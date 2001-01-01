Футбол
Самарские «Крылья Советов» проверит Счетная палатаТерра 09:33
В среду, 10 июля, стало известно, что в футбольном клубе «Крылья Советов» пройдет проверка Счётной палаты. Об этом рассказал председатель совета директоров клуба Александр Фетисов.
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 14:14, Вашингтон
Происшествия
В отеле Новой Москвы задушили стюардессу
Обновлено в 09:08
Политика
Совладельцы «Рустави 2» отказались увольнять гендиректора канала
Совладельцы и партнеры грузинского «Рустави 2» отказались увольнять его гендиректора Николоза Гварамию, нецензурно комментировавшего позицию Владимира Путина по санкциям против Грузии.
Обновлено в 13:55
Гаджеты
Nintendo презентовала портативную консоль Switch Lite
Компания Nintendo анонсировала на официальном сайте выход новой портативной консоли, которая получила название Switch Lite.
Обновлено в 12:28
Наука
В Израиле найден библейский город Секелаг
Лишь при раскопках на территории Хирбет ар-Раи исследователи обнаружили руины, указывающие на вероятность существования здесь библейского Секелага.
Обновлено вчера в 05:27
Общество
Польша отказалась выдать Швеции россиянина, забравшего своих детей
Окружной суд Варшавы отказал Стокгольму в экстрадиции россиянина Дениса Лисова, который забрал из шведской приемной семьи трех своих дочерей и вывез их в Польшу.
Обновлено в 08:58
Футбол
Милитао стало плохо на презентации в «Реале»
Бразильский защитник Эдер Милитао не смог завершить пресс-конференцию по случаю своей презентации в мадридском «Реале».
Обновлено в 10:58
Общество
Продававшую воду со своего тела блогершу из США уличили в обмане
Пользователи Сети раскрыли обман блогерши Belle Delphine, предлагавшей любому желающему за крупную сумму приобрести воду, в которой она купалась.
Обновлено в 05:00
Политика
В Кремле опровергли информацию об инциденте с кортежем Путина
Напомним, 9 июля издание «Коммерсантъ» сообщило, что после отъезда кортежа от здания университета к нему якобы бросилась девушка, после чего президент вышел из машины и оказал ей помощь.
Обновлено в 04:58
Армия и оружие
Зеленский поручил жёстко реагировать на провокации в Донбассе
ВСУ поручено «мгновенно и жёстко реагировать на любые другие попытки вооружённых провокаций против украинских мирных граждан и военнослужащих».
Обновлено в 14:00
Кино
Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн
Американский актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в фильме «Люди в черном», скончался на 89-м году жизни.
Обновлено в 01:00
Наука
Палеонтологи нашли в Греции останки самых древних людей на Земле
До недавнего времени антропологи и палеонтологи считали, что современный человек, Homo sapiens, возник в Восточной Африке примерно 200 тысяч лет назад, через несколько сотен тысяч лет после разделения предков неандертальцев и кроманьонцев.
Обновлено в 13:00
Происшествия
Бойня в Реутове: силовики избивают людей прямо в здании суда
От действий силовиков пострадали люди, пришедшие на суд по делу журналиста Евгения Куракина, отмечают «Новые Известия».
Обновлено в 06:24
Происшествия
Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»
Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности опубликовало в твиттере фотографию затонувшей советской атомной подлодки К-278 "Комсомолец".
Обновлено вчера в 09:27
Происшествия
Мужа похитившей 20 млн рублей кассирши задержали
Обновлено в 08:48
Политика
Жители Грузии приветствовали решение Путина по санкциям
Пользователи соцсетей из Грузии бурно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что он против введения санкций в отношении Тбилиси, информирует РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:56
Кино
Премьера фильма «Король Лев» состоялась в Голливуде
Отмечается, что картина была высоко оценена зрителями. Долгожданная премьера ленты «Король Лев» состоялась в Голливуде 9 июля.
Обновлено в 13:41
Музыка
Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей
Американская певица Тейлор Свифт возглавила список 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года по версии журнала Forbes, опубликованный в среду на сайте издания.
Обновлено в 10:58
Происшествия
В Барнауле горит шестиэтажный дом
Возгорание, начавшееся в квартире шестиэтажного дома, перекинулось на крышу здания.
Обновлено в 10:12
Происшествия
В лагере под Саратовом отравились почти 20 детей
Как сообщила пресс-службы губернатора области, глава региона Валерий Радаев поручил зампреду правительства области Сергею Наумову оперативно провести проверку детских оздоровительных учреждений региона после инцидента в лагере имени Гагарина.
Обновлено в 12:37
Политика
Обиженный чиновник рассказал, как Зеленский яйцами по пианино стучит
Зеленский выставил с совещания Годунка, назвав его разбойником. Чиновник заявил, что рассказывал про коррупцию, когда "на него сорвались".
Обновлено в 13:22
Здоровье
В МЧС рассказали, что нужно делать после укуса змеи
Сотрудники МЧС РФ рассказали, что делать при укусе змеи. В первую очередь нужно сразу обратиться за медицинской помощью.
Обновлено в 03:42
Экономика
Сотрудник Росстата уволился после инцидента с данными по инфляции
Директор ФГУП ГМЦ Росстата Евгений Сычев принял решение об увольнении по собственному желанию после инцидента с досрочной публикацией статистической информации по индексу потребительских цен, сообщила пресс-служба Минэкономразвития.
Обновлено в 13:56
Авто
Составлен список самых популярных машин в возрасте 5-7 лет
Обновлено в 11:30
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю снизились на 9,5 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю сократились на 9,5 млн баррелей и на 5 июля составили 458,99 млн баррелей, сообщает Министерство энергетики США.
Обновлено в 13:15
Транспорт
«Метро будет возить воздух»: колонка читателя E1.RU, который против второй ветки в Екатеринбурге
В Екатеринбурге снова активно обсуждается вопрос строительства второй ветки метро.
Обновлено в 07:21
Политика
Зеленский открыл Чернобыль для туристов
Обновлено в 08:43
Политика
Цискаридзе осудил выходку Габунии: «Оскорбил самого себя»
Георгий Габуния оскорбил только самого себя. Цискаридзе напомнил, что для грузинского народа очень важна память родителей, особенно ушедших.
Обновлено в 12:31
Экономика
«Алроса» продала алмазов на $1,81 млрд
Обновлено в 07:29