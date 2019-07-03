Экономика
Самарский и нижегородский губернаторы займутся проблемами АвтоВАЗаREGNUM 13:35
Азаров провёл встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Главы областей обсудили ситуацию, сложившуюся в связи с остановкой производства АвтоВАЗа в Ижевске и Тольятти. «Главы регионов подключатся к урегулированию вопроса», — отметили в департаменте.
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Отгрузку компонентов на «АвтоВАЗ» необходимо начать немедленно - самарский губернатор
Интерфакс - Россия10:12
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