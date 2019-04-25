Футбол

Самарские «Крылья Советов» дома проиграли «Уралу»СитиТрафик вчера в 22:13

Крылья Советов — Урал
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Самара, Самара Арена
8′
Петрюс Бумаль
Ваня Вучичевич
42′
Ваня Вучичевич
Сергей Корниленко
46′
Мирал Самарджич
53′
61′
Отман Эль-Кабир
Мохаммед Рабиу
Пол Антон
70′
Джано Ананидзе
77′
77′
Андрей Егорычев
Роман Емельянов
Джано Ананидзе
Александр Самедов
77′
79′
Павел Погребняк
Андрей Панюков
87′
Ярослав Годзюр
90′+5′
Роман Емельянов
90′+6′
Николай Димитров
Вараздат Ароян
В четверг, 25 апреля, самарские "Крылья Советов" в 25-м туре российской футбольной премьер-лиги встречались с екатеринбургским "Уралом". Матч прошел на стадионе "Самара Арена". Самарская команда уступила со счетом 0:1.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Крылья Советов» уступили екатеринбургскому «Уралу» в домашней игре

63.ruвчера в 13:35

«Урал» на выезде обыграл «Крылья Советов»

Чемпионатвчера в 13:23

Вратарь «Урала» поздравил болельщиков с победой в Самаре

Матч ТВвчера в 14:43

«Крылья Советов» проиграли «Уралу» 0:1: обзор матча 25 тура РПЛ 25 апреля 2019

КП - Самаравчера в 13:39

«Крылья Советов» — «Урал» 0:1. Видеообзор матча 25-го тура РПЛ

Sport24.ruвчера в 14:05

«Урал» на выезде одержал победу над «Крыльями Советов»

Советский спортвчера в 13:23

«Крылья Советов» уступили «Уралу» в домашнем матче

Волжская коммунавчера в 13:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 08:07, Ашберн
Наука

Волны и скорость ветра в Мировом океане увеличиваются с каждым годом

Обновлено в 07:31
Энергетика

Минск сообщил о потерях из-за остановки транзита нефти из России

Глава белорусского госконцерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков заявил, что бюджет Белоруссии и нефтетранспортные организации несут потери из-за остановки транзита российской нефти.
Обновлено в 06:39
Происшествия

В Петербурге пьяный мужчина избил начальницу поезда

Мужчину обвиняют в избиении начальницы поезда в Санкт-Петербурге, сообщает СК РФ в WhatsApp.
Обновлено в 06:47
Общество

Ликвидаторов аварии на ЧАЭС вспомнили в сквере Мужества

Обновлено в 05:51
Футбол

Родионов и Измайлов могут покинуть «Спартак» до конца недели

Спортивный обозреватель телеканала "Россия 24" Илья Казаков сообщил о возможном уходе из московского "Спартака" вице-президента клуба Наиля Измайлова и спортивного директора Сергея Родионова.
Обновлено в 07:46
Авто

УАЗ выпустил трофи-версию «Буханки»

От стандартных модификаций «Буханки» трофи-версия отличается внедорожными шинами BFGoodrich All-Terrain размерностью 225/75 R16, стальными дисками чёрного цвета и окрашенным в цвет хаки кузовом.
Обновлено в 06:16
Политика

В Раде язвительно отреагировали на отдых Зеленского в Турции

Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко в фейсбуке отреагировала на отъезд Зеленского в Турцию.
Обновлено в 05:35
Общество

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Быстрицкой

Обновлено в 07:49
Происшествия

Суд обязал «Новую газету» удалить статью о пытках ФСБ в Магнитогорске

Басманный суд Москвы обязал «Новую газету» удалить информацию о пытках сотрудниками ФСБ в Магнитогорске гражданина Киргизии, так как признал ее не соответствующей действительности, говорится в сообщении на сайте «Новой газеты».
Обновлено в 07:17
Происшествия

В Красноярском крае двух воспитателей осудили за пытки детей иголками

Суд дал четыре года колонии общего режима двум воспитателям детского сада "Колосок" в городе Канске Красноярского края за истязание детей, которых они "воспитывали" уколами кнопок и иголок, сообщила РИА Новости представитель ГСУСК региона Ольга Дегидь.
Обновлено в 06:25
Политика

