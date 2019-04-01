Транспорт
Самарская область получит почти 31 млрд руб. на мост через ВолгуТРК Губерния 03:48
30,8 млрд рублей получит Самарская область из федерального бюджета на строительство "транспортного обхода" вокруг Тольятти и мост через Волгу в районе села Климовка. Об этом сообщает правительство России.
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Новый проект волгоградского моста разработают за 37,5 млн рублей
НовостиВолгограда.ру01 апреля в 02:31
Самарская область получит из бюджета почти 31 млрд руб на строительство моста через Волгу
Интерфакс - Россия02:39
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 09:59, Ашберн
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Единоборства
Олейник заменит Волкова в бою с Оверимом на UFC в Санкт-Петербурге
Российский тяжеловес UFC Александр Волков выбыл с боя против Алистера Оверима, который должен был пройти 20 апреля в Санкт-Петербурге.
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Армия и оружие
Предварительные испытания Ил-112В планируют начать в 2019 году
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Обновлено вчера в 07:15
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Бывший адвокат Pussy Riot подал в суд на ВГТРК и журналистов
Фейгин требует обязать ведущих Скабееву и Попова опровергнуть эти сведения, а ВГТРК – «обязать распространить эти опровержения в течение 10-ти календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу».
Обновлено в 08:45
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На Украине потребовали посадить Зеленского в тюрьму за русский язык
Бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион в эфире телешоу заявила, что кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского необходимо посадить в тюрьму за использование русского языка.
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В России поблагодарили Запад за санкции
Зампред Центробанка Сергей Швецов заявил, что западным санкциям можно сказать «спасибо» за развитие российской экономики, передает РБК.
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Пеле: «Мбаппе пока не стал королём футбола, но он ещё молод»
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Образ обновленного внедорожника KIA Mohave постепенно обретает более четкие очертания.
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Фролов выиграл суд у Началовой по делу на 20 млн рублей
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