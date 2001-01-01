Самарские «Крылья Советов» дома победили «Рубин»СитиТрафик вчера в 13:28

В пятницу, 12 апреля, самарские "Крылья Советов" встречались с казанским "Рубином" в 23-м туре российской футбольной премьер-лиги. Символично, что в День космонавтики матч прошел на стадионе, который изначально планировали назвать "Космос Ареной".

Происшествия Учительницу из Новосибирской области могут осудить за экстремизм Как пишет издание, на родительском собрании в школе поселка Ояш Болотниковского района Новосибирской области, Наталья Оганисян якобы грубо обратилась к матери одного из учеников, гражданке Узбекистана.

Происшествия Появились подробности о ликвидированных боевиках в Тюмени Были ликвидированы два боевика, присягнувшие запрещенной в России террористической организации ИГИЛ.

Политика Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.

Единоборства Ломаченко нокаутировал Кроллу и защитил пояса WBA и WBO Чемпион по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в легком весе украинец Василий Ломаченко одержал победу нокаутом над британцем Энтони Кроллой, сообщает "Советский спорт".

Политика ЕС хочет ввести пошлины на товары США, сообщил источник ЕС рассматривает введение пошлин на товары из США объемом более €10 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Происшествия Американский солдат убил женщину в Японии и покончил с собой Военнослужащий США убил женщину в японской префектуре Окинава, после чего покончил жизнь самоубийством.

Общество Депутаты Госдумы от Челябинской области поразили своими доходами Депутаты Государственной Думы отчитались о своих доходах за 2018 год.

Политика Порошенко настаивает на дебатах с Зеленским 14 апреля Действующий президент Украины Петр Порошенко надеется, что его дебаты с кандидатом в президенты Украины, шоуменом Владимиром Зеленским пройдут на стадионе 14 апреля.

Автоспорт Александер Элбон не примет участие в квалификации Обследование не выявило никаких повреждений, Элбон был допущен к дальнейшему участию в уик-энде, но Александер не примет участие в квалификации.

Происшествия Хакеры получили данные полицейских и сотрудников федеральных служб США Неизвестные хакеры похитили информацию о нескольких тысячах американских полицейских и сотрудников федеральных служб страны.

Общество В России и за рубежом проходит тотальный диктант Текст писателя Павла Басинского добровольно напишет четверть миллиона человек, а диктовать его будут звезды телевидения, театра, кино и спорта.

Спорт Забияко и Энберт выиграли короткую программу на командном ЧМ Фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт заняли первое место в короткой программе в парном катании на командном чемпионате мира в японской Фукуоке, что позволило сборной России сократить отставание в общем зачете от лидеров турнира – сборных США и Японии.

Происшествия На Урале сын полицейского офицера попался на перевозке наркотиков Как рассказал источник РИА Новости, сын начальника управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу Сергея Щенникова попался с 130 граммами запрещенного вещества.

Политика Эстония закрыла въезд репортерам ВГТРК за съемку сюжета в Таллине Эстония запретила журналистам телеканала Россия-1 Елене Ерофеевой и Павлу Кострикову въезд в зону Шенгена на пять лет из-за съемки сюжета о членах запрещенной в РФ организации "Свидетели Иеговы"*, заявили в полиции безопасности республики.

Баскетбол Стеф Карри перед каждым матчем ест попкорн Разыгрывающий «Уорриорз» Стеф Карри признался, что перед каждым матчем ест попкорн.

Происшествия Суд оправдал орнитолога-любителя, лечившего беркутов без разрешения Мужчина, который лечил и содержал краснокнижных беркутов без соответствующих разрешений, оправдан судом Брянской области.

Общество Священника наказали из-за фото его жены с конкурса красоты В Интернете начали травить супругу Иерея Сергия Зотова из-за ее фотографий с конкурса красоты, в связи с чем священник планирует обратиться с заявлением в прокуратуру, сообщают РИА Новости.

Футбол Ригони сделал татуировку со львом во всю спину Футболист петербургского клуба «Зенита» Эмилиано Ригони сделал татуировку с изображением льва во всю спину.

Происшествия В Екатеринбурге эвакуируют торговые центры. Снова В конце прошлой недели «Карнавал» уже эвакуировали из-за сообщения о минировании.

Хоккей Никиту Кучерова могут дисквалифицировать на несколько игр в НХЛ НХЛ рассмотрит этот эпизод завтра, 14 апреля. Хоккеисту грозит дисквалификация на несколько игр.

Происшествия В США пассажир выпрыгнул из самолета на ВПП Мужчина открыл дверь и выпрыгнул из пассажирского самолета авиакомпании American Airlines на асфальт сразу после посадки в аэропорту города Финикс (штат Аризона, США).

Футбол Краневиттер: «Из россиян для аргентинской лиги подошел бы Оздоев» Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер рассказал о разнице между Сергеем Семаком и Роберто Манчини, назвал самого модного игрока команды и порассуждал о том, кто из его одноклубников мог бы заиграть в чемпионате Аргентины.

Политика ФСБ попросили разобраться с белорусской контрабандой Россельхознадзор обратился в ФСБ и Министерство транспорта с просьбой о пресечении серых схем поставок животноводческой продукции из Белоруссии, сообщает ТАСС.