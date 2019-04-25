Армия и оружие
Самая длинная подлодка в мире: «Белгород» впечатлил западные СМИРоссийская газета 02:27
Западные СМИ эмоционально отреагировали на спуск на воду новейшей российской атомной подлодки "Белгород". Экспертов впечатлили размеры субмарины, а также то, что она станет носителем беспилотников "Посейдон".
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Политика
Путин назвал итоги выборов на Украине провалом политики Порошенко
Президент РФ Владимир Путин, комментируя итоги выборов на Украине, заявил, что это полный провал политики президента Петра Порошенко, новые власти не могут этого не понимать.
Обновлено в 06:13
Политика
Рада приняла закон об украинском языке
Документ поддержали 278 депутатов. Известно, что закон делает украинский единственным государственным языком в стране.
Обновлено в 04:12
Происшествия
Во Внуково пассажирка умерла на телетрапе
Обновлено в 06:13
Происшествия
Cуд отправил на принудительное лечение участника акции против пенсионной реформы в Москве
Тверской районный суд Москвы постановил направить на принудительное лечение в стационар Виктора Федосеева, которого обвиняли в нападении на полицейского на акции против пенсионной реформы 9 сентября.
Обновлено в 06:59
Общество
Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон
Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.
Обновлено вчера в 18:06
Путешествия
Чартеры в Египет могут возобновить в октябре
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал «Известиям», что полеты в египетские Хургаду и Шарм-эль-Шейх могут возобновить к октябрю.
Обновлено вчера в 18:12
Политика
Порошенко подозревают в планах сорвать инаугурацию Зеленского
Команда действующего украинского президента Петра Порошенко планирует сорвать инаугурацию Владимира Зеленского, победившего во втором туре президентских выборов на Украине, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено вчера в 18:08
Политика
Путин подарил Ким Чен Ыну набор стаканов с подстаканниками
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын получил в подарок от президента России Владимира Путина шашку и набор стаканов с подстаканниками.
Обновлено в 06:35
Хоккей
Овечкин и Кузнецов вызваны в сборную России на чемпионат мира
Хоккеисты клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" вызваны в сборную России для участия в чемпионате мира в Словакии, сообщается в официальном микроблоге Федерации хоккея России в Twitter.
Обновлено в 00:30
Политика
Германия и Франция осудили решение России по паспортам для Донбасса
Германия и Франция осудили решение России упростить выдачу паспортов жителям Донбасса. С таким заявлением выступил МИД ФРГ.
Обновлено в 05:37
Политика
Ветеранам выплатят по 10 тысяч рублей
Президент Владимир Путин подписал указ о ежегодной выплате ко Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны.
Обновлено в 03:19
Экономика
Стоимость компании Microsoft ненадолго превысила $1 трлн
Стоимость компании Microsoft на некоторое время превысила $1 трлн. Это произошло 24 апреля 2019, сообщило агентство Reuters.
Обновлено в 07:31
Здоровье
В Минздраве назвали правильный способ приготовления шашлыка
В Минздраве отреагировали на теплую, практически летнюю погоду: главный внештатный диетолог ведомства Виктор Тутельян рассказал всем желающим, как правильно готовить шашлык.
Обновлено в 07:50
Политика
Сроки отключения аналогового вещания в 21 регионе России перенесены
На цифровое вещание уже перешли 40 млн россиян, а сроки отключения аналогового вещания в 21 регионе перенесены на октябрь, заявил глава Минкомсвязи РФ Константин Носков.
Обновлено в 07:28
Происшествия
В Красноярске мужчина устроил драку в краевой больнице
В Красноярске решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту драки в приемном покое Красноярской краевой больницы.
Обновлено в 07:52
Общество
В Подмосковье в 2020 году начнут строить около 30 школ
Обновлено в 04:55
Авто
Чистая прибыль «КамАЗа» по МСФО за 2018 год сократилась в 2,2 раза
Чистая прибыль "КамАЗа" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2018 год сократилась по сравнению с показателем предыдущего года в 2,2 раза, до 1,59 млрд рублей.
Обновлено в 04:37
Политика
Посол ФРГ в США отметила опасность санкций против России для ЕС
Посол Германии в США Эмили Хабер попыталась убедить американских конгрессменов не принимать меры по ужесточению санкций против России, в частности, против энергетического сектора, пишет газета Bild.
Обновлено в 07:52
Шоу-бизнес
У певицы МакSим после аварии начался мощный воспалительный процесс
Представитель знаменитости заявила, что из-за множественных гематом и ран на теле у певицы МакSим начался мощный воспалительный процесс.
Обновлено вчера в 19:17
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой трогательно исполнила песню своей мамы
Сегодня, 25 апреля, исполняется сорок дней со дня смерти Юлии Началовой.
Обновлено в 07:06
Общество
Актриса Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты
Начиная с 1990 года, журнал People ежегодно составляет список 50 самых красивых людей мира.
Обновлено в 02:30
Происшествия
МВД России пресекло деятельность нелегальных продавцов черной икры
Полицейские и сотрудники ФСБ пресекли деятельность ОПГ, которая незаконно добыла 120 кг черной икры.
Обновлено в 07:51
Авто
УАЗ назвал стоимость экспедиционной «буханки»
Обновлено в 04:16
Спорт
Мамаев частично признал вину и готов компенсировать ущерб
Во время драки с водителем Виталием Соловчуком футболист Павел Мамаев действовал не из хулиганских побуждений, а защищал своё достоинство.
Обновлено в 07:43
Гаджеты
В конструкции Samsung Galaxy Fold найдены серьезнейшие недостатки
Обновлено вчера в 17:03
Финансы
Убыток Центробанка за год составил около 435 млрд рублей
Размер убытков Центробанка за 2017 года составил примерно такую же сумму - 435,3 млрд рублей - в связи с уменьшением процентных доходов на фоне снижения ставок, а также из-за роста процентных расходов на фоне структурного профицита ликвидности.
Обновлено в 07:21
Происшествия
На станции метро «Фрунзенская» на рельсы упала женщина
Обновлено в 04:48
Путешествия
Туроператоры предупредили о сбоях в работе визовых центров
В испанском визовом центре BLS в столице наблюдаются большие очереди, сотрудники центра не успевают обрабатывать заявки, периодически останавливается запись на подачу документов, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР) со ссылкой на компании.
Обновлено в 04:35
Теннис
Даниил Медведев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Барселоне
Россиянин Даниил Медведев стал четвертьфиналистом теннисного турнира в Барселоне, призовой фонд которого превышает 2,6 миллиона евро.
Обновлено в 06:50
Шоу-бизнес
Виктория Боня вернула себе вес 15-летней давности
Модель похвасталась личным достижением. Виктория Боня уже много лет, в основном, живет в Монако, а в Москву приезжает только по работе.
Обновлено в 06:30