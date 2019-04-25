Футбол
«Урал» на выезде переиграл «Крылья Советов»Областная газета вчера в 13:32
Чемпионат России, вчера
Самара, Самара Арена
|8′
Петрюс Бумаль
Ваня Вучичевич
|42′
Ваня Вучичевич
Сергей Корниленко
|46′
Мирал Самарджич
|53′
|61′
Отман Эль-Кабир
Мохаммед Рабиу
Пол Антон
|70′
Джано Ананидзе
|77′
|77′
Андрей Егорычев
Роман Емельянов
Джано Ананидзе
Александр Самедов
|77′
|79′
Павел Погребняк
Андрей Панюков
|87′
Ярослав Годзюр
|90′+5′
Роман Емельянов
|90′+6′
Николай Димитров
Вараздат Ароян
Крылья Советов
Расстановка 4‑4‑2
1
Рыжиков
15
Зотов
5
Самарджич
90
Бурлак
39
Денисов
19
Самедов
28
Антон
49
Шишкин
70
Зиньковский
11
Шейдаев
8
Корниленко
31
Годзюр
15
Кулаков
8
Страндбург
19
Поляков
27
Меркулов
3
Ароян
13
Бумаль
10
Бикфалви
92
Емельянов
58
Эль-Кабир
20
Панюков
Урал
Расстановка 4‑5‑1
Футбольный клуб "Урал" одержал важную победу в 25-м туре Премьер-лиги. "Шмели" на выезде переиграли "Крылья Советов" - 1:0. В первом тайме самарцы были активны, дважды попали в каркас ворот Годзюра.
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«Крылья Советов» проиграли «Уралу» 0:1: обзор матча 25 тура РПЛ 25 апреля 2019
КП - Самаравчера в 13:39
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