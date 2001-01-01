Футбол
Самарские «Крылья Советов» дома победили «Рубин»СитиТрафик вчера в 13:28
Чемпионат России, вчера
Самара, Самара Арена
|28′
Данил Степанов
Александр Самедов
Сергей Корниленко
|44′
Антон Зиньковский
|56′
Роман Шишкин
|58′
|61′
Артур Сагитов
Александр Бухаров
Мирал Самарджич
|64′
Мохаммед Рабиу
Георгий Зотов
|69′
|71′
Роман Акбашев
Дмитрий Полоз
Максим Канунников
|73′
|74′
Филип Уремович
|77′
Евгений Башкиров
Владислав Пантелеев
Рамиль Шейдаев
Денис Ткачук
|81′
Крылья Советов
Расстановка 4‑4‑2
1
Рыжиков
49
Шишкин
18
Рохель
5
Самарджич
39
Денисов
8
Корниленко
15
Зотов
40
Тимофеев
70
Зиньковский
31
Ткачук
99
Канунников
23
Коновалов
3
Цаллагов
5
Уремович
88
Камболов
80
Сорокин
69
Степанов
18
Могилевец
8
Пантелеев
15
Коновалов
10
Полоз
11
Бухаров
Рубин
Расстановка 5‑3‑2
В пятницу, 12 апреля, самарские "Крылья Советов" встречались с казанским "Рубином" в 23-м туре российской футбольной премьер-лиги. Символично, что в День космонавтики матч прошел на стадионе, который изначально планировали назвать "Космос Ареной".
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