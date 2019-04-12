Футбол

Самарские «Крылья Советов» дома победили «Рубин»СитиТрафик вчера в 13:28

Крылья Советов — Рубин
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Самара, Самара Арена
28′
Данил Степанов
Александр Самедов
Сергей Корниленко
44′
Антон Зиньковский
56′
Роман Шишкин
58′
61′
Артур Сагитов
Александр Бухаров
Мирал Самарджич
64′
Мохаммед Рабиу
Георгий Зотов
69′
71′
Роман Акбашев
Дмитрий Полоз
Максим Канунников
73′
74′
Филип Уремович
77′
Евгений Башкиров
Владислав Пантелеев
Рамиль Шейдаев
Денис Ткачук
81′
В пятницу, 12 апреля, самарские "Крылья Советов" встречались с казанским "Рубином" в 23-м туре российской футбольной премьер-лиги. Символично, что в День космонавтики матч прошел на стадионе, который изначально планировали назвать "Космос Ареной".
Читать в источнике

Подробнее о событии

Гол Зиньковского принес «Крыльям» победу над «Рубином»

LiveSport.ruвчера в 17:17

Матч «Крылья Советов» - «Рубин» рассудит Василий Казарцев

Волга Ньюс10 апреля в 01:16

«Крылья Советов» обыграли «Рубин» со счетом 1:0

Территория.Самаравчера в 13:26

Антон Зиньковский: «Хотел скорее забить первый гол в РПЛ»

Матч ТВвчера в 13:59

«Крылья Советов» победили «Рубин» благодаря голу Зиньковского

Спорт-Экспрессвчера в 13:26

Серхио Рамос, Месси, «Зенит», «Спартак» — в дайджесте новостей

Чемпионатвчера в 17:00

Самарские «Крылья Советов» дома победили «Рубин»

СитиТрафиквчера в 13:28
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 07:02, Ашберн
Кино

Фильм Павла Лунгина «Братство» не выйдет в прокат 9 мая

Ещё пару дней назад были налицо все признаки, что спорный фильм Павла Лунгина о войне в Афганистане всё-таки выйдет в прокат 9 мая – несмотря на негативную реакцию ветеранов.
Обновлено в 04:12
Общество

Роскомнадзор заблокировал ярославский сайт из-за новости о Путине

Главред 76.ru Ольга Прохорова сообщила, что Роскомнадзор исполнил требование Генпрокуратуры и заблокировал доступ к сайту.
Обновлено в 05:50
Спорт

Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ

Российская одиночница Елизавета Туктамышева выиграла произвольную программу на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японском городе Фукуока.
Обновлено в 05:52
Происшествия

Российского гражданина наградили в Китае за спасение утопающего

Обновлено вчера в 22:18
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон готовится к коронации Уильяма

Как сообщают инсайдеры, Миддлтон стала одевать дизайнерские наряды из-за ближайшей коронации супруга.
Обновлено в 04:27
Происшествия

Мужчину до смерти забили камнями на северо-востоке Москвы

Тело мужчины обнаружили под мостом в пойме реки Ичка на северо-востоке Москвы, сообщает агенство "Москва".
Обновлено вчера в 14:13
Автоспорт

Албон не примет участие в квалификации к Гран-при Китая

Пилот «Торо Россо» Александру Албон не сможет принять участие в квалификации к Гран-при Китая после серьезной аварии в третьей сессии свободных заездов.
Обновлено в 01:09
Космос

Mirror: на Марсе уже давно прописались пингвины

Обновлено в 05:20
Происшествия

Возле посольства России в Киеве произошел взрыв

В Киеве возле российского посольства произошел взрыв.
Обновлено в 05:37
Футбол

«Енисей» и «Уфа» сыграли вничью в матче РПЛ

Обновлено в 06:53
Политика

В Судане снова сменилась власть

Обновлено в 03:05
Политика

США ввели новые санкции против Венесуэлы

Обновлено вчера в 14:26
Экономика

Пенсионеры получат в мае недостающие с начала года выплаты

Пенсионный фонд, отметил Максим Топилин, готов провести перерасчет региональных доплат к пенсиям до конца апреля, и уже в мае получателям невысоких пенсий выплатят положенные им пенсии в повышенном размере, включая и суммы, недополученные за четыре месяца - с января и по апрель.
Обновлено вчера в 06:00
Происшествия

