Футбол
Самарские «Крылья Советов» дома проиграли «Уралу»СитиТрафик вчера в 22:13
Чемпионат России, вчера
Самара, Самара Арена
|8′
Петрюс Бумаль
Ваня Вучичевич
|42′
Ваня Вучичевич
Сергей Корниленко
|46′
Мирал Самарджич
|53′
|61′
Отман Эль-Кабир
Мохаммед Рабиу
Пол Антон
|70′
Джано Ананидзе
|77′
|77′
Андрей Егорычев
Роман Емельянов
Джано Ананидзе
Александр Самедов
|77′
|79′
Павел Погребняк
Андрей Панюков
|87′
Ярослав Годзюр
|90′+5′
Роман Емельянов
|90′+6′
Николай Димитров
Вараздат Ароян
Крылья Советов
Расстановка 4‑4‑2
1
Рыжиков
15
Зотов
5
Самарджич
90
Бурлак
39
Денисов
19
Самедов
28
Антон
49
Шишкин
70
Зиньковский
11
Шейдаев
8
Корниленко
31
Годзюр
15
Кулаков
8
Страндбург
19
Поляков
27
Меркулов
3
Ароян
13
Бумаль
10
Бикфалви
92
Емельянов
58
Эль-Кабир
20
Панюков
Урал
Расстановка 4‑5‑1
В четверг, 25 апреля, самарские "Крылья Советов" в 25-м туре российской футбольной премьер-лиги встречались с екатеринбургским "Уралом". Матч прошел на стадионе "Самара Арена". Самарская команда уступила со счетом 0:1.
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«Крылья Советов» проиграли «Уралу» 0:1: обзор матча 25 тура РПЛ 25 апреля 2019
КП - Самаравчера в 13:39
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