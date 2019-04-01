Самарская область получит почти 31 млрд руб. на мост через ВолгуТРК Губерния 03:48

30,8 млрд рублей получит Самарская область из федерального бюджета на строительство "транспортного обхода" вокруг Тольятти и мост через Волгу в районе села Климовка. Об этом сообщает правительство России.

Самарская область получит почти 31 млрд руб. на мост через Волгу

Общество Голикова сообщила о росте смертности в трети субъектов России Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в трети субъектов РФ в 2018 году увеличилась смертность.

Футбол Болельщики «Кальяри» освистали Кена из «Ювентуса» Форвард «Ювентуса» Мойзе Кен стал жертвой оскорблений на почве расовой ненависти во время матча 30-го тура чемпионата Италии против «Кальяри» (2:0). В течение игры группа тифози «Кальяри» оскорбляли Кена.

Кино Предпродажи билетов на «Мстители: Финал» обошли «Звездные войны» Меньше, чем за полдня, в 4 раза превзошли продажи «Аквамена» (2018 год) от DC, и в целом заняли первую позицию по продажам билетов за сутки, обойдя «Звездные войны: Пробуждение силы» (2015 год).

Космос Ученые определили источник фотонов в таинственных гамма-всплесках Фотоны, испускаемые длинными гамма-всплесками, берут свое начало в фотосфере «релятивисткой струи», выбрасываемой умирающей взрывающейся звездой, заявляют ученые исследовании, представленном в журнале Nature Communications.

Шоу-бизнес Ахеджакова потребовала прекратить травлю Панина Народная артистка РФ Лия Ахеджакова в эфире НСН заявила, что ей противно, когда актеров, критикующих Россию или россиян, начинают подвергать общественному унижению в прессе.

Спорт Фигурист Коляда попал в больницу У российского фигуриста Михаила Коляды вновь возникли проблемы со здоровьем, из-за чего спортсмену пришлось лечь в больницу.

Экономика В ЦБ заявили о позитивном вкладе санкций в развитие экономики Санкции внесли позитивный вклад в развитие российской экономики, заявил первый зампред Центробанка Сергей Швецов.

Общество Москва и Подмосковье оказались лидерами по преступности в России Наибольшее число преступлений в России в прошлом году было совершено в Москве, сообщает RT со ссылкой на данные МВД.

Здоровье Кузбасскую скорую помощь ожидает кардинальная реформация Предполагается, что подобные меры помогут существенно снизить время ожидания кареты скорой помощи, а следовательно снизить смертность от экстренных патологий.

Политика Кремль прокомментировал закрытие заводов Ford в России Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что уход некоторых автопроизводителей с российского рынка будет компенсирован другими компаниями.

Общество В России отменили бумажные СНИЛС В России больше не будут выдаваться бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

Единоборства Макгрегор оскорбил жену Нурмагомедова и удалил пост Российский боец сравнил ирландца с ревнивой женой. 26 марта Макгрегор объявил о завершении карьеры в MMA.

Происшествия Адвокат: Кокорина и Мамаева могут освободить на ближайшем суде Адвокат нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов считает, что его клиента, а также хавбека "Краснодара" Павла Мамаева и брата форварда Кирилла могут освободить из-под ареста 3 апреля, передает "Спорт-Экспресс".

Армия и оружие НАТО не готов идти на восстановление военных контактов, заявил Грушко Российская сторона и НАТО признают, что необходимо двигаться к деэскалации и работать над снижением напряженности.

Общество Роструд напомнил о длинных выходных в мае Как отмечается, продолжительность рабочих дней 30 апреля и 8 мая сокращается на один час, поскольку они являются предпраздничными.

Энергетика Глава Wintershall заявил о поддержке Фридманом «Северного потока-2» Немецкая нефтегазовая компания Wintershall, подконтрольная нефтехимическому концерну BASF, представила будущему партнеру — LetterOne Михаила Фридмана — портфолио своих активов, в которые в том числе входит 15,5% Nord Stream AG (оператор газопровода по дну Балтийского моря «Северный поток») и обязательство финансировать строительство второго аналогичного проекта — «Северный поток-2».

Происшествия В Москве возбуждено дело о хищении 10 млн рублей со счетов в банке Столичная полиция возбудила уголовное дело по факту хищения у мужчины со счетов в банке денежных средств на сумму свыше 10 млн рублей.

Экономика В России могут отменить комиссию при снятии наличных в банкоматах Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила отказаться от комиссий за снятие наличных в любых банкоматах.

Политика Путин назначил Алексея Павловского новым послом России в Австралии Президент России Владимир Путин назначил нового посла РФ в Австралии, им стал Алексей Павловский, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Происшествия ФСБ завела на мэра Евпатории уголовное дело О возбуждении уголовного дела сообщает 3 апреля пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

Общество Работники завода Ford во Всеволожске грозят устроить голодовку Иначе члены профсоюза грозят провести забастовку и даже устроить голодовку.