Самарские «Крылья Советов» вышли из отпускаТРК Губерния 06:38

19 июня команда соберется в областном центре и начнет подготовку к новому сезону РПЛ. Сегодня футболисты и тренерский штаб "Крыльев Советов" встретились в Москве для прохождения медицинского осмотра.

Общество Российский школьник получил ноль баллов на ЕГЭ из-за ручки Выпускник гимназии №3 в Астрахани Артем Яровой получил ноль баллов на ЕГЭ по математике, потому что его работу не удалось отсканировать и проверить.

Экономика «Россети» предложили повысить тариф ФСК в четыре раза Глава "Россетей" Павел Ливинский предложил правительству за три года в четыре раза увеличить тариф для прямых потребителей Федеральной сетевой компании (ФСК, управляет магистральными электросетями), следует из его письма вице-премьеру Дмитрию Козаку от 28 мая (есть у "Ъ").

Происшествия Тренер школы олимпийского резерва в Подмосковье арестован за педофилию Тренер подмосковной школы олимпийского резерва задержан по подозрению в педофилии, сообщает "РЕН ТВ".

Наука Российские археологи нашли в Иерихоне монету времен Иисуса Христа Ученые Института археологии РАН возобновили археологические работы в Иерихоне, прекратившиеся в 2013 году, обнаружили несколько культурных слоев и нашли монету, отчеканенную примерно в одно время с рождением Иисуса Христа, сообщает в понедельник пресс-служба Института археологии РАН.

Политика Huawei потеряет 30 млрд долларов из-за санкций США Китайская компания Huawei, согласно прогнозам, потеряет 30 миллиардов долларов выручки в связи с запретом властей США на сотрудничество с компанией.

Политика Иран объявил о новом сокращении обязательств по ядерной сделке Ранее Тегеран предупреждал, что, если подписанты СВПД в течение 60 дней не обеспечат выполнение условий сделки, Тегеран может возобновить работы по обогащению урана до более высокого, чем определено СВПД, уровня, и прекратить модернизацию реактора на тяжелой воде в Араке.

Происшествия Гей, рассказавший о пытках в Чечне, сообщил, что видел в «секретной тюрьме» пропавшего без вести уроженца Волгоградской области Фотограф Максим Лапунов рассказал, что видел в подвале управления уголовного розыска по Чечне уроженца Волгоградской области Андрея Кобышева, который пропал в Грозном весной 2017 года, пишет «Радио Свобода».

Общество «Магнит» начал принимать алюминиевую и пластиковую тару Компания «Магнит» начала тестировать прием использованных алюминиевых банок и ПЭТ-бутылок объемом от 0,25 до 2 л в шести магазинах в Москве, Красногорске и Краснодаре.

Происшествия В Петербурге пытались поджечь католический храм Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, утром в понедельник, 17 июня, в полицию поступило сообщение о том, что женщина пытается поджечь дверь храма.

Энергетика Медведев поручил проверить рост цен на бензин Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проанализировать сообщения о росте цен на бензин в регионах Сибири и Дальнего Востока и принять меры при необходимости.

Музыка Светлана Лобода прокомментировала конфликт с Сергеем Лазаревым В этом году Премия Муз-ТВ не обошлась без скандала: Сергей Лазарев якобы поссорился со Светланой Лободой из-за количества песен, с которыми артистам позволили выступить.

Общество В аэропорту Домодедово установили алкотестеры для сотрудников Лазерные алкотестеры установили на контрольно-пропускном пункте в аэропорту Домодедово.

Финансы Размер госдолга Италии достиг исторического максимума Размер государственного долга Италии достиг исторического максимума — €2,373 трлн.

Здоровье Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.

Происшествия Голунов оценил реакцию общественности на его задержание Журналист Иван Голунов прокомментировал RT реакцию общественности на его задержание и арест.

Происшествия В Москве две женщины с кирпичом пытались ограбить магазин Задержаны две женщины, которые, угрожая кирпичом, пытались похитить товар из магазина на северо-западе Москвы.

Происшествия Четыре человека погибли при стрельбе на рынке в Азербайджане Четыре человека погибли, еще трое пострадали в понедельник в результате стрельбы на рынке сельхозпродукции в селе Беюк Кесик Акстафинского района на западе страны.

Армия и оружие В Кандалакшском районе завершилась экспедиция по поиску исторических объектов В ходе экспедиции найдены фрагменты останков немецкого солдата, с частично сохранившимся жетоном, образцы советского и немецкого оружия, элементов экипировки, фрагменты бронетехники, предметы быта.

Авто Новый Geely Emgrand GS скоро приедет в Россию Новый кросс-хэтчбек Geely Emgrand GS, представленный на Московском автосалоне в 2016 году, приедет в Россию с 1,8-литровым атмосферным двигателем.

Происшествия Российскую учительницу наказали за избиение ученика Суд приговорил к 200 часам обязательных работ учительницу школы №37 в Комсомольске-на-Амуре, которая в ноябре прошлого года избила школьника.

Авто Новый Toyota Land Cruiser лишится мотора V8 Ожидается, что новая генерация Toyota Land Cruiser 300 будет представлена ближе к 2021 году.

Общество Мосгорсуд сократил арест Леониду Волкову до восьми суток Мосгорсуд сократил с 15 до восьми суток срок административного ареста руководителю штаба Алексея Навального - Леониду Волкову.