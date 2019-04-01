Транспорт

Самарская область получит почти 31 млрд руб. на мост через ВолгуТРК Губерния 03:48

30,8 млрд рублей получит Самарская область из федерального бюджета на строительство "транспортного обхода" вокруг Тольятти и мост через Волгу в районе села Климовка. Об этом сообщает правительство России.
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На развитие автодорог в России направят 65,8 млрд рублей

Вести.Финанс07:01

Правительство дополнительно выделило 65 миллиардов рублей на ремонт дорог и строительство моста в Самаре. Саратову не досталось ни копейки

Версия-Саратов05:36

Самарская область получит из бюджета почти 31 млрд руб на строительство моста через Волгу

Интерфакс - Россия02:39

Мосту у Климовки быть! Медведев выделил Самарской области 30 миллиардов рублей

63.ru02:00

Самарская область получит 30,8 млрд рублей на новый мост через Волгу

SamRU.ru04:06

Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 31 млрд рублей на мост у Климовки

Терра03:05

Новый проект волгоградского моста разработают за 37,5 млн рублей

НовостиВолгограда.ру01 апреля в 02:31
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 08:23, Ашберн
Кино

Оторвался тромб: умер актер Алексей Булдаков

Обновлено в 07:22
Политика

Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувь

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналистов о том, что 35,4% семей в стране, по данным Росстата, не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:04
Политика

Темнокожая женщина впервые стала мэром Чикаго

Уточняется, что она стала третьим темнокожим мэром Чикаго, второй женщиной на этом посту, а также первой женщиной нетрадиционной ориентации.
Обновлено в 03:51
Экономика

В России могут отменить комиссию при снятии наличных в банкоматах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила отказаться от комиссий за снятие наличных в любых банкоматах.
Обновлено вчера в 07:25
Политика

В Кремле рассказали о встрече Путина с президентом Эстонии

Обновлено в 05:29
Происшествия

Во Франции задержали мужчину, готовившего теракт в детском саду

Правоохранительные органы во Франции задержали мужчину, который готовил теракт в детском саду, сообщает телеканал BFMTV.
Обновлено в 06:33
Политика

Путин приехал на открытие завода Mercedes-Benz на лимузине Aurus

Президент Владимир Путин приехал на церемонию открытия завода по сборке автомобилей Mercedes-Benz в Московской области на лимузине Aurus проекта «Кортеж».
Обновлено в 07:24
Армия и оружие

Российские истребители научат наводить гиперзвуковые ракеты на цели

Обновлено 01 апреля в 18:38
Происшествия

Прокурору по делу Кокорина и Мамаева предоставили госзащиту

Обновлено в 07:41
Общество

Медведи проснулись в Московском зоопарке

"РГ" уже писала ранее о том, что в зоопарке из спячки вышли степные сурки, а также проснулись тушканчики.
Обновлено в 03:57
Происшествия

В КБР ликвидировали двух боевиков ИГ

Боевики в ответ на требование полицейских остановить автомобиль открыли огонь из автоматического оружия и попытались скрыться.
Обновлено в 04:37
Общество

Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах России

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах страны по итогам 2018 года.
Обновлено в 06:15
Футбол

На Василия Уткина совершено нападение

Обновлено вчера в 17:26
Космос

ИМБП РАН оснастят имитатором гребли для космонавтов

Обновлено вчера в 02:31
Экономика

