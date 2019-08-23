Общество

Самая большая мечеть в Европе названа именем Рамзана КадыроваREGNUM 01:16

В Чечне сегодня, 23 августа, состоится торжественное открытие новой мечети. Это самый большой мусульманский храм в Европе, он назван «Гордость мусульман» и будет носить имя главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Кадырова.
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Рамзан Кадыров
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Глава Чеченской Республики с 15 февраля 2007 года, премьер-министр Чеченской Республики, член бюро высшего совета партии «Единая Россия», Герой Российской Федерации.
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