Самарская область получит почти 31 млрд руб. на мост через ВолгуТРК Губерния 03:48

30,8 млрд рублей получит Самарская область из федерального бюджета на строительство "транспортного обхода" вокруг Тольятти и мост через Волгу в районе села Климовка. Об этом сообщает правительство России.

Самарская область получит почти 31 млрд руб. на мост через Волгу

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