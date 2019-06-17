Футбол

Самарские «Крылья Советов» вышли из отпускаТРК Губерния 06:38

19 июня команда соберется в областном центре и начнет подготовку к новому сезону РПЛ. Сегодня футболисты и тренерский штаб "Крыльев Советов" встретились в Москве для прохождения медицинского осмотра.
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У футболистов «Крыльев советов» закончился отпуск

ИА DixiNews // Новости Самары08:45

Футболисты «Крыльев Советов» вышли из отпуска

Терра08:12

Детсад, римские каникулы и экзотические блюда: как и где «зажариваются» самарские «Крылышки»

63.ru14 июня в 06:23

Самарские «Крылья Советов» вышли из отпуска

ТРК Губерния06:38

«Крылья Советов» вышли из отпуска

Soccer.ru05:44

«Крылья Советов» вышли из отпуска

Спорт-Экспресс05:35

Трансферы ФК Крылья Советов (лето 2019): кто войдет в новый состав самарского клуба

КП - Самара08:07
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Происшествия

Обманувший близких Алибасова на 800 тысяч аферист вернул часть денег

Обновлено в 05:26
Общество

Российский школьник получил ноль баллов на ЕГЭ из-за ручки

Выпускник гимназии №3 в Астрахани Артем Яровой получил ноль баллов на ЕГЭ по математике, потому что его работу не удалось отсканировать и проверить.
Обновлено в 07:55
Экономика

«Россети» предложили повысить тариф ФСК в четыре раза

Глава "Россетей" Павел Ливинский предложил правительству за три года в четыре раза увеличить тариф для прямых потребителей Федеральной сетевой компании (ФСК, управляет магистральными электросетями), следует из его письма вице-премьеру Дмитрию Козаку от 28 мая (есть у "Ъ").
Обновлено вчера в 18:31
Происшествия

Тренер школы олимпийского резерва в Подмосковье арестован за педофилию

Тренер подмосковной школы олимпийского резерва задержан по подозрению в педофилии, сообщает "РЕН ТВ".
Обновлено в 08:41
Наука

Российские археологи нашли в Иерихоне монету времен Иисуса Христа

Ученые Института археологии РАН возобновили археологические работы в Иерихоне, прекратившиеся в 2013 году, обнаружили несколько культурных слоев и нашли монету, отчеканенную примерно в одно время с рождением Иисуса Христа, сообщает в понедельник пресс-служба Института археологии РАН.
Обновлено в 07:16
Происшествия

Суд в Санкт-Петербурге освободил журналиста Игоря Рудникова

Обновлено в 07:48
Происшествия

В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Алибасова

Обновлено вчера в 06:57
Происшествия

Путину доложили про ситуацию в Чемодановке

Обновлено в 07:05
Политика

Huawei потеряет 30 млрд долларов из-за санкций США

Китайская компания Huawei, согласно прогнозам, потеряет 30 миллиардов долларов выручки в связи с запретом властей США на сотрудничество с компанией.
Обновлено в 06:56
Политика

Иран объявил о новом сокращении обязательств по ядерной сделке

Ранее Тегеран предупреждал, что, если подписанты СВПД в течение 60 дней не обеспечат выполнение условий сделки, Тегеран может возобновить работы по обогащению урана до более высокого, чем определено СВПД, уровня, и прекратить модернизацию реактора на тяжелой воде в Араке.
Обновлено в 07:04
Происшествия

Гей, рассказавший о пытках в Чечне, сообщил, что видел в «секретной тюрьме» пропавшего без вести уроженца Волгоградской области

Фотограф Максим Лапунов рассказал, что видел в подвале управления уголовного розыска по Чечне уроженца Волгоградской области Андрея Кобышева, который пропал в Грозном весной 2017 года, пишет «Радио Свобода».
Обновлено в 03:34
Общество

«Магнит» начал принимать алюминиевую и пластиковую тару

Компания «Магнит» начала тестировать прием использованных алюминиевых банок и ПЭТ-бутылок объемом от 0,25 до 2 л в шести магазинах в Москве, Красногорске и Краснодаре.
Обновлено в 07:35
Происшествия

