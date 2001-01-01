Футбол

Самарские «Крылья Советов» проверит Счетная палатаТерра 09:33

В среду, 10 июля, стало известно, что в футбольном клубе «Крылья Советов» пройдет проверка Счётной палаты. Об этом рассказал председатель совета директоров клуба Александр Фетисов.
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Самарские «Крылья Советов» проверит Счетная палата

Терра09:33
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Российский футбольный клуб из Самары. Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года, двукратный финалист Кубка СССР 1953, 1964, финалист Кубка России 2004.
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