На Урале сын полицейского офицера попался на перевозке наркотиков

Как рассказал источник РИА Новости, сын начальника управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу Сергея Щенникова попался с 130 граммами запрещенного вещества.
Обновлено в 03:50
Армия и оружие

Немецкий журналист назвал С-400 «кошмаром для НАТО»

Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 являются одной из самых мощных систем ПВО в мире, при этом для Москвы они – "бестселлер", в то время как для НАТО – "кошмар".
Обновлено вчера в 19:08
Политика

Зеленский заявил об отсутствии уважения к Порошенко

Обновлено вчера в 15:38
Армия и оружие

В армии Украины появится новая медаль «За ранение»

В Вооруженных силах Украины появится новая медаль "За ранение".
Обновлено вчера в 13:59
Шоу-бизнес

Стеша Маликова резко ответила на критику своего нового фото

Стеша Маликова часто сталкивается с критикой от подписчиков.
Обновлено в 04:57
Единоборства

Ломаченко сломал руку во время нокаута Кроллы

Чемпион мира по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко получил травму во время боя против Энтони Кроллы.
Обновлено в 03:54
Общество

На субботник в Москве вышли 1,4 млн человек

Обновлено в 05:02
Армия и оружие

При обстрелах со стороны ВСУ погибли двое военнослужащих ДНР

По словам Безсонова, двое военнослужащих ДНР в результате обстрелов боевиками ВСУ отдали свои жизни, выполняя свой воинский долг по защите Республики.
Обновлено в 06:08
Экономика

Visa резко увеличила лимит для покупок без ПИН-кода

Платежная система Visa увеличила предельную сумму для бесконтактных платежей без введения ПИН-кода.
Обновлено в 06:32
Единоборства

Пасхина завоевала золото ЧЕ по тяжёлой атлетике, у Мстиевой — серебро

Россиянка Ксения Пасхина завоевала золото чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Батуми (Грузия) в категории до 87 кг, ещё одна россиянка — Диана Мстиева — взяла серебро.
Обновлено вчера в 16:10
Футбол

AS: Зидан решил вернуть де Томаса в «Реал» и сделать его дублером Бензема

По информации источника, главный тренер мадридской команды Зинедин Зидан решил вернуть футболиста из аренды в «Райо Вальекано» и сделать его дублером Карима Бензема.
Обновлено в 06:53
Происшествия

СК возбудил дело после ликвидации боевиков в Тюмени

Следователи возбудили уголовное дело после ликвидации боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в Тюмени.
Обновлено в 03:33
Здоровье

Составлен список ранних симптомов рака

Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено вчера в 15:14
Происшествия

В Луганской области в результате взрыва на заводе погиб человек

Работница Лисичанского желатинового завода на подконтрольной Киеву территории Луганской области погибла в результате взрыва оборудования.
Обновлено в 06:54
Экономика

Топилин заявил о рекордном росте зарплат россиян

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил о рекордном росте заработных плат россиян на 6,8%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на выступление министра на расширенном заседании коллегии ведомства.
Обновлено вчера в 06:01
Происшествия

Япония выразила протест США из-за убийства женщины на Окинаве

Министерство иностранных дел Японии выразило протест американскому послу Уильяму Хагерти после того, как военный США убил японку на Окинаве.
Обновлено в 06:38
Общество

Голикова назвала регионы с самым высоким и низким уровнем смертности

За прошлый год самые низкий уровень смертности был отмечен в Уральском и Северо-Кавказском федеральных округах, высокими показатели остаются во многих регионах Центральной России.
Обновлено вчера в 08:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное