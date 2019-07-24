Футбол
Самарские «Крылья Советов» подпишут Хуана ПереаТерра 07:12
Колумбийский форвард прибыл в расположение команды. В самарских «Крыльях Советов» снова пополнение - в расположение команды прибыл колумбийский форвард Хуан Хосе Переа.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 11:57, Вашингтон
Экономика
Китайский производитель онлайн-игр вложился в Telegram
Telegram Павла Дурова получил два миллиона долларов в качестве инвестиций от китайского разработчика онлайн-игр The9 Ltd. Об этом свидетельствуют данные отчета, опубликованного на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Обновлено в 10:47
Политика
Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено в 09:28
Недвижимость
Цены на однокомнатные квартиры в Москве установили абсолютный рекорд
По итогам июня 2019-го средняя стоимость «однушек» в столичных новостройках эконом- и комфорткласса составила 7,25 миллиона рублей, говорится в материалах компании «Метриум», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
Обновлено в 05:33
Политика
Генсек Совета Европы сомневается в суверенитете Украины
Генсек СЕ Турбьерн Ягланд выразил свои поздравления партии Зеленского «Слуга народа» в связи с победой на выборах в Раду, отметив, что страна встала на «путь к суверенному украинскому государству», в котором создаются новые надежды.
Обновлено в 04:38
Происшествия
Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов признал вину в хищениях
Бывший министр финансов Подмосковья Александр Кузнецов признал вину по всем предъявленным ему обвинениям.
Обновлено в 11:34
Политика
СБУ обвинили в искажении аудиозаписей по делу MH17
Старший следователь по цифровой экспертизе Акаш Розен заявил, что СБУ отредактировала записи переговоров, которые были представлены как доказательства по делу о крушении MH17 в Донбассе.
Обновлено в 11:30
Политика
Зеленский потребовал уволить Кличко с поста мэра Киева
Обновлено в 09:06
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено вчера в 09:22
Политика
Королева назначила Бориса Джонсона премьером Великобритании
Королева Великобритании Елизавета II в среду назначила консерватора Бориса Джонсона премьер-министром Великобритании, сообщает "Би-Би-Си".
Обновлено в 10:39
Энергетика
В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов
Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
Обновлено вчера в 18:14
Армия и оружие
Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи
Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено вчера в 00:11
Шоу-бизнес
Ольга Дроздова взяла фамилию Дмитрия Певцова
Дроздова подала заявление на смену фамилии в начале июля. Вскоре звезда получит новые документы и официально станет Певцовой.
Обновлено в 10:44
Политика
Россиянам разрешили охотиться с луком и стрелами
Депутаты Госдумы одобрили закон, который позволяет россиянам использовать в охоте луки и арбалеты как холодное метательное оружие.
Обновлено в 11:12
Политика
В Киеве анонсировали скорое освобождение украинских моряков
Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила о достигнутой между Киевом и Москвой договорённости по освобождению украинских моряков, арестованных в результате провокации в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Обновлено в 09:27
Происшествия
Шестуна госпитализируют в психиатрическую больницу из-за голодовки
Бывшего главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна госпитализируют в психиатрическую больницу имени Алексеева, сообщает 24 июля «МК».
Обновлено в 11:06
Армия и оружие
Минобороны и Пентагон поспорили из-за лагеря беженцев Рукбан
Россия считает абсурдным отказ США обеспечивать продуктами и предметами первой необходимости находящийся под их контролем лагерь беженцев Рукбан, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Обновлено в 07:16
Авто
Опубликованы изображения внедорожника от Bugatti
В Сети уже появлялись различные изображения SUV Bugatti, но, стоит отдать должное художнику, ни одна из них не была такой элегантной, как этот «Spartacus».
Обновлено в 05:46
Футбол
Адемола Лукман прошел медобследование в «Лейпциге»
21-летний англичанин успешно прошел медобследование, и сторонам осталось согласовать последние детали сделки, утверждает Sky Sports.
Обновлено в 10:31
Политика
Дмитрий Медведев в октябре посетит Кубу
«В октябре планируется визит председателя правительства России Дмитрия Медведева в Гавану», — сказал глава МИД.
Обновлено в 11:20
Шоу-бизнес
Ханна показала подросшую дочь
Влюбленные пока не раскрывают имя дочери, зато делятся ее снимками с поклонниками. Сегодня они показали, как подрос их ребенок.
Обновлено в 10:30
Происшествия
За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей
За обвиняемого вступились в общей сложности около 40 человек, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на одного из адвокатов Шишканова Дарью Евменину.
Обновлено в 08:24
Экономика
Минфин предложил повысить таможенный сбор за товары из-за границы
Ставка сбора за совершение таможенных операций при ввозе товаров из-за границы для личных нужд может вырасти в два раза.
Обновлено в 03:54
Экономика
Госдума запретила выдавать микрозаймы под залог жилья
Государственная дума приняла поправки к законам, запрещающие выдавать потребительские микрозаймы под залог жилья.
Обновлено в 06:44
Единоборства
Боксер Максим Дадашев умер в американской больнице
Обновлено вчера в 15:31
Шоу-бизнес
Как проводит время Ирина Шейк после расставания с Брэдли Купером
Напомним, что Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались в начале июне после четырех лет отношений.
Обновлено вчера в 14:51
Происшествия
В Чечне назвали фантазией сообщения о выстреле Кадырова в ногу боевику
Ранее «Новая газета» сообщила, что задержанный в январе 2017 года по обвинению в участии в вооруженной группе из 27 человек Имран Дасаев рассказывал сокамерникам о том, что получил ранение ноги из-за действий главы Республики Чечня Рамзана Кадырова.
Обновлено в 07:21
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
Как пояснил "Российской газете" заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев, на крайнем севере и северо-востоке европейской части России в выходные местами возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.
Обновлено в 09:17
Политика
Элла Памфилова встретится с недопущенными кандидатами в Мосгордуму
Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова официально подтвердила готовность встретиться 23 июля с 57 кандидатами в Мосгордуму, которым было отказано в регистрации из-за большого числа недействительных подписей.
Обновлено вчера в 02:37
Экономика
НОВАТЭК увеличил прибыль в первом полугодии в шесть раз
По итогам первого полугодия 2019 года прибыль, относящаяся к акционерам НОВАТЭКа, увеличилась в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — с 75,162 млрд до 450,971 млрд руб. Это следует из отчета компании, поступившего в РБК.
Обновлено в 07:58
Музыка
Гитарист «Кино» сыграл композицию группы Metallica
Гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил композицию Enter Sandman американской группы Metallica на концерте оркестра «Симфоническое КИНО».
Обновлено в 05:13