Азаров провёл встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Главы областей обсудили ситуацию, сложившуюся в связи с остановкой производства АвтоВАЗа в Ижевске и Тольятти. «Главы регионов подключатся к урегулированию вопроса», — отметили в департаменте.

Политика В «Нафтогазе» заявили о готовности к переговорам с Россией по транзиту Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что, согласно законодательству ЕС, Украина не сможет подписать новый контракт по транзиту российского газа до истечения текущего договора.

Общество В Японии эвакуируют население Кагосимы из-за ливней Ранее сообщалось, что из-за угрозы наводнений ранее эвакуации подверглись жители других японских городов Кирисима (там были вывезены 125 тысяч человек) и Аира (около 77 тысяч человек).

Политика Путин освободил от должностей трех генералов Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемых должностей трех генералов, в том числе главу МВД Чувашии Сергея Неяскина.

Политика Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым Призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, обращенный к Москве, удивил посольство России в Лондоне.

Происшествия В Минске во время салюта погибла женщина Следственный комитет Белоруссии начал проверку в связи с гибелью женщины во время салюта в Минске, уточняется количество пострадавших, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

Экономика Компания «Красное и Белое» переведена на Кипр Предприятие Amelior создано на Кипре в марте 2019 года. Под его контроль перешли компании «Прометей», «Абсолют» и «Оазис».

Происшествия Троих сотрудников полиции по району Митино задержали за взятку Следствие просит отправить под арест трех сотрудников столичного ОМВД по району Митино по делу о взяточничестве, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.

Интернет В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.

Экономика В Госдуму внесли проект о компенсации советских вкладов граждан В Госдуму был внесен законопроект, который предусматривает возврат к полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке.

Происшествия Восстановлена хронология аварии на «Лошарике» Пожар на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» мог произойти из-за короткого замыкания в одном из распределительных щитов.

Шоу-бизнес Ольга Бузова в мини сплясала прямо на барной стойке Ольга даже забралась на барную стойку, где сплясала на глазах у других посетителей под заводную клубную музыку.

Шоу-бизнес Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.

Политика Единороссам перед выборами рекомендовали не врать и не лебезить Образ "нового единоросса" Стратегической целью партии названа задача формирования нового образа кандидата и депутата "Единой России" в контексте предстоящих в 2021 году выборов в Госдуму.

Общество В ГД внесли проект о штрафах за отсутствие российского ПО в смартфонах Штрафы до миллиона рублей за отсутствие в средствах связи российского программного обеспечения предусматривает проект поправок, который в среду, 3 июля, внесен в Госдуму.

Кино RT и WWF представят совместный фильм «Дикие и свободные» к концу года Всемирный фонд дикой природы (WWF) совместно с RT создадут первый совместный документальный фильм под названием «Дикие и свободные».

Армия и оружие В США назвали конечную цель АС-31 «Лошарик» The Barents Observer уточняет, что АС-31 «Лошарик» может «транспортировать небольшие устройства для военных целей, предназначенные для размещения на морском дне».

Политика Совбез ООН проведет экстренную закрытую встречу по Ливии Совет Безопасности ООН проведет экстренную закрытую встречу по Ливии в среду, 3 июля, в 22:00 мск.

Культура Гвердцители высказалась о конфликте Грузии с Россией По словам известной певицы Тамары Гвердцители, культура в любом случае продолжает жить, даже если между странами возникли недоразумения.

Авто Новый Chevrolet Monza на базе Lacetti пользуется повышенным спросом Chevrolet Monza создан на усовершенствованной платформе Chevrolet Lacetti образца 2013-го года.