апреля, Землю накроет сильная магнитная буря.
Обновлено в 10:19
Хоккей
Хоккеист Свечников заявил, что Овечкин извинился перед ним после драки
Обновлено вчера в 13:45
Гаджеты
В Сеть попали макеты новых iPhone
В Сеть слили макеты новых iPhone, продажи которых должны начаться в этом году.
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Политика
Посольство США на Украине поздравило Зеленского с победой на выборах
Посольство США на Украине поздравило Владимира Зеленского с победой на выборах президента, выразив надежду на крепкое партнерство между странами.
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Спорт
Загитова показала видео выступления ее собаки на льду
Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала видео выступления своей собаки на ледовом шоу «Чемпионы на льду».
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