Самая дорогая в России автотрасса до Сочи обойдётся в 1 трлн рублейREGNUM 02:46

Росавтодор уже нашел способ снизить смету более чем в 1,5 раза – до 1 трлн руб. (с НДС в ценах IV квартала 2018 г.), сократив протяженность до 80,5 км. Хотя проект в документах по-прежнему именуется Джубга – Сочи, теперь Росавтодор предлагает строить дорогу до Сочи не от Джубги, а от Туапсе.

с чего всё началось

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года проект строительства в Краснодарском крае скоростной дороги вдоль черноморского побережья Джубга — Сочи за 1,6 трлн рублей был включён в список объектов, предложенных для инвестиций частным инвесторам.

Самая дорогая в России автотрасса до Сочи обойдётся в 1 трлн рублей

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