Футбол
Самарские «Крылья Советов» подпишут Хуана ПереаТерра 07:12
Колумбийский форвард прибыл в расположение команды. В самарских «Крыльях Советов» снова пополнение - в расположение команды прибыл колумбийский форвард Хуан Хосе Переа.
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 14:57, Вашингтон
Политика
На Украине предложили расширить санкции против России
Торговые ограничения Экономические отношения России и Украины ухудшились в 2015 году, когда Киев принял постановление об отмене зоны свободной торговли в рамках СНГ и ввел эмбарго на ряд российских товаров.
Обновлено в 12:15
Происшествия
Суд в Петербурге отправил в СИЗО отца, избившего ребенка дверью
Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Сергея Павлова, которого задержали по подозрению в избиении своего 8-летнего сына входной дверью, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
Обновлено в 11:50
Происшествия
В России впервые возбудили уголовное дело из-за массовой гибели пчел
Уголовное дело по факту массовой гибели пчел возбуждено в Орловской области, рассказали в СУ СК по региону, ранее о делах, связанных с гибелью пчел в регионах России, не сообщалось, отмечает РИА Новости.
Обновлено в 14:52
Шоу-бизнес
Алена Апина в купальнике показала пляжное фото из Саратова
Алена Апина проводит летний отпуск в родном Саратове. Звезда 90-х поддерживает общение с фанатами, показывая им новые снимки.
Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес
Прах Сергея Доренко развеяли в Керчи
Прах Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Керчи. Об этом в Instagram сообщила вдова журналиста.
Обновлено в 07:32
Кино
Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр
В Нидерландах в возрасте 75 лет умер актер Рутгер Хауэр, сообщает Variety со ссылкой на его представителя Стива Кениса.
Обновлено в 14:01
Происшествия
Путин выразил соболезнования в связи с трагедией в лагере «Холдоми»
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям детей, погибших в результате пожара в палаточном лагере на базе отдыха «Холдоми» в Хабаровском крае.
Обновлено в 13:01
Гаджеты
Nokia выпустила два классических кнопочных телефона
Финская компания Nokia выпустила два классических кнопочных телефона Nokia 220 4G и Nokia 105.
Обновлено в 13:44
Политика
Зеленский потребовал уволить мэра Киева Кличко
Обновлено в 07:25
Политика
МИД возмутился блокировкой сайта в Латвии
В ведомстве считают, что блокировка Baltnews.lv, принадлежащего МИА «Россия сегодня», — часть этой кампании по зачистке.
Обновлено в 11:43
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено вчера в 09:22
Спорт
Ефимова не выступит в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м на ЧМ
Стал известен состав сборной России на смешанную комбинированную эстафету 4х100 м на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу.
Обновлено в 05:49
Политика
В Малайзии заявили, что ФБР хотело забрать черные ящики MH17
Обновлено в 13:50
Гаджеты
Xiaomi стала лидером по продаже телевизоров на китайском рынке
Нишу производства и продажи телевизоров Xiaomi заняла в 2013 году и с тех пор регулярно устраивает распродажи и поставляет на рынок новинки.
Обновлено в 05:27
Армия и оружие
Бывший комбат «Айдара» похвастался пленением 55 российских десантников
Бывший командир украинского батальона «Айдар» Сергей Мельничук в эфире телеканала NewsOne заявил, что во время боевых действий в Донбассе лично взял в плен несколько десятков российских военных.
Обновлено в 13:23
Политика
В Петербурге пройдет митинг против произвола на выборах
В среду, 24 июля, в Санкт-Петербурге пройдет митинг против произвола на выборах. Акция протеста согласована с местными властями.
Обновлено в 03:56
Единоборства
В США умер российский боксер Максим Дадашев
Российский боксер Максим Дадашев, получивший серьезные травмы в ходе поединка против Субриэля Матиаса, скончался, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено вчера в 12:01
Общество
Госдума приняла закон о выплате детских пособий до трех лет
В среду, 24 июля, Госдума окончательно, в третьем чтении, приняла закон, который позволит большему числу семей получать детские пособия.
Обновлено в 12:37
Политика
Джонсон назначил главу МВД Великобритании министром финансов
На посту министра внутренних дел Саджида Джавида сменит бывший министр международного развития Прити Пател Новый премьер Великобритании Борис Джонсон назначил на пост министра финансов страны главу МВД Саджида Джавида.
Обновлено в 14:41
Шоу-бизнес
Выпившие Пугачева и Вайкуле на видео из Юрмалы возмутили поклонников
Алла Пугачева и Лайма Вайкуле бурно отметили окончание фестиваля "Рандеву" в Юрмале. Видео веселья певиц вызвало вопросы у поклонников.
Обновлено вчера в 11:27
Общество
В Госдуме предложили сделать курилки в аэропортах платными
Первый зампред комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов рассказал «Известиям», что депутаты планируют внести поправки в законопроект о курилках в аэропортах, чтобы сделать их платными.
Обновлено вчера в 23:36
Общество
Госдума повысила предельный возраст службы для полицейских на пять лет
Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, который повышает предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел (ОВД) и расширяет для них ряд социальных гарантий.
Обновлено в 06:55
Футбол
Среди профессиональных футбольных клубов России нашелся «Газмяс»
На сайте Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), третьем по силе дивизиона чемпионата России, обнаружена страница клуба «Газмяс».
Обновлено в 14:25
Футбол
«Торино» заинтересовался Ригони
Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони может перейти в «Торино», сообщает Tuttosport.
Обновлено в 12:05
Политика
Появились кадры с выступлений Вакарчука перед российскими олигархами
«Уважаемые друзья, публикую ссылку на выступление морального авторитета нации Вакарчука, который в сентябре 2015 года, когда украинские воины погибали на востоке страны, веселил на Лазурном побережье в Монако московских гостей на мероприятии у одного из российских водочных олигархов», — написал Портнов.
Обновлено в 06:51
Футбол
БАТЭ победил «Русенборг» в Лиге чемпионов
В первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов БАТЭ дома обыграла норвежский Русенборг со счетом 2:1.
Обновлено в 14:51
Технологии
В Boeing заявили о проблемах с новым 777X
Авиастроительная корпорация Boeing отложит первый полет нового лайнера Boeing-777X до начала 2020 года в связи с проблемами с разработкой двигателя.
Обновлено в 11:06