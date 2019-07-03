Экономика

Самарский и нижегородский губернаторы займутся проблемами АвтоВАЗаREGNUM 13:35

Азаров провёл встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Главы областей обсудили ситуацию, сложившуюся в связи с остановкой производства АвтоВАЗа в Ижевске и Тольятти. «Главы регионов подключатся к урегулированию вопроса», — отметили в департаменте.
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Нижегородский губернатор рекомендовал «Автокомпоненту» найти компромисс с АвтоВАЗом

ФедералПресс13:05

Отгрузку компонентов на «АвтоВАЗ» необходимо начать немедленно - самарский губернатор

Интерфакс - Россия10:12

Самарский и нижегородский губернаторы займутся проблемами АвтоВАЗа

REGNUM13:35

Нижегородский губернатор советует местному поставщику запчастей компромисс с «АвтоВАЗом»

ТАСС14:22

Нижегородский губернатор рекомендовал «Автокомпоненту» найти компромисс с «АвтоВАЗом»

ПРАЙМ14:09

Губернатор Самарской области о приостановке поставок автокомпонентов на АВТОВАЗ: Ситуация больше похожа на шантаж

СитиТрафик14:59

Главы регионов подключатся к решению проблемы с остановкой производства на «АвтоВАЗе»

РЕН ТВвчера в 21:39
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 19:31, Вашингтон
Шоу-бизнес

Алла Пугачева показала кольцо стоимостью 28 млн рублей

Обновлено в 06:20
Политика

В «Нафтогазе» заявили о готовности к переговорам с Россией по транзиту

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что, согласно законодательству ЕС, Украина не сможет подписать новый контракт по транзиту российского газа до истечения текущего договора.
Обновлено в 17:54
Политика

Нападение националистов на россиян в Грузии попало на видео

Обновлено вчера в 16:10
Общество

В Японии эвакуируют население Кагосимы из-за ливней

Ранее сообщалось, что из-за угрозы наводнений ранее эвакуации подверглись жители других японских городов Кирисима (там были вывезены 125 тысяч человек) и Аира (около 77 тысяч человек).
Обновлено в 03:34
Политика

Путин освободил от должностей трех генералов

Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемых должностей трех генералов, в том числе главу МВД Чувашии Сергея Неяскина.
Обновлено в 11:01
Политика

Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым

Призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, обращенный к Москве, удивил посольство России в Лондоне.
Обновлено в 13:43
Происшествия

В Минске во время салюта погибла женщина

Следственный комитет Белоруссии начал проверку в связи с гибелью женщины во время салюта в Минске, уточняется количество пострадавших, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.
Обновлено в 17:59
Шоу-бизнес

Возвращение мумии: Екатерина Стриженова показала, как борется с возрастом

Как именно называется процедура, Стриженова не помнит.
Обновлено в 13:48
Происшествия

Опубликованы фотографии подлодки-носителя АГС в Баренцевом море

Обновлено в 18:18
Авто

Поставщик объяснил остановку поставки деталей на «АвтоВАЗ»

Обновлено вчера в 16:35
Экономика

Компания «Красное и Белое» переведена на Кипр

Предприятие Amelior создано на Кипре в марте 2019 года. Под его контроль перешли компании «Прометей», «Абсолют» и «Оазис».
Обновлено в 07:20
Происшествия

Троих сотрудников полиции по району Митино задержали за взятку

Следствие просит отправить под арест трех сотрудников столичного ОМВД по району Митино по делу о взяточничестве, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.
Обновлено в 10:51
Интернет

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.
Обновлено в 15:08
Экономика

В Госдуму внесли проект о компенсации советских вкладов граждан

В Госдуму был внесен законопроект, который предусматривает возврат к полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке.
Обновлено в 16:49
Происшествия

Восстановлена хронология аварии на «Лошарике»

Пожар на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» мог произойти из-за короткого замыкания в одном из распределительных щитов.
Обновлено в 19:03
Шоу-бизнес

Ольга Бузова в мини сплясала прямо на барной стойке

Ольга даже забралась на барную стойку, где сплясала на глазах у других посетителей под заводную клубную музыку.
Обновлено в 06:12
Шоу-бизнес

Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге

Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.
Обновлено вчера в 03:52
Политика

Зеленский начал с шутки выступление на Канадской конференции

Обновлено в 02:05
Политика

Единороссам перед выборами рекомендовали не врать и не лебезить

Образ "нового единоросса" Стратегической целью партии названа задача формирования нового образа кандидата и депутата "Единой России" в контексте предстоящих в 2021 году выборов в Госдуму.
Обновлено в 17:01
Общество

В ГД внесли проект о штрафах за отсутствие российского ПО в смартфонах

Штрафы до миллиона рублей за отсутствие в средствах связи российского программного обеспечения предусматривает проект поправок, который в среду, 3 июля, внесен в Госдуму.
Обновлено в 15:39
Кино

RT и WWF представят совместный фильм «Дикие и свободные» к концу года

Всемирный фонд дикой природы (WWF) совместно с RT создадут первый совместный документальный фильм под названием «Дикие и свободные».
Обновлено в 19:22
Армия и оружие

В США назвали конечную цель АС-31 «Лошарик»

The Barents Observer уточняет, что АС-31 «Лошарик» может «транспортировать небольшие устройства для военных целей, предназначенные для размещения на морском дне».
Обновлено в 17:32
Футбол

«Ростов» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии

Обновлено в 16:18
Политика

Совбез ООН проведет экстренную закрытую встречу по Ливии

Совет Безопасности ООН проведет экстренную закрытую встречу по Ливии в среду, 3 июля, в 22:00 мск.
Обновлено в 11:35
Общество

Губернатор Красноярского края извинился перед жительницей Канска

Обновлено вчера в 08:01
Культура

Гвердцители высказалась о конфликте Грузии с Россией

По словам известной певицы Тамары Гвердцители, культура в любом случае продолжает жить, даже если между странами возникли недоразумения.
Обновлено в 08:12
Шоу-бизнес

Саша Черно встретилась с матерью в тюрьме

Саша Черно рассказала о затяжном конфликте с матерью.
Обновлено в 17:00
Происшествия

26 человек погибли при кораблекрушении

Обновлено в 19:15
Авто

Новый Chevrolet Monza на базе Lacetti пользуется повышенным спросом

Chevrolet Monza создан на усовершенствованной платформе Chevrolet Lacetti образца 2013-го года.
Обновлено в 02:55
Экология

Maaseudun Tulevaisuus (Финляндия): изменение климата влияет на российскую лесную промышленность (Maaseudun Tulevaisuus)

Опираясь на Парижское соглашение по климату, в декабре 2017 года Министерство природных ресурсов и экологии РФ издало указ о начале государственной программы по развитию лесной промышленности и региональных лесных программ, при помощи которых можно будет подготовиться к изменению климата.
Обновлено в 17:30
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Дмитрий Азаров
Российский политик
Российский политик. Губернатор Самарской области с 17 сентября 2018 года. Член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия». Глава городского округа Самара, член Совета Федерации ФС РФ от исполнительного органа Самарской области.
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