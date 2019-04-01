Транспорт
Самарская область получит почти 31 млрд руб. на мост через ВолгуТРК Губерния 03:48
30,8 млрд рублей получит Самарская область из федерального бюджета на строительство "транспортного обхода" вокруг Тольятти и мост через Волгу в районе села Климовка. Об этом сообщает правительство России.
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Самарская область получит из бюджета почти 31 млрд руб на строительство моста через Волгу
Интерфакс - Россия02:39
Новый проект волгоградского моста разработают за 37,5 млн рублей
НовостиВолгограда.ру01 апреля в 02:31
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 08:23, Ашберн
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