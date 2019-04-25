Армия и оружие
Самая длинная подлодка в мире: «Белгород» впечатлил западные СМИРоссийская газета 02:27
Западные СМИ эмоционально отреагировали на спуск на воду новейшей российской атомной подлодки "Белгород". Экспертов впечатлили размеры субмарины, а также то, что она станет носителем беспилотников "Посейдон".
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