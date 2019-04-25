Самарские «Крылья Советов» дома проиграли «Уралу»СитиТрафик вчера в 22:13

В четверг, 25 апреля, самарские "Крылья Советов" в 25-м туре российской футбольной премьер-лиги встречались с екатеринбургским "Уралом". Матч прошел на стадионе "Самара Арена". Самарская команда уступила со счетом 0:1.

Энергетика Минск сообщил о потерях из-за остановки транзита нефти из России Глава белорусского госконцерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков заявил, что бюджет Белоруссии и нефтетранспортные организации несут потери из-за остановки транзита российской нефти.

Происшествия В Петербурге пьяный мужчина избил начальницу поезда Мужчину обвиняют в избиении начальницы поезда в Санкт-Петербурге, сообщает СК РФ в WhatsApp.

Футбол Родионов и Измайлов могут покинуть «Спартак» до конца недели Спортивный обозреватель телеканала "Россия 24" Илья Казаков сообщил о возможном уходе из московского "Спартака" вице-президента клуба Наиля Измайлова и спортивного директора Сергея Родионова.

Авто УАЗ выпустил трофи-версию «Буханки» От стандартных модификаций «Буханки» трофи-версия отличается внедорожными шинами BFGoodrich All-Terrain размерностью 225/75 R16, стальными дисками чёрного цвета и окрашенным в цвет хаки кузовом.

Политика В Раде язвительно отреагировали на отдых Зеленского в Турции Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко в фейсбуке отреагировала на отъезд Зеленского в Турцию.

Происшествия Суд обязал «Новую газету» удалить статью о пытках ФСБ в Магнитогорске Басманный суд Москвы обязал «Новую газету» удалить информацию о пытках сотрудниками ФСБ в Магнитогорске гражданина Киргизии, так как признал ее не соответствующей действительности, говорится в сообщении на сайте «Новой газеты».

Происшествия В Красноярском крае двух воспитателей осудили за пытки детей иголками Суд дал четыре года колонии общего режима двум воспитателям детского сада "Колосок" в городе Канске Красноярского края за истязание детей, которых они "воспитывали" уколами кнопок и иголок, сообщила РИА Новости представитель ГСУСК региона Ольга Дегидь.

Политика Раздавать украинские паспорта в центре Москвы предложил депутат Рады Депутат украинской Рады Евгений Рыбчинский в ходе пленарного заседания парламента выступил с предложением раздавать паспорта гражданина Украины в центре Москвы в ответ на указ российских властей об упрощенной выдаче паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Политика Меняйло раскритиковал работу главы Хакасии Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло раскритиковал работу руководства Хакасии.

Политика Трамп предложил отказаться от ядерного оружия Президент США Дональд Трамп завил, что США, Россия и Китай должны отказаться от ядерного оружия.

Финансы Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых В пятницу, 26 апреля, совет директоров Банка России оправдал ожидания участников рынка и сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.

Музыка Rammstein выпустили новый клип Radio Группа Rammstein опубликовала новый клип на композицию Radio. Видеоролик опубликован на официальном канале группы в YouTube.

Экономика «Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу Баженов подтвердил «Ведомостям» намерение подать частную концессионную инициативу и что в качестве генподрядчика планируется привлечь «Мостотрест».

Авто В Петербурге появился рейтинг Яндекса о проблемах автомобилистов Рейтинг обращений за помощью возглавила проблема севшего аккумулятора. Потом идут — проколотые колеса и застревание машины в снегу.

Экономика Сбербанк спрогнозировал потери мировой экономики от кибератак В рамках Всемирного экономического форума в Давосе заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что при сохранении нынешнего тренда к 2022 году ущерб от кибератак для мировой экономики может возрасти до $8-10 трлн в год, напоминает ТАСС.

Кино В Google появилась перчатка бесконечности Таноса В поисковике Google появилась перчатка бесконечности Таноса - героя Marvel из фильма "Мстители: Финал", кликнув на которую можно "уничтожить" половину результатов выдачи.

Здоровье Утверждён новый порядок профосмотров и диспансеризации Новый порядок прохождения профосмотров и диспансеризации утвержден в России.

Гаджеты «Яндекс» впервые обнародовал свои доходы от продажи гаджетов Представитель "Яндекса" Илья Грабовский впервые раскрыл доход компании от продажи гаджетов и обнародовал данные отчета за первый квартал 2019 года.

Экономика У дорожных камер зафиксированы нарушения В Новгородской области, например, государственное областное учреждение "Агентство развития Новгородской области" (АРНО) в 2014 году провело конкурс на создание системы автоматической фиксации нарушений стоимостью 733 млн. руб. В тендере участвовал лишь ПАО "Ростелеком", компания и получила контракт.

Политика Ветеранам выплатят по 10 тысяч рублей Президент Владимир Путин подписал указ о ежегодной выплате ко Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны.

Происшествия В Костроме неизвестные взорвали банкомат и похитили из него деньги Банкомат "Сбербанка" взорвали в ночь на пятницу в Костроме и похитили из него деньги, полиция ищет преступников.

Энергетика Total увеличил чистую прибыль на 18% По итогам первого квартала чистая прибыль французской компании Total увеличилась на 18%, составив 3,1 миллиарда долларов.