В Петербурге пытались поджечь католический храм

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, утром в понедельник, 17 июня, в полицию поступило сообщение о том, что женщина пытается поджечь дверь храма.
Обновлено в 07:31
Энергетика

Медведев поручил проверить рост цен на бензин

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проанализировать сообщения о росте цен на бензин в регионах Сибири и Дальнего Востока и принять меры при необходимости.
Обновлено в 08:06
Музыка

Светлана Лобода прокомментировала конфликт с Сергеем Лазаревым

В этом году Премия Муз-ТВ не обошлась без скандала: Сергей Лазарев якобы поссорился со Светланой Лободой из-за количества песен, с которыми артистам позволили выступить.
Обновлено вчера в 12:56
Общество

В аэропорту Домодедово установили алкотестеры для сотрудников

Лазерные алкотестеры установили на контрольно-пропускном пункте в аэропорту Домодедово.
Обновлено в 08:05
Финансы

Размер госдолга Италии достиг исторического максимума

Размер государственного долга Италии достиг исторического максимума — €2,373 трлн.
Обновлено в 08:38
Здоровье

Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака

В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.
Обновлено в 04:21
Происшествия

Голунов оценил реакцию общественности на его задержание

Журналист Иван Голунов прокомментировал RT реакцию общественности на его задержание и арест.
Обновлено в 04:16
Происшествия

В Москве две женщины с кирпичом пытались ограбить магазин

Задержаны две женщины, которые, угрожая кирпичом, пытались похитить товар из магазина на северо-западе Москвы.
Обновлено в 08:14
Происшествия

Четыре человека погибли при стрельбе на рынке в Азербайджане

Четыре человека погибли, еще трое пострадали в понедельник в результате стрельбы на рынке сельхозпродукции в селе Беюк Кесик Акстафинского района на западе страны.
Обновлено в 05:05
Шоу-бизнес

Алсу назначили повышенную пенсию

Обновлено в 06:00
Армия и оружие

Анкара имеет серьезный «иммунитет» против американских санкций

Турция продемонстрировала, как надо принципиально отстаивать собственные национальные интересы.
Обновлено в 08:44
Теннис

Гаспарян сыграет со Свитолиной в первом круге турнира в Бирмингеме

Обновлено 15 июня в 10:29
Армия и оружие

В Кандалакшском районе завершилась экспедиция по поиску исторических объектов

В ходе экспедиции найдены фрагменты останков немецкого солдата, с частично сохранившимся жетоном, образцы советского и немецкого оружия, элементов экипировки, фрагменты бронетехники, предметы быта.
Обновлено в 06:41
Авто

Новый Geely Emgrand GS скоро приедет в Россию

Новый кросс-хэтчбек Geely Emgrand GS, представленный на Московском автосалоне в 2016 году, приедет в Россию с 1,8-литровым атмосферным двигателем.
Обновлено в 04:03
Происшествия

Российскую учительницу наказали за избиение ученика

Суд приговорил к 200 часам обязательных работ учительницу школы №37 в Комсомольске-на-Амуре, которая в ноябре прошлого года избила школьника.
Обновлено в 07:03
Авто

Новый Toyota Land Cruiser лишится мотора V8

Ожидается, что новая генерация Toyota Land Cruiser 300 будет представлена ближе к 2021 году.
Обновлено в 07:26
Общество

Мосгорсуд сократил арест Леониду Волкову до восьми суток

Мосгорсуд сократил с 15 до восьми суток срок административного ареста руководителю штаба Алексея Навального - Леониду Волкову.
Обновлено в 08:34
Общество

Названы самые солнечные города России

Росгидромет на своей странице во «ВКонтакте» назвал два самых солнечных города России.
Обновлено в 03:51
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Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Самары. Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года, двукратный финалист Кубка СССР 1953, 1964, финалист Кубка России 2004.
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