Раздавать украинские паспорта в центре Москвы предложил депутат Рады

Депутат украинской Рады Евгений Рыбчинский в ходе пленарного заседания парламента выступил с предложением раздавать паспорта гражданина Украины в центре Москвы в ответ на указ российских властей об упрощенной выдаче паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Обновлено в 06:08
Политика

Меняйло раскритиковал работу главы Хакасии

Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло раскритиковал работу руководства Хакасии.
Обновлено в 05:59
Политика

Трамп предложил отказаться от ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп завил, что США, Россия и Китай должны отказаться от ядерного оружия.
Обновлено в 04:49
Финансы

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых

В пятницу, 26 апреля, совет директоров Банка России оправдал ожидания участников рынка и сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.
Обновлено в 07:36
Музыка

Rammstein выпустили новый клип Radio

Группа Rammstein опубликовала новый клип на композицию Radio. Видеоролик опубликован на официальном канале группы в YouTube.
Обновлено в 05:58
Экономика

«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу

Баженов подтвердил «Ведомостям» намерение подать частную концессионную инициативу и что в качестве генподрядчика планируется привлечь «Мостотрест».
Обновлено вчера в 16:47
Авто

В Петербурге появился рейтинг Яндекса о проблемах автомобилистов

Рейтинг обращений за помощью возглавила проблема севшего аккумулятора. Потом идут — проколотые колеса и застревание машины в снегу.
Обновлено в 06:16
Шоу-бизнес

Звезда «Склифосовского» попала в реанимацию в тяжелом состоянии

Обновлено в 06:47
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин назвал умершего отца недоразумением своей жизни

Обновлено в 04:11
Экономика

Сбербанк спрогнозировал потери мировой экономики от кибератак

В рамках Всемирного экономического форума в Давосе заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что при сохранении нынешнего тренда к 2022 году ущерб от кибератак для мировой экономики может возрасти до $8-10 трлн в год, напоминает ТАСС.
Обновлено в 06:12
Кино

В Google появилась перчатка бесконечности Таноса

В поисковике Google появилась перчатка бесконечности Таноса - героя Marvel из фильма "Мстители: Финал", кликнув на которую можно "уничтожить" половину результатов выдачи.
Обновлено в 04:20
Здоровье

Утверждён новый порядок профосмотров и диспансеризации

Новый порядок прохождения профосмотров и диспансеризации утвержден в России.
Обновлено в 07:53
Гаджеты

«Яндекс» впервые обнародовал свои доходы от продажи гаджетов

Представитель "Яндекса" Илья Грабовский впервые раскрыл доход компании от продажи гаджетов и обнародовал данные отчета за первый квартал 2019 года.
Обновлено в 06:42
Автоспорт

Формула-1. Этап в Баку прерван из-за аварии и сломанной мачты

Обновлено в 06:30
Экономика

У дорожных камер зафиксированы нарушения

В Новгородской области, например, государственное областное учреждение "Агентство развития Новгородской области" (АРНО) в 2014 году провело конкурс на создание системы автоматической фиксации нарушений стоимостью 733 млн. руб. В тендере участвовал лишь ПАО "Ростелеком", компания и получила контракт.
Обновлено вчера в 18:36
Футбол

Гвардиола считает «Манчестер Сити» лучшим клубом в истории АПЛ

Обновлено в 04:29
Политика

Ветеранам выплатят по 10 тысяч рублей

Президент Владимир Путин подписал указ о ежегодной выплате ко Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны.
Обновлено вчера в 03:19
Происшествия

В Костроме неизвестные взорвали банкомат и похитили из него деньги

Банкомат "Сбербанка" взорвали в ночь на пятницу в Костроме и похитили из него деньги, полиция ищет преступников.
Обновлено в 07:38
Энергетика

Total увеличил чистую прибыль на 18%

По итогам первого квартала чистая прибыль французской компании Total увеличилась на 18%, составив 3,1 миллиарда долларов.
Обновлено в 06:09
Общество

Половина россиян не знает, что такое Пасха

Согласно проведенному опросу ВЦИОМ, треть опрошенных россиян не знают, какой праздник отмечается в этот день.
Обновлено в 05:02
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное