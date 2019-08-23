Общество
Самая большая мечеть в Европе названа именем Рамзана КадыроваREGNUM 01:16
В Чечне сегодня, 23 августа, состоится торжественное открытие новой мечети. Это самый большой мусульманский храм в Европе, он назван «Гордость мусульман» и будет носить имя главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Кадырова.
Читать в источнике
Оценить123
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 17:55, Ашберн
Авто
Производство нового Toyota RAV4 стартует в России в октябре
Компания Toyota объявила о том, что завод марки в Санкт-Петербурге прекращает выпуск кроссовера Toyota RAV4 четвертого поколения и запускает производство новой генерации модели 1 октября.
Обновлено вчера в 05:18
Общество
В России обсуждают идею перехода на четырехдневную рабочую неделю
В июне, выступая на Международной конференции труда в Женеве, премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил перейти на четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено в 01:25
Политика
СМИ узнали о повышении Авакова до вице-премьера Украины
По информации издания, Арсен Аваков получит должность вице-премьера и будет курировать силовой блок.
Обновлено в 16:02
Общество
Британки нашли послание из прошлого с «пугающе точными предсказаниями»
В Британии шесть подруг откопали зарытую 22 года назад капсулу времени и прочитали "пугающе точные" предсказания, пишет таблоид Mirror.
Обновлено вчера в 21:02
Политика
Росгвардия попросила здания и земли
Проект предполагает, что региональные и муниципальные власти будут передавать Росгвардии дома и участки.
Обновлено в 09:06
Политика
Трамп потребовал от американских компаний уйти из Китая
«Нашим великим американским компаниям приказано немедленно начать поиск альтернативы Китаю, в том числе начать переносить производство на родину и делать свою продукцию на территории США», — написал он.
Обновлено в 13:11
Здоровье
Онколог перечислила 12 основных симптомов рака
Стало известно, какие симптомы могут свидетельствовать о развитии онкологических заболеваний.
Обновлено в 05:17
Хоккей
Путин открыл молодежный Кубок мира по хоккею «Сириус» в Сочи
Обновлено в 12:53
Гаджеты
Google рассказала о новой версии Android
Представители компании Google рассказали, что приняли решение не использовать названия десертов в названиях новых версий Android.
Обновлено вчера в 13:23
Происшествия
В Ставропольском крае локализовали лесной пожар
Лесной пожар в Ставропольском крае рядом с селом Бешпагир локализован, сообщает ГУ МЧС по Ставропольскому краю.
Обновлено в 14:08
Политика
Ученые потребовали прекратить преследование участников акций в Москве
Обновлено вчера в 07:16
Фигурное катание
Валиева победила на первом этапе юниорского Гран-при в Куршевеле
Российская фигуристка Камила Валиева стала победительницей первого этапа юниорской серии Гран-при, который проходит во французском Куршевеле.
Обновлено в 17:04
Происшествия
Лося сбили на трассе «Санкт-Петербург-Псков»
Обновлено в 16:37
Политика
Кремль анонсировал «важное заявление» Путина
В скором времени президент России Владимир Путин сделает «важное заявление».
Обновлено в 05:54
Армия и оружие
В Норвегии считают, что под Северодвинском было два взрыва
Речь идет о трагедии 8 августа, когда в ходе испытаний на военном полигоне под Северодвинском произошел взрыв, жертвами которого стали двое военных и пять сотрудников "Росатома".
Обновлено в 14:51
Шоу-бизнес
Изысканная Анна Нетребко облачилась в полупрозрачное платье в Сочи
Обновлено 21 августа в 11:22
Энергетика
Эксперт: Украине следует закупать газ у России вместо Катара
Международные эксперты сошлись во мнении, что властям Украины следует абстрагироваться от политической составляющей и возобновить конструктивные переговоры с российским "Газпромом" по поводу поставок газа в страну, вместо того, чтобы закупать голубое топливо у Катара.
Обновлено вчера в 20:38
Политика
Макрон заявил, что «капитализм деградировал и сошел с ума»
Президент Франции Эмманюэль Макрон считает необходимым, чтобы после саммита Группы семи, который пройдет 24-26 августа в Биаррице, было начато на различных уровнях рассмотрение вопроса о реформе мировой системы отношений.
Обновлено в 14:41
Политика
Как пакт Молотова — Риббентропа предопределил победу над нацизмом
80 лет назад был заключён договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, известный также как пакт Молотова — Риббентропа.
Обновлено в 02:45
Здоровье
В США зафиксировали первый случай смерти от курения вейпа
Обновлено в 17:45
Игры
Ритуалы по инструкции: Exorcise the Demons выйдет в сентябре
Все прочие снабжены книгой ритуалов и должны выдавать ему инструкции.
Обновлено в 15:35
Авто
Стали известны главные конкуренты Lada XRAY Cross с вариатором
Главными конкурентами новой версии LADA XRay Cross, по мнению маркетологов российского автогиганта, являются четыре автомобиля: KIA Rio X-Line; Hyundai Creta; Renault Duster; Renault Kaptur; Renault Sandero.
Обновлено в 01:21
Политика
Болсонару прокомментировал заявление Макрона о пожарах в Амазонии
Бразильский лидер Жаир Болсонару прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что пожары в Амазонии являются международным кризисом, в связи с чем эту ситуацию стоит обсудить странам G7.
Обновлено вчера в 20:39
Футбол
«Монако» арендовал Адриена Силву
Пресс-служба «Монако» объявила о трансфере полузащитника «Лестера» Адриена Силвы.
Обновлено в 17:01
Экономика
Hasbro купит владельца мультфильма «Свинка Пеппа» за $4 млрд
Американский производитель игрушек Hasbro купит за $4 млрд канадскую компанию Entertainment One, которой принадлежат права на мультфильм «Свинка Пеппа», сообщается на сайте Hasbro.
Обновлено в 03:48
Общество
В Петербурге определили 99 победителей кадрового конкурса
Победители конкурса "Мой город - мои возможности" определились в Петербурге, ими стали 99 человек. Об этом сообщается на сайте конкурса.
Обновлено в 16:57
Здоровье
Россиян предупредили об угрозе смертельных лихорадок из-за комаров
Эпидемиологи выяснили, что жителям России могут угрожать смертельно опасные вирусы Чикунгунья, Зика и Денге, переносчиками которых являются комары видов Aedes aegypti и Aedes albopictus.
Обновлено вчера в 22:55