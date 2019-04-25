Армия и оружие
Самая длинная подлодка в мире: «Белгород» впечатлил западные СМИРоссийская газета 02:27
Западные СМИ эмоционально отреагировали на спуск на воду новейшей российской атомной подлодки "Белгород". Экспертов впечатлили размеры субмарины, а также то, что она станет носителем беспилотников "Посейдон".
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Политика
Путин упростил получение гражданства РФ для жителей ДНР и ЛНР
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Обновлено вчера в 10:48
Общество
Премьер-министр Узбекистана запретил раздачу георгиевских лент к 9 Мая
Вместо георгиевских ленточек в Узбекистане к празднику Победы, который в республике называется Днем памяти и почестей, будут раздавать ленточки в цветах национального флага.
Обновлено вчера в 11:57
Транспорт
ГИБДД усложнит получение водительских прав
Помимо практической части сдачи экзамена на водительские права, ГИБДД решила внести изменения и в «теорию».
Обновлено в 03:53
Общество
Предсмертную телеграмму Гитлера выставили на аукцион
Обновлено вчера в 04:53
Энергетика
Чехия приостановила импорт российской нефти
Импорт нефтепродуктов по трубопроводу «Дружба» из России в Чехию приостановлен из-за низкого качества.
Обновлено в 06:27
Политика
Рада приняла закон об украинском языке
Документ поддержали 278 депутатов. Известно, что закон делает украинский единственным государственным языком в стране.
Обновлено в 04:12
Происшествия
МакSим перевели из реанимации в обычную палату
Обновлено в 04:41
Политика
Путин назвал провалом Порошенко итоги выборов президента Украины
Российский лидер Владимир Путин в ходе пресс-конференции прокомментировал итоги выборов президента Украины, победу на которых одержал Владимир Зеленский.
Обновлено в 05:49
Политика
Стартовал саммит Путина и Ким Чен Ына
«Совершенно секретно»: На острове Русский начался саммит президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 02:18
Общество
Роскомнадзор ограничивает доступ к пиратским копиям «Игры престолов»
Роскомнадзор на основании поступивших заявлений правообладателей ограничивает доступ к нелегальным копиям сериала "Игра престолов", сообщает ведомство.
Обновлено в 03:46
Экономика
Выручка «Ленты» выросла в первом квартале на 6%
Совокупная выручка компании выросла на 6% до 99 млрд рублей. При этом выручка от розничных продаж увеличилась на 9,9% до 97,1 млрд рублей.
Обновлено в 04:09
Музыка
Группа «Любэ» показала клип про Крымский мост
Крымский мост стал главным героем песни и клипа «По мосту» группы «Любэ», сообщает РИА Новости.
Обновлено в 05:30
Армия и оружие
Опубликована военная доктрина Зеленского
Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский намерен сделать армию страны добровольной и начать руководить ею в соответствии со стандартами НАТО.
Обновлено в 06:14
Игры
Epic Games готовы отказаться от эксклюзивных игр для магазина EGS
Основатель компании Epic Games Тим Суини в своём Twitter-аккаунте заявил, что готов отказаться от эксклюзивных игр для магазина Epic Games Store при одном условии.
Обновлено в 05:49
Авто
Nissan GT-R получил антикрыло размером с ковш бульдозера
Судя по доработкам можно предположить, что спорткар получил огромный запас мощности, и подобные элементы необходимы ему, чтобы не взлететь.
Обновлено в 02:23
Политика
Кремль подготовил еще один указ о гражданстве для жителей Донбасса
В ближайшее время будет опубликован еще один указ, касающийся получения российского гражданства для жителей ДНР и ЛНР, которые уже находятся на территории РФ.
Обновлено вчера в 16:54
Армия и оружие
В Японии заявили о возможном взломе истребителей F-35A и F-22
Японское новостное агентство Nikkei сообщило о возможной уязвимости программного обеспечения, используемого на истребителях пятого поколения F-35A Lightning II и F-22 Raptor.
Обновлено в 05:13
Здоровье
В Минздраве назвали правильный способ приготовления шашлыка
Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян в интервью RT рассказал, как приготовить шашлык без вреда для здоровья.
Обновлено вчера в 23:48
Хоккей
«Вашингтон» Овечкина выбыл из борьбы за Кубок Стэнли
Обновлено в 01:35
Здоровье
Полмиллиона граждан России нуждаются в обследовании сердца — Минздрав
Около 500 тыс. граждан России нуждаются в исследовании сердца методом коронарографии.
Обновлено в 06:16
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли написала завещание
Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 16:49
Авто
Новый Mercedes-Benz C-Class снова замечен на тестах
Компания Mercedes-Benz продолжает дорожные испытания седана C-Class следующего поколения – на сей раз немцы тестируют управляемость (видимо, «докручивают» ее до уровня новой BMW 3-Series).
Обновлено в 04:43
Религия
Чистый четверг отмечают православные верующие
Обновлено в 02:30
Политика
МИД РФ не сомневается в причастности ИГ к терактам на Шри-Ланке
Серия терактов на Шри-Ланке точно является делом рук международной группировки «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в РФ), заявили в российском МИДе.
Обновлено в 05:28
Спорт
Российский 12-летний фигурист выполнил прыжок в пять оборотов
Фигурист Максим Белявский опубликовал на своей странице в Instagram видео, где показано, как он исполняет прыжок в пять оборотов (пятерной тулуп).
Обновлено в 04:33
Происшествия
Во Внуково пассажирка умерла на телетрапе
Ранее «Московский комсомолец» сообщил, что 24 апреля 55-летняя уроженка Липецка, которая прилетела из Бангкока, вместе с дочкой и внучкой потеряла сознание на телетрапе по пути в аэропорт.
Обновлено в 06:13
Футбол
Алексей Смертин объяснил, почему не может стать футбольным тренером
Офицер Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с дискриминацией в футболе и бывший игрок сборной России Алексей Смертин объяснил, почему не сможет стать тренером.
Обновлено в 05:46
Экономика
«Норникель» в I квартале существенно нарастил производство МПГ
ГМК "Норильский никель" в январе-марте 2019 года нарастил производство палладия на 32% в сравнении с годом ранее — до 770 унций (24 тонны), платины — на 48% до 204 тысячи унций (6,3 тонны), говорится в сообщении компании.
Обновлено в 06:10