Самая короткая ночь в году: 21 июня наступит летнее солнцестояниеТРК Губерния вчера в 06:10

Через несколько суток световой день начнет убывать. В пятницу, 21 июня, Солнце поднимется на самую высокую точку над горизонтом. Таким образом, сегодня после захода светила наступит самая короткая ночь в году.

Самая короткая ночь в году: 21 июня наступит летнее солнцестояние

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