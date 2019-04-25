Футбол

Самарские «Крылья Советов» дома проиграли «Уралу»СитиТрафик вчера в 22:13

Крылья Советов — Урал
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Самара, Самара Арена
8′
Петрюс Бумаль
Ваня Вучичевич
42′
Ваня Вучичевич
Сергей Корниленко
46′
Мирал Самарджич
53′
61′
Отман Эль-Кабир
Мохаммед Рабиу
Пол Антон
70′
Джано Ананидзе
77′
77′
Андрей Егорычев
Роман Емельянов
Джано Ананидзе
Александр Самедов
77′
79′
Павел Погребняк
Андрей Панюков
87′
Ярослав Годзюр
90′+5′
Роман Емельянов
90′+6′
Николай Димитров
Вараздат Ароян
В четверг, 25 апреля, самарские "Крылья Советов" в 25-м туре российской футбольной премьер-лиги встречались с екатеринбургским "Уралом". Матч прошел на стадионе "Самара Арена". Самарская команда уступила со счетом 0:1.
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