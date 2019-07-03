Экономика

Самарский и нижегородский губернаторы займутся проблемами АвтоВАЗаREGNUM 13:35

Азаров провёл встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Главы областей обсудили ситуацию, сложившуюся в связи с остановкой производства АвтоВАЗа в Ижевске и Тольятти. «Главы регионов подключатся к урегулированию вопроса», — отметили в департаменте.
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Нижегородский губернатор рекомендовал «Автокомпоненту» найти компромисс с АвтоВАЗом

ФедералПресс13:05

Отгрузку компонентов на «АвтоВАЗ» необходимо начать немедленно - самарский губернатор

Интерфакс - Россия10:12

Самарский и нижегородский губернаторы займутся проблемами АвтоВАЗа

REGNUM13:35

Нижегородский губернатор советует местному поставщику запчастей компромисс с «АвтоВАЗом»

ТАСС14:22

Нижегородский губернатор рекомендовал «Автокомпоненту» найти компромисс с «АвтоВАЗом»

ПРАЙМ14:09

Губернатор Самарской области о приостановке поставок автокомпонентов на АВТОВАЗ: Ситуация больше похожа на шантаж

СитиТрафик14:59

Главы регионов подключатся к решению проблемы с остановкой производства на «АвтоВАЗе»

РЕН ТВвчера в 21:39
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Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли вторую свадьбу

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Политика

Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым

В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.
Обновлено в 14:52
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Клуб «Слава» отчислил грузинских регбистов за антироссийский жест

Обновлено в 14:56
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В ГД внесли проект о штрафах за отсутствие российского ПО в смартфонах

Штрафы до миллиона рублей за отсутствие в средствах связи российского программного обеспечения предусматривает проект поправок, который в среду, 3 июля, внесен в Госдуму.
Обновлено в 15:39
Политика

Шемякин показал Путину его в молодости

Обновлено в 13:57
Общество

Берлин отрицает, что жена эмира Дубая сбежала с миллионами в Германию

Обновлено 01 июля в 10:34
Армия и оружие

Опубликованы фотографии погибших на подлодке моряков

Обновлено в 06:53
Общество

В Петербурге из-за аномальных ливней затопило улицы

В Санкт-Петербурге за 20 минут выпало 22,3 мм осадков — это втрое больше, чем способна обработать ливневая канализация города, чтобы не было подтоплений, сообщается на сайте ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
Обновлено в 15:52
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Лодка с пятью пассажирами перевернулась на Волге под Саратовом

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"В результате неблагоприятных метеоусловий за медицинской помощью обратились 4 человека, в том числе один ребенок", - сообщили в пресс-службе.
Обновлено в 15:27
Космос

Локализован второй за неделю источник мощного радиосигнала из космоса

Обновлено вчера в 13:19
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В английском графстве Суффолк врачи спутали смертельно опасную болезнь девушки с тонзиллитом.
Обновлено в 15:52
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Похищавшую топливо из нефтепроводов банду задержала ФСБ

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Обновлено вчера в 10:51
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Дмитрий Азаров
Российский политик
Российский политик. Губернатор Самарской области с 17 сентября 2018 года. Член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия». Глава городского округа Самара, член Совета Федерации ФС РФ от исполнительного органа Самарской области.
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