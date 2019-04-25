Футбол

«Урал» на выезде переиграл «Крылья Советов»Областная газета вчера в 13:32

Крылья Советов — Урал
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Самара, Самара Арена
8′
Петрюс Бумаль
Ваня Вучичевич
42′
Ваня Вучичевич
Сергей Корниленко
46′
Мирал Самарджич
53′
61′
Отман Эль-Кабир
Мохаммед Рабиу
Пол Антон
70′
Джано Ананидзе
77′
77′
Андрей Егорычев
Роман Емельянов
Джано Ананидзе
Александр Самедов
77′
79′
Павел Погребняк
Андрей Панюков
87′
Ярослав Годзюр
90′+5′
Роман Емельянов
90′+6′
Николай Димитров
Вараздат Ароян
Футбольный клуб "Урал" одержал важную победу в 25-м туре Премьер-лиги. "Шмели" на выезде переиграли "Крылья Советов" - 1:0. В первом тайме самарцы были активны, дважды попали в каркас ворот Годзюра.
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