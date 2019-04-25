«Урал» на выезде переиграл «Крылья Советов»Областная газета вчера в 13:32

Футбольный клуб "Урал" одержал важную победу в 25-м туре Премьер-лиги. "Шмели" на выезде переиграли "Крылья Советов" - 1:0. В первом тайме самарцы были активны, дважды попали в каркас ворот Годзюра.

Кино Умерла актриса Элина Быстрицкая В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.

Общество Forbes составил рейтинг необычных покупок богатейших россиян Первое место в списке занял председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин: он владеет шотландским замком XVII века стоимостью около 12 миллионов долларов, ранее принадлежавшим одному из старейших местных кланов.

Экономика «Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу Баженов подтвердил «Ведомостям» намерение подать частную концессионную инициативу и что в качестве генподрядчика планируется привлечь «Мостотрест».

Происшествия Избивший беременную россиянку росгвардеец избежал наказания В Иркутске прекратили уголовное дело о нападении сотрудника Росгвардии Максима Шишминцева на беременную россиянку Ирину Панькову.

Кино Умер художник-постановщик Валерий Филиппов Художник-постановщик, народный художник России Валерий Филиппов скончался на 81-м году жизни.

Футбол «Спартак» объявил об изменениях в руководстве клуба Как сообщается на официальном сайте "красно-белых", в скором времени оставят посты вице-президент клуба Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов.

Экономика Генпрокуратура выявила нарушения при установке дорожных камер Случаи картельного сговора между компаниями-участниками рынка и превышения полномочий со стороны чиновников при установке дорожных камер выявила Генпрокуратура в ряде российских регионов РФ, сообщает Коммерсант.

Происшествия Экс-сотрудника ФСБ обвинили в хищении 490 млн рублей По версии следствия, в 2011 году фигурант в составе преступной группы убедил потерпевшего передать ему имущество при строительстве на общую сумму 490 млн руб. в обмен на прекращение уголовного дела.

Политика Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам" 26 апреля утвердил доклад третейской группы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.

Шоу-бизнес Слава пристыдила Собчак за критику Бузовой Певица выдвинула смелое предположение В новом выпуске своего youtube-шоу Ксения Собчак раскритиковала Ольгу Бузову за выступления в небольших городах и старых ДК.

Общество В Росгвардии выбрали самую красивую сотрудницу По итогам голосования самой красивой девушкой стала Анна Храмцова - прапорщик полиции из управления Росгвардии по Свердловской области.

Политика Захарова рассказала о захлебнувшемся от возмущения Порошенко Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что президент Украины Пётр Порошенко захлебнулся от возмущения в связи с публикацией указа об облегчённой процедуре принятия в гражданство России жителей Донбасса.

Происшествия В Красноярском крае двух воспитателей осудили за пытки детей иголками Суд дал четыре года колонии общего режима двум воспитателям детского сада "Колосок" в городе Канске Красноярского края за истязание детей, которых они "воспитывали" уколами кнопок и иголок, сообщила РИА Новости представитель ГСУСК региона Ольга Дегидь.

Шоу-бизнес С наращенными волосами Алена Шишкова напомнила подписчикам настоящую куклу Фанатам 26-летней модели пришлось по вкусу ее преображение. Не так давно 39-летняя Виктория Боня сменила имидж, нарастив себе волосы.

Происшествия Появилось видео пожара в РГУ нефти и газа им. Губкина Опубликовано видео пожара в здании Российского государственного университета (РГУ) нефти и газа им. Губкина на Ленинском проспекте в Москве.

Происшествия Завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе В Уфе следователи закончили расследование дела об изнасиловании сотрудницы полиции ее коллегами; один из подозреваемых был этапирован в суд для продления ареста.

Экономика У Intel снизились продажи чипов. Это произошло впервые за 7 лет Впервые за последние семь лет у компании Intel уменьшились продажи чипов для серверов.

Политика Жители Донбасса не получат пенсии от России Жители Донецкой и Луганской Народных Республик не смогут получать пенсии от России, пока не переедут на территорию РФ.

Армия и оружие В МИД приветствовали призыв Трампа отказаться от ядерного оружия Президент США Дональд Трамп призвал Россию и Китай отказаться от ядерного оружия.

Кино Михаил Горбачев экстренно госпитализирован Первый президент СССР попал в московскую больницу. Об этом рассказал сорежиссер фильма о Горбачеве Андре Сингер.

Авто Lada 4x4 получит полностью независимую подвеску Цены на модель начинаются от 518 900 рублей.