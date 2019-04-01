Транспорт

Самарская область получит почти 31 млрд руб. на мост через ВолгуТРК Губерния 03:48

30,8 млрд рублей получит Самарская область из федерального бюджета на строительство "транспортного обхода" вокруг Тольятти и мост через Волгу в районе села Климовка. Об этом сообщает правительство России.
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Самарская область получит более 30 млрд рублей на строительство транспортного обхода вокруг Тольятти и моста через Волгу

СитиТрафик00:57

Мосту у Климовки быть! Медведев выделил Самарской области 30 миллиардов рублей

63.ru02:00

Самарская область получит из бюджета почти 31 млрд руб на строительство моста через Волгу

Интерфакс - Россия02:39

Правительство дополнительно выделило 65 миллиардов рублей на ремонт дорог и строительство моста в Самаре. Саратову не досталось ни копейки

Версия-Саратов05:36

Самарская область получит 30,8 млрд рублей на новый мост через Волгу

SamRU.ru04:06

Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 31 млрд рублей на мост у Климовки

Терра03:05

Новый проект волгоградского моста разработают за 37,5 млн рублей

НовостиВолгограда.ру01 апреля в 02:31
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 06:55, Ашберн
Автоспорт

Фернандо Алонсо считает, что у Мика Шумахера большое будущее

Обновлено в 05:44
Общество

Голикова сообщила о росте смертности в трети субъектов России

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в трети субъектов РФ в 2018 году увеличилась смертность.
Обновлено в 06:14
Экономика

Более 70 млрд рублей выделило правительство РФ на развитие дорог

Обновлено в 00:46
Футбол

Болельщики «Кальяри» освистали Кена из «Ювентуса»

Форвард «Ювентуса» Мойзе Кен стал жертвой оскорблений на почве расовой ненависти во время матча 30-го тура чемпионата Италии против «Кальяри» (2:0). В течение игры группа тифози «Кальяри» оскорбляли Кена.
Обновлено в 00:23
Политика

Новый президент Казахстана прибыл с первым зарубежным визитом в Москву

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Россию.
Обновлено в 04:41
Кино

Предпродажи билетов на «Мстители: Финал» обошли «Звездные войны»

Меньше, чем за полдня, в 4 раза превзошли продажи «Аквамена» (2018 год) от DC, и в целом заняли первую позицию по продажам билетов за сутки, обойдя «Звездные войны: Пробуждение силы» (2015 год).
Обновлено в 04:30
Армия и оружие

Пентагон намерен решить «проблему» с покупкой Турцией российских С-400

Обновлено вчера в 11:28
Космос

Ученые определили источник фотонов в таинственных гамма-всплесках

Фотоны, испускаемые длинными гамма-всплесками, берут свое начало в фотосфере «релятивисткой струи», выбрасываемой умирающей взрывающейся звездой, заявляют ученые исследовании, представленном в журнале Nature Communications.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес

Ахеджакова потребовала прекратить травлю Панина

Народная артистка РФ Лия Ахеджакова в эфире НСН заявила, что ей противно, когда актеров, критикующих Россию или россиян, начинают подвергать общественному унижению в прессе.
Обновлено в 04:57
Спорт

Фигурист Коляда попал в больницу

У российского фигуриста Михаила Коляды вновь возникли проблемы со здоровьем, из-за чего спортсмену пришлось лечь в больницу.
Обновлено в 06:43
Экономика

В ЦБ заявили о позитивном вкладе санкций в развитие экономики

Санкции внесли позитивный вклад в развитие российской экономики, заявил первый зампред Центробанка Сергей Швецов.
Обновлено в 05:38
Общество

Москва и Подмосковье оказались лидерами по преступности в России

Наибольшее число преступлений в России в прошлом году было совершено в Москве, сообщает RT со ссылкой на данные МВД.
Обновлено в 01:34
Здоровье

Кузбасскую скорую помощь ожидает кардинальная реформация

Предполагается, что подобные меры помогут существенно снизить время ожидания кареты скорой помощи, а следовательно снизить смертность от экстренных патологий.
Обновлено в 05:21
Политика

Кремль прокомментировал закрытие заводов Ford в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что уход некоторых автопроизводителей с российского рынка будет компенсирован другими компаниями.
Обновлено в 05:49
Общество

В России отменили бумажные СНИЛС

В России больше не будут выдаваться бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
Обновлено в 06:11
Единоборства

Макгрегор оскорбил жену Нурмагомедова и удалил пост

Российский боец сравнил ирландца с ревнивой женой. 26 марта Макгрегор объявил о завершении карьеры в MMA.
Обновлено в 03:57
Происшествия

Адвокат: Кокорина и Мамаева могут освободить на ближайшем суде

Адвокат нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов считает, что его клиента, а также хавбека "Краснодара" Павла Мамаева и брата форварда Кирилла могут освободить из-под ареста 3 апреля, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено вчера в 08:11
Армия и оружие

Новейший корабль «Владимир Емельянов» вывели из цеха в Петербурге

Средне-Невский судостроительный завод вывел из цеха корабль противоминной обороны проекта 12700 «Владимир Емельянов».
Обновлено в 03:58
Армия и оружие

НАТО не готов идти на восстановление военных контактов, заявил Грушко

Российская сторона и НАТО признают, что необходимо двигаться к деэскалации и работать над снижением напряженности.
Обновлено в 04:40
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в мае

Как отмечается, продолжительность рабочих дней 30 апреля и 8 мая сокращается на один час, поскольку они являются предпраздничными.
Обновлено в 04:23
Энергетика

Глава Wintershall заявил о поддержке Фридманом «Северного потока-2»

Немецкая нефтегазовая компания Wintershall, подконтрольная нефтехимическому концерну BASF, представила будущему партнеру — LetterOne Михаила Фридмана — портфолио своих активов, в которые в том числе входит 15,5% Nord Stream AG (оператор газопровода по дну Балтийского моря «Северный поток») и обязательство финансировать строительство второго аналогичного проекта — «Северный поток-2».
Обновлено в 06:00
Армия и оружие

Санитарный «Тайфун-К» рекомендован к серийному производству

Обновлено в 03:46
Происшествия

В Москве возбуждено дело о хищении 10 млн рублей со счетов в банке

Столичная полиция возбудила уголовное дело по факту хищения у мужчины со счетов в банке денежных средств на сумму свыше 10 млн рублей.
Обновлено в 02:34
Экономика

В России могут отменить комиссию при снятии наличных в банкоматах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила отказаться от комиссий за снятие наличных в любых банкоматах.
Обновлено вчера в 07:25
Политика

Путин назначил Алексея Павловского новым послом России в Австралии

Президент России Владимир Путин назначил нового посла РФ в Австралии, им стал Алексей Павловский, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 06:30
Происшествия

В Эфиопии будет опубликован отчет о причинах катастрофы Boeing 737 MAX

Обновлено в 02:52
Политика

Мэром Чикаго впервые избрана темнокожая лесбиянка

Обновлено в 05:06
Происшествия

ФСБ завела на мэра Евпатории уголовное дело

О возбуждении уголовного дела сообщает 3 апреля пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю.
Обновлено в 03:08
Общество

Работники завода Ford во Всеволожске грозят устроить голодовку

Иначе члены профсоюза грозят провести забастовку и даже устроить голодовку.
Обновлено в 05:15
Происшествия

Взрыв в военной академии в Петербурге попал на видео

Читатель "Фонтанки" проезжал мимо Военно-космической академии им. Можайского, когда в ней произошел взрыв, он прислал изданию видео инцидента.
Обновлено вчера в 16:31
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