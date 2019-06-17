Футбол
Самарские «Крылья Советов» вышли из отпускаТРК Губерния 06:38
19 июня команда соберется в областном центре и начнет подготовку к новому сезону РПЛ. Сегодня футболисты и тренерский штаб "Крыльев Советов" встретились в Москве для прохождения медицинского осмотра.
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Энергетика
Медведев потребовал разобраться с сообщениями о росте цен на бензин
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку разобраться с сообщениями о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.
Обновлено в 07:51
Происшествия
В докладе о SSJ-100 нашли «незамеченную деталь»
Вечером 5 мая лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Мурманск, загорелся во время аварийной посадки в Шереметьево.
Обновлено в 08:51
Политика
The Guardian: Тереза Мэй может встретиться с Владимиром Путиным
Лондон и Москва изучают возможность организации встречи премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 03:19
Происшествия
Худрук Саратовского ТЮЗа упал в оркестровую яму
Художественный руководитель Саратовского театра юного зрителя Юрий Ошеров упал в оркестровую яму.
Обновлено в 07:46
Технологии
Airbus представил дальнемагистральный узкофюзеляжный самолет A321XLR
Европейский концерн Airbus представил на 53-м Парижском авиационно-космическом салоне в Ле-Бурже узкофюзеляжный дальнемагистральный самолет А321XLR (Xtra Long Range).
Обновлено в 07:20
Авто
Названы все цены нового кроссовера Renault Arkana
Обновлено в 06:18
Технологии
Сайт Genius обвинил Google в копировании песен без разрешения
Специализирующийся на публикации текстов песен сайт Genius обвинил компанию Google в копировании своих материалов без разрешения.
Обновлено в 09:32
Спорт
Шубенков упал, но выиграл этап «Бриллиантовой лиги» в Рабате
Несмотря на падение на финишной черте, российский легкоатлет показал лучшее время в беге на 110 метров с барьерами на этапе «Бриллиантовой лиги» в Рабате (Марокко): 13,12 секунды.
Обновлено вчера в 16:59
Общество
Самые бедные семьи с детьми живут на Северном Кавказе
В рейтинге регионов по благосостоянию семей, опубликованном РИА Новости, шесть республик округа заняли самые последние места.
Обновлено в 07:19
Общество
Генпрокуратура нашла нарушения в работе Росрыболовства
Генпрокуратура провела проверку работы Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовства) и его территориальных подразделений, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 09:20
Экономика
Суд на Амуре закрыл для СМИ рассмотрение дела банка «Восточный»
Арбитражный суд Амурской области в закрытом режиме рассмотрит ходатайство банка "Восточный" об отмене обеспечительных мер, запрещающих банку проводить допэмиссию акций, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 03:33
Происшествия
Изуродовавшая 19 клиенток «косметолог» получила 5,5 лет колонии
Суд Москвы вынес приговор предпринимательнице Наталье Коростелево, которая изуродовала 19 клиенток, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:37
Здоровье
Минздрав Кубани объяснил распространенность онкозаболеваний в регионе
Большое число онкозаболеваний в Краснодарском крае объясняется высокой солнечной активностью и большим числом пенсионеров, переезжающих жить на юг, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения Кубани.
Обновлено в 09:39
Политика
Си Цзиньпин впервые посетит КНДР с госвизитом
Обновлено в 07:50
Происшествия
Путин ужесточил уголовное наказание за «пьяные» ДТП
Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий уголовную ответственно за гибель людей в ДТП по вине пьяного водителя.
Обновлено в 10:13
Наука
Обитающая в земле бактерия поможет избавиться от стресса
Непатогенная бактерия Mycobacterium vaccae обитает в почве, ее изучение поможет добиться прорыва в здравоохранении в связи со своими уникальными свойствами.
Обновлено в 05:12
Происшествия
Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота
На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.
Обновлено в 05:14
Общество
Недостаточно бедных россиян захотели лишить господдержки
Например, чиновники из Ивановской области сообщили о категории «ленивых» бедных, которые не умеют или не хотят использовать дополнительное имущество для улучшения уровня жизни — продать, сдать в аренду или выращивать продукты питания, если это земельный участок.
Обновлено в 01:15
Гаджеты
В Сети раскрыли первые подробности об iPhone 2020
Возможно, последний получит характеристики близкие к iPhone 8. Еще в смартфонах iPhone 2020, а точнее для старших моделей предложат варианты с поддержкой сетей пятого поколения.
Обновлено в 09:58
Происшествия
В Канаде девушка умерла после поцелуя с возлюбленным
Мать 20-летней жительницы Канады Мириам Мишлен Дюкрэ рассказала о трагической смерти дочери после поцелуя с возлюбленным.
Обновлено в 07:42
Футбол
Сборные России и Шотландии сыграют на стадионе «Лужники»
Обновлено в 07:44
Происшествия
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Алибасова
Обновлено вчера в 06:57
Происшествия
Лесному хозяйству Пензенской области нанесен ущерб в 700 млн рублей
Ранее в Пензенской области уже вскрывались факты незаконных рубок лесных насаждений в особо крупном размере.
Обновлено в 04:10
Общество
«Магнит» начал принимать алюминиевую и пластиковую тару
Обновлено в 07:35
Политика
Зеленский назвал красивых женщин брендом Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Париж высказался об украинских женщинах, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:50
Происшествия
Тренер школы олимпийского резерва в Подмосковье задержан за педофилию
Громкий скандал разгорается в подмосковной школе олимпийского резерва. Восьмилетняя спортсменка обвинила тренера по бегу в растлении.
Обновлено в 07:43
Происшествия
Путину доложили про ситуацию в Чемодановке
Обновлено в 07:05
Армия и оружие
ВСУ опровергли информацию о захвате территорий возле Донецка
Вооруженные силы Украины (ВСУ) опровергают данные о том, что военнослужащие отдельной механизированной бригады имени короля Даниила заняли позиции, располагающиеся непосредственно на территории Донецка, называя их фейковыми.
Обновлено в 04:23
Экономика
Миллиардер из Франции купит аукционный дом Sotheby’s за $3,7 млрд
Французский миллиардер и коллекционер Патрик Драи, глава телекоммуникационной группы Altice купит аукционный дом Sotheby's за $3,7 млрд.
Обновлено в 09:43