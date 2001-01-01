Футбол

Самарские «Крылья Советов» дома победили «Рубин»СитиТрафик вчера в 13:28

Крылья Советов — Рубин
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Самара, Самара Арена
28′
Данил Степанов
Александр Самедов
Сергей Корниленко
44′
Антон Зиньковский
56′
Роман Шишкин
58′
61′
Артур Сагитов
Александр Бухаров
Мирал Самарджич
64′
Мохаммед Рабиу
Георгий Зотов
69′
71′
Роман Акбашев
Дмитрий Полоз
Максим Канунников
73′
74′
Филип Уремович
77′
Евгений Башкиров
Владислав Пантелеев
Рамиль Шейдаев
Денис Ткачук
81′
В пятницу, 12 апреля, самарские "Крылья Советов" встречались с казанским "Рубином" в 23-м туре российской футбольной премьер-лиги. Символично, что в День космонавтики матч прошел на стадионе, который изначально планировали назвать "Космос Ареной".
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