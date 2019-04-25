Самая длинная подлодка в мире: «Белгород» впечатлил западные СМИРоссийская газета 02:27

Западные СМИ эмоционально отреагировали на спуск на воду новейшей российской атомной подлодки "Белгород". Экспертов впечатлили размеры субмарины, а также то, что она станет носителем беспилотников "Посейдон".

Общество В Москве на Пасху резко похолодает Аномальное тепло в Москве закончится к выходным. На Пасху в столичном регионе резко похолодает.

Музыка Егору Криду оставили его псевдоним после ухода из Black Star 24-летний музыкант Егор Булаткин прекратил сотрудничество с лэйблом Black Star, но при этом сохранил псевдоним - Егор Крид.

Происшествия В США пассажиры самолета оказались в больнице из-за вони на борту Напомним, в марте текущего года лайнер авиакомпании United Airlines также совершил экстренную посадку в аэропорту Вашингтона из-за невыносимой вони на борту.

Авто Продажи автомобилей премиального сегмента в России выросли на 9% В 1 квартале 2019 года в России было продано 34,5 тыс. новых премиальных автомобилей – на 9,2% больше, чем годом ранее.

Авто Обнародованы рублевые комплектации и цены нового УАЗ «Буханка» Ульяновский автозавод официально представил новую версию модели 3909 «Комби» («буханка») в исполнении «Трофи».

Кино Гран-при ММКФ получил фильм «Тренинг личностного роста» Главную награду Международного московского кинофестиваля получил фильм из Казахстана «Тренинг личностного роста» режиссера Фархата Шарипова.

Общество В Карском море нашли неизвестную подлодку В Карском море возле побережья полуострова Таймыр найдена подводная лодка времен ВОВ.

Игры Epic Games готовы отказаться от эксклюзивных игр для магазина EGS Основатель компании Epic Games Тим Суини в своём Twitter-аккаунте заявил, что готов отказаться от эксклюзивных игр для магазина Epic Games Store при одном условии.

Космос Молодые звезды признали угрозой для потенциально обитаемых планет Новое исследование, проведенное учеными Венского Института космических исследований, показало, что молодые звезды могут быстро разрушать атмосферы потенциально обитаемых планет, подобных Земле.

Футбол Футболист сборной Бурунди скончался во время матча 28-летний полузащитник сборной Бурунди Папи Фати умер во время выступления за свой клуб.

Шоу-бизнес Анджелина Джоли написала завещание Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.

Общество Первый канал отказался от комментария главы BlaBlaCar из-за ее пола Генеральный директор сервиса BlaBlaCar Ирина Рейдер рассказала, что редактор программы «Доброе утро» на Первом канале отказался брать у нее комментарий для передачи, потому что она — женщина.

Происшествия Начальник отдела ФСБ задержан по подозрению во взятках Полковник Кирилл Черкалин задержан в рамках уголовного дела по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах.

Общество Артемий Лебедев опубликовал непринятые варианты логотипа «В контакте» В интервью vc.ru Лебедев рассказал, что последний вариант фактически нарисовал сам основатель «В контакте» Павел Дуров, поэтому этого логотипа нет в портфолио студии.

Путешествия Чартеры из России в Египет возобновят поздней осенью Ближе к сентябрю-октябрю текущего года туроператоры России ждут возобновления чартерных авиаперевозок в Египет.

Шоу-бизнес Виктория Боня вернула себе вес 15-летней давности Модель похвасталась личным достижением. Виктория Боня уже много лет, в основном, живет в Монако, а в Москву приезжает только по работе.

Космос Что станет с Землей, если на месте Солнца образуется черная дыра Трансформация в черную дыру возможна в случае с очень массивными светилами, в число которых наше Солнце не входит.

Шоу-бизнес Пугачева вышла на сцену в дерзком наряде В финале Алла Борисовна вышла на сцену, чтобы поблагодарить своих коллег и поклонников.

Происшествия Дело экс-президента Банка Москвы направлено в суд Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной сообщил, что уголовное дело в отношении бывшего президента ОАО «Банк Москвы» Андрея Бородина и его соучастников направлено в суд.

Политика Путин упростил получение российского гражданства для жителей ДНР Президент РФ подписал постановление об упрощенном порядке получения гражданства для жителей восточной Украины.