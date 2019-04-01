Транспорт
Самарская область получит почти 31 млрд руб. на мост через ВолгуТРК Губерния 03:48
30,8 млрд рублей получит Самарская область из федерального бюджета на строительство "транспортного обхода" вокруг Тольятти и мост через Волгу в районе села Климовка. Об этом сообщает правительство России.
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Самарская область получит из бюджета почти 31 млрд руб на строительство моста через Волгу
Интерфакс - Россия02:39
Новый проект волгоградского моста разработают за 37,5 млн рублей
НовостиВолгограда.ру01 апреля в 02:31
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 06:55, Ашберн
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Кремль прокомментировал закрытие заводов Ford в России
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Российский боец сравнил ирландца с ревнивой женой. 26 марта Макгрегор объявил о завершении карьеры в MMA.
Обновлено в 03:57
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Армия и оружие
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Средне-Невский судостроительный завод вывел из цеха корабль противоминной обороны проекта 12700 «Владимир Емельянов».
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Немецкая нефтегазовая компания Wintershall, подконтрольная нефтехимическому концерну BASF, представила будущему партнеру — LetterOne Михаила Фридмана — портфолио своих активов, в которые в том числе входит 15,5% Nord Stream AG (оператор газопровода по дну Балтийского моря «Северный поток») и обязательство финансировать строительство второго аналогичного проекта — «Северный поток-2».
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