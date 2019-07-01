Спорт
Самарские «Крылья Советов» проверит Счетная палатаТерра вчера в 09:33
В среду, 10 июля, стало известно, что в футбольном клубе «Крылья Советов» пройдет проверка Счётной палаты. Об этом рассказал председатель совета директоров клуба Александр Фетисов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 03:57, Вашингтон
Авто
Счетная палата предложила усовершенствовать налог на роскошь
У аудиторов Счетной палаты возникли вопросы с начислением транспортного налога с повышающим коэффициентом, который действует для автомобилей стоимостью от 3 млн рублей.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве
Обновлено вчера в 09:53
Армия и оружие
2,5 тысячи десантников высадились в Крыму
Обновлено в 01:40
Политика
Изгнанный с совещания чиновник с судимостью подаст в суд на Зеленского
Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, которого президент Украины Владимир Зеленский прогнал с заседания, собирается подать на него в суд.
Обновлено вчера в 15:38
Гаджеты
Стали известны цены на iPhone следующего поколения
Цены на смартфоны iPhone нового поколения будут стартовать с $989, пишет Wccftech со ссылкой на китайские источники.
Обновлено вчера в 07:16
Происшествия
Россияне погибли из-за шторма в Греции
Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:13
Политика
Бюст Жукова восстановили в Харькове
Обновлено в 02:01
Политика
Рябков заявил, что РФ встревожена инцидентом в Ормузском проливе
Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва встревожена инцидентом в Ормузском проливе.
Обновлено в 03:02
Экономика
ФНС доначислила табачным компаниям 60 млрд рублей налогов
Федеральная налоговая служба начала выездные проверки российских отделений табачных компаний и уже доначислила 60 млрд рублей налогов без учета пеней и штрафов, пишут "Ведомости" со ссылкой на федерального чиновника.
Обновлено в 02:24
Политика
Советник Зеленского предложил переименовать Россию
Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать Россию и русский язык.
Обновлено вчера в 21:28
Армия и оружие
СК возбудил дело после обстрела в Донбассе журналистов «Звезды»
Следственный комитет возбудил уголовное дело о "запрещенных методах ведения войны" в связи с обстрелом съемочной группы телеканала "Звезда" в Донецкой народной республике, сообщает ведомство.
Обновлено в 03:27
Экономика
Россияне стали больше тратить за один поход в магазин
Средний чек за один поход в магазин в июне составил 556 рублей.
Обновлено в 01:57
Происшествия
Офицер ФСБ арестован по делу о фиктивной работе в адыгейском вузе
По версии следствия, директор Белореченского филиала Адыгейского госуниверситета Лариса Вицюк, опасаясь негативных последствий, по требованию начальника белореченского отделения ФСБ Константина Николинко вынуждена была фиктивно трудоустроить его преподавателем, за что офицеру с 2011 по 2018 годы была начислена зарплата на сумму 733 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 23:17
Футбол
Дмитрий Комбаров: моя лучшая игра ещё впереди
Дмитрий Комбаров начинает новую жизнь в самарских "Крыльях Советов" и убеждает Анатолия Самохвалова, что в будущем он будет только прогрессировать.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В свердловской Кушве последствия урагана устранят к концу дня
В течение дня подключат оставшиеся 23 дома. Также идёт восстановление газоснабжения 28 домов.
Обновлено в 03:18
Политика
Немецкий журналист назвал автотрассу «Меридиан» кошмаром для США
Одобренное российскими властями строительство автомагистрали от Казахстана до Белоруссии будет воспринято в США как «настоящий кошмар».
Обновлено в 02:24
Гаджеты
В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона
В Центре цифровой экспертизы Роскачества утверждают: никто не застрахован от покупки девайса с бракованной батареей, а вот взрыва или возгорания из-за старения аппарата или его перегрева можно избежать.
Обновлено в 01:01
Происшествия
В Москве в жилом доме взорвался баллон с газом
Обновлено в 03:28
Авто
АвтоВАЗ рассказал о забытой Lada «Сахара»
Уникальный ВАЗ-2121 «Сахара» был создан практически из остатков прототипа отечественного внедорожника 4x4.
Обновлено вчера в 14:36
Политика
Порошенко прогнали с митинга в Закарпатской области
Обновлено вчера в 21:24
Общество
У задекларировавшего три копейки депутата нашли скрытые доходы
У депутата законодательного собрания Амурской области Сергея Труша, который задекларировал три копейки, нашли скрытые доходы.
Обновлено в 03:27
Общество
ГМЦ Росстата возглавил бывший министр из Башкирии
Врио директора ФГУП "Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики" (ГМЦ Росстата) стал Сергей Новиков, сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 03:16
Здоровье
Минздрав Нижегородской области может возглавить татарстанец
Экспертная комиссия подвела итоги заочного этапа по отбору кандидатов на пост министра здравоохранения Нижегородской области.
Обновлено вчера в 15:28
Экономика
Быстрым платежам накручивают процент
«Крайне важно для развития и поддержки сервиса платежей по СБП ритейлерами, чтобы комиссии были ощутимо ниже, чем приходится платить банкам за эквайринг при карточных расчетах»,— указывает президент АКИТ Артем Соколов.
Обновлено вчера в 19:07
Происшествия
Жительница Горловки погибла в результате обстрела ВСУ
Обновлено в 02:05
Шоу-бизнес
Лобода прокомментировала фото обнажённой Королёвой
Светлана Лобода прокомментировала обнажённую стойку на руках Наташи Королёвой.
Обновлено в 02:25
Игры
Приём заявок на коллекционное издание Cyberpunk 2077 начнётся 16 июля
Приём заказов начнётся 16 июля во всех участвующих в акции магазинах. Количество комплектов ограничено.
Обновлено в 02:28
Армия и оружие
Вес транспортника Ил-112 снизят за счет штурмана
Масса перспективного военно-транспортного самолета Ил-112 будет снижена как минимум на две тонны.
Обновлено в 02:49
Общество
Роскомнадзор составил список жалоб на операторов связи
Специалисты Роскомнадзора составили список жалоб на российских операторов сотовой связи, которыми больше всего недовольны жители страны.
Обновлено вчера в 17:51
Общество
Спасшего детей от мусульман россиянина отказались отдавать под суд
Обновлено вчера в 10:53