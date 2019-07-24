Футбол

Самарские «Крылья Советов» подпишут Хуана ПереаТерра 07:12

Колумбийский форвард прибыл в расположение команды. В самарских «Крыльях Советов» снова пополнение - в расположение команды прибыл колумбийский форвард Хуан Хосе Переа.
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Нападающий «Порту» Переа прибыл в расположение «Крыльев Советов»

Sport24.ru06:43

Потенциальный новичок «Крыльев Советов» Переа: «Луис Суарес и Эдинсон Кавани - мои ориентиры»

Спорт-Экспресс08:49

Экс-футболист «Порту» Хуан Переа Мендоза рассказал, почему решил перейти в «Крылья Советов»

КП - Самара08:48

Новичок «Крыльев Советов»: мои ориентиры в футболе — Суарес и Кавани

Чемпионат08:46

Нападающий «Порту» U-19 Переа перейдет в «Крылья Советов»

Sports.ru07:30

Колумбийский форвард прибыл на медосмотр в «Крылья»

Матч ТВ07:05

Добавит жару! «Крылья Советов» решили заключить контракт с колумбийским форвардом

63.ru07:00
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 11:57, Вашингтон
Экономика

Китайский производитель онлайн-игр вложился в Telegram

Telegram Павла Дурова получил два миллиона долларов в качестве инвестиций от китайского разработчика онлайн-игр The9 Ltd. Об этом свидетельствуют данные отчета, опубликованного на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Обновлено в 10:47
Политика

Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено в 09:28
Недвижимость

Цены на однокомнатные квартиры в Москве установили абсолютный рекорд

По итогам июня 2019-го средняя стоимость «однушек» в столичных новостройках эконом- и комфорткласса составила 7,25 миллиона рублей, говорится в материалах компании «Метриум», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
Обновлено в 05:33
Политика

Генсек Совета Европы сомневается в суверенитете Украины

Генсек СЕ Турбьерн Ягланд выразил свои поздравления партии Зеленского «Слуга народа» в связи с победой на выборах в Раду, отметив, что страна встала на «путь к суверенному украинскому государству», в котором создаются новые надежды.
Обновлено в 04:38
Происшествия

Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов признал вину в хищениях

Бывший министр финансов Подмосковья Александр Кузнецов признал вину по всем предъявленным ему обвинениям.
Обновлено в 11:34
Политика

СБУ обвинили в искажении аудиозаписей по делу MH17

Старший следователь по цифровой экспертизе Акаш Розен заявил, что СБУ отредактировала записи переговоров, которые были представлены как доказательства по делу о крушении MH17 в Донбассе.
Обновлено в 11:30
Политика

Зеленский потребовал уволить Кличко с поста мэра Киева

Обновлено в 09:06
Общество

В Москву придет резкое похолодание

В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено вчера в 09:22
Политика

Королева назначила Бориса Джонсона премьером Великобритании

Королева Великобритании Елизавета II в среду назначила консерватора Бориса Джонсона премьер-министром Великобритании, сообщает "Би-Би-Си".
Обновлено в 10:39
Энергетика

В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов

Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
Обновлено вчера в 18:14
Армия и оружие

Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи

Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено вчера в 00:11
Шоу-бизнес

Ольга Дроздова взяла фамилию Дмитрия Певцова

Дроздова подала заявление на смену фамилии в начале июля. Вскоре звезда получит новые документы и официально станет Певцовой.
Обновлено в 10:44
Политика

Россиянам разрешили охотиться с луком и стрелами

Депутаты Госдумы одобрили закон, который позволяет россиянам использовать в охоте луки и арбалеты как холодное метательное оружие.
Обновлено в 11:12
Политика

В Киеве анонсировали скорое освобождение украинских моряков

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила о достигнутой между Киевом и Москвой договорённости по освобождению украинских моряков, арестованных в результате провокации в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Обновлено в 09:27
Происшествия

Шестуна госпитализируют в психиатрическую больницу из-за голодовки

Бывшего главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна госпитализируют в психиатрическую больницу имени Алексеева, сообщает 24 июля «МК».
Обновлено в 11:06
Армия и оружие

Минобороны и Пентагон поспорили из-за лагеря беженцев Рукбан

Россия считает абсурдным отказ США обеспечивать продуктами и предметами первой необходимости находящийся под их контролем лагерь беженцев Рукбан, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Обновлено в 07:16
Авто

Опубликованы изображения внедорожника от Bugatti

В Сети уже появлялись различные изображения SUV Bugatti, но, стоит отдать должное художнику, ни одна из них не была такой элегантной, как этот «Spartacus».
Обновлено в 05:46
Футбол

Адемола Лукман прошел медобследование в «Лейпциге»

21-летний англичанин успешно прошел медобследование, и сторонам осталось согласовать последние детали сделки, утверждает Sky Sports.
Обновлено в 10:31
Политика

Дмитрий Медведев в октябре посетит Кубу

«В октябре планируется визит председателя правительства России Дмитрия Медведева в Гавану», — сказал глава МИД.
Обновлено в 11:20
Шоу-бизнес

Ханна показала подросшую дочь

Влюбленные пока не раскрывают имя дочери, зато делятся ее снимками с поклонниками. Сегодня они показали, как подрос их ребенок.
Обновлено в 10:30
Происшествия

За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей

За обвиняемого вступились в общей сложности около 40 человек, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на одного из адвокатов Шишканова Дарью Евменину.
Обновлено в 08:24
Экономика

Минфин предложил повысить таможенный сбор за товары из-за границы

Ставка сбора за совершение таможенных операций при ввозе товаров из-за границы для личных нужд может вырасти в два раза.
Обновлено в 03:54
Экономика

Госдума запретила выдавать микрозаймы под залог жилья

Государственная дума приняла поправки к законам, запрещающие выдавать потребительские микрозаймы под залог жилья.
Обновлено в 06:44
Единоборства

Боксер Максим Дадашев умер в американской больнице

Обновлено вчера в 15:31
Шоу-бизнес

Как проводит время Ирина Шейк после расставания с Брэдли Купером

Напомним, что Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались в начале июне после четырех лет отношений.
Обновлено вчера в 14:51
Происшествия

В Чечне назвали фантазией сообщения о выстреле Кадырова в ногу боевику

Ранее «Новая газета» сообщила, что задержанный в январе 2017 года по обвинению в участии в вооруженной группе из 27 человек Имран Дасаев рассказывал сокамерникам о том, что получил ранение ноги из-за действий главы Республики Чечня Рамзана Кадырова.
Обновлено в 07:21
Общество

В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные

Как пояснил "Российской газете" заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев, на крайнем севере и северо-востоке европейской части России в выходные местами возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.
Обновлено в 09:17
Политика

Элла Памфилова встретится с недопущенными кандидатами в Мосгордуму

Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова официально подтвердила готовность встретиться 23 июля с 57 кандидатами в Мосгордуму, которым было отказано в регистрации из-за большого числа недействительных подписей.
Обновлено вчера в 02:37
Экономика

НОВАТЭК увеличил прибыль в первом полугодии в шесть раз

По итогам первого полугодия 2019 года прибыль, относящаяся к акционерам НОВАТЭКа, увеличилась в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — с 75,162 млрд до 450,971 млрд руб. Это следует из отчета компании, поступившего в РБК.
Обновлено в 07:58
Музыка

Гитарист «Кино» сыграл композицию группы Metallica

Гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил композицию Enter Sandman американской группы Metallica на концерте оркестра «Симфоническое КИНО».
Обновлено в 05:13
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