Общество
Самая большая мечеть в Европе названа именем Рамзана КадыроваREGNUM 01:16
В Чечне сегодня, 23 августа, состоится торжественное открытие новой мечети. Это самый большой мусульманский храм в Европе, он назван «Гордость мусульман» и будет носить имя главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Кадырова.
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В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian
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Американская актриса Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис мира с годовым доходом в $56 млн, сообщил в пятницу Forbes.
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Общество
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Российские чиновники традиционно подготовили для жителей нашей страны очередные нововведения, которые вступят в силу с 1 сентября, сообщает News.ru.
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Новый интерфейс тестируется на флагманской модели Galaxy S10+. На видео видно, какие изменения ждут пользователей с Samsung One UI 2.0.
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Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке у актрисы
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Медведев снова поднял вопрос о четырехдневной рабочей неделе
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу введения в России четырехдневной рабочей недели.
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