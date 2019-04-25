Армия и оружие

Самая длинная подлодка в мире: «Белгород» впечатлил западные СМИРоссийская газета 02:27

Западные СМИ эмоционально отреагировали на спуск на воду новейшей российской атомной подлодки "Белгород". Экспертов впечатлили размеры субмарины, а также то, что она станет носителем беспилотников "Посейдон".
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Самая длинная подлодка в мире: «Белгород» впечатлил западные СМИ

Российская газета02:27

На Западе впечатлились новой российской АПЛ «Белгород»

Военное обозрение04:00

Эксперт объяснил рьяный интерес Запада к гребным винтам подлодки «Белгород»

ФАН04:50

Американские СМИ заинтересовались «секретными» гребными винтами «Белгорода»

NewInform04:26

Запад беспокоят «зловещие» миссии российских АПЛ «Белград»

Expert.ru00:34

Popular Mechanics рассказал о «зловещих» миссиях российской АПЛ «Белгород»

ПолитРоссиявчера в 13:14

Западных экспертов беспокоят гребные винты «Белгорода»

Народные новостивчера в 10:16
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Политика

Рада приняла закон об исключительности украинского языка в стране

Верховная рада приняла закон об украинским языке, по которому его использование становится обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, всех учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.
Обновлено в 04:23
Политика

В России рассказали о порядке оформления паспортов жителями ДНР и ЛНР

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, то есть жителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 14:08
Экономика

Китайская CNODC получает 10% в проекте «Арктик СПГ 2» «НОВАТЭКа»

"НОВАТЭК" и 100% дочернее общество CNPC Китайская национальная компания по разведке и разработке нефти и газа (CNODC) подписали обязывающее соглашение об условиях вхождения в проект "Арктик СПГ 2". Соглашение предусматривает приобретение CNODC 10% доли участия в проекте.
Обновлено в 04:47
Политика

В Россию прибыл лидер Северной Кореи Ким Чен Ын

На приграничной станции Хасан, что в Хасанском районе Приморья, с хлебом-солью встретили главу КНДР Ким Чен Ына, прибывшего туда на бронепоезде, сообщает «Интерфакс» со слов информированного источника.
Обновлено вчера в 04:06
Происшествия

На станции метро «Фрунзенская» погибла 16-летняя девушка

Несовершеннолетняя москвичка упала под поезд на станции метро «Фрунзенская», девушка погибла, сообщает «Российская газета».
Обновлено в 04:37
Здоровье

В Минздраве назвали правильный способ приготовления шашлыка

Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян в интервью RT рассказал, как приготовить шашлык без вреда для здоровья.
Обновлено вчера в 23:48
Происшествия

Певицу МакSим перевели из реанимации в обычную палату

Обновлено в 04:29
Экономика

Facebook грозит штраф в $5 млрд

Федеральная торговая комиссия (ФТК) США может наложить штраф в размере $5 млрд на социальную сеть Facebook из-за утечки личных данных пользователей.
Обновлено вчера в 22:19
Политика

В штабе Зеленского пообещали не сдавать и не дарить земли Украины

Зеленский на брифинге 21 апреля пообещал в ближайшее время представить план действий для прекращения огня в Донбассе.
Обновлено в 01:32
Происшествия

Пассажирка умерла на телетрапе во Внуково

В столичном аэропорту Внуково 55-летняя пассажирка рейса Бангкок–Москва умерла на телетрапе после выхода из самолета.
Обновлено в 03:53
Экономика

Mail.Ru Group сократила прибыль из-за доначисленных налогов

Показатель EBITDA (доналоговая прибыль) сократился на 25,9%, до 4,15 млрд руб. В компании объяснили негативную динамику показателей тем, что после налоговой проверки в первом квартале были зарегистрированы дополнительные начисления НДС в размере около 260 млн руб. По словам источника РБК, близкого к компании, речь идет о доначислении налогов, не уплаченных контрагентами Mail.Ru Group.
Обновлено в 02:52
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли написала завещание

Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 16:49
Общество

Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты

Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.
Обновлено вчера в 11:38
Политика

СМИ заявили о планах Порошенко по срыву инаугурации Зеленского

Украинские СМИ заявили о том, что команда действующего президента страны Петра Порошенко подготавливает план по срыву инаугурации нового главы Украины Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 23:20
Происшествия

На Сахалине при пожаре в общежитии ГРЭС погибли трое

При пожаре в общежитии Сахалинской ГРЭС-2, который вспыхнул рано утром в четверг, погибли трое сотрудников энергообъекта.
Обновлено вчера в 23:08
Гаджеты

Названы самые популярные смартфоны в России

В пятерку самых популярных мобильных устройств в денежном выражении вошли: Honor 8X, Samsung Galaxy A7, Apple iPhone X (64 Гб), Apple iPhone XR (64 Гб), Apple iPhone 7 (32 Гб).
Обновлено в 02:28
Происшествия

В Уфе у экс-полицейского изъяли имущество на 34 млн рублей

Как сообщила прокуратура республики, также ему пришлось заплатить 13 млн рублей за счет стоимости имущества, которое он успел продать, и двух квартир в Евпатории, на которые он не оформил собственность после покупки.
Обновлено в 01:44
Политика

Путин подписал указ о ежегодных выплатах ветеранам ко Дню Победы

Президент России Владимир Путин подписал указ о ежегодной выплате в 10 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной Войны ко Дню Победы.
Обновлено в 04:18
Общество

Аналитики назвали самые популярные эмодзи у россиян

Самый популярный среди мужчин эмодзи — огонь, следом идет зеленая галочка, а потом смеющийся до слез смайлик.
Обновлено в 00:00
Футбол

Супруга Мамаева рассказала о проблемах со здоровьем мужа в СИЗО

Супруга полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана Мамаева поделилась ожиданиями от 11-го заседания в Пресненскому суде города Москвы, передает Sport24.
Обновлено в 04:29
Происшествия

В отношении Александра Ландо возбуждено уголовное дело о мошенничестве

Во вторник, 23 апреля, в отношении недавно покинувшего пост председателя Общественной палаты Александра Ландо возбуждено головное дело.
Обновлено вчера в 23:23
Политика

Белый дом опроверг сообщение, что Трамп поддержал Хафтара

Ранее СМИ сообщили, что Трамп в телефонном разговоре де-факто поддержал наступление Хафтара на Триполи Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Гарретт Марки опроверг сообщения о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с ливийским фельдмаршалом Халифой Хафтаром поддержал наступление на Триполи, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 17:14
Путешествия

Туроператоры отчитались о турах за рубеж по 38 руб

Восемь туроператоров заявили цифры, согласно которым средняя стоимость зарубежных туров у них не превысила 1 тыс. руб. До сих пор в списке туроператоров с самыми дешевыми турами лидировали компании с Дальнего Востока.
Обновлено вчера в 23:30
Политика

Чешское радио отказалось извиняться за статью про Зеленского

После скандала радиостанция сменила заголовок на «Ян Фингерланд – Еврей во главе Украины», но извиняться за статью отказалась.
Обновлено вчера в 12:17
Энергетика

Стоимость нефти марки Brent выросла до $75 за баррель

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже ненадолго превысила $75 за баррель.
Обновлено в 03:36
Общество

Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон

Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.
Обновлено вчера в 18:06
Шоу-бизнес

Джонни Депп хочет жениться на 20-летней россиянке, пишут СМИ

Американский актер Джонни Депп планирует жениться на 20-летней танцовщице из Санкт-Петербурга Полине Глен, пишет Daily Mail.
Обновлено вчера в 23:22
Авто

Появились первые фото «Русского Прадо» от УАЗ

Первого апреля глава Sollers Вадим Швецов подтвердил выпуск нового внедорожника УАЗ, который постепенно придет на смену «Патриоту».
Обновлено вчера в 06:32
Политика

Египет продлил режим ЧП в стране на три месяца

Власти Египта продлили на три месяца режим чрезвычайного положения в стране.
Обновлено в 04:22
Происшествия

Суд отказался вернуть водительские права Александру Емельяненко

Кисловодский городской суд оставил без изменения постановление мирового судьи о лишении водительских прав бойца смешанного стиля Александра Емельяненко за отказ от медосвидетельствования, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 03:36
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