Экономика
Самая дорогая в России автотрасса до Сочи обойдется в 1 трлн рублейИнфорос 04:16
По данным газеты "Ведомости" проект скоростной трассы вдоль Черноморского побережья от Туапсе до Сочи может получить финансирование из федерального бюджета и обойдется в один триллион рублей. Трассу протяженностью 80 километров планируют построить до 2037 года.
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с чего всё началось
Росавтодор уже нашел способ снизить смету более чем в 1,5 раза – до 1 трлн руб. (с НДС в ценах IV квартала 2018 г.), сократив протяженность до 80,5 км. Хотя проект в документах по-прежнему именуется Джубга – Сочи, теперь Росавтодор предлагает строить дорогу до Сочи не от Джубги, а от Туапсе.Ведомостивчера в 16:30
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СМИ: между Джубгой и Сочи построят скоростную дорогу стоимостью в триллион
Московский Комсомолец07:11
«Мостотрест» может получить контракт на строительство самой дорогой дороги в России
Ведомостивчера в 16:30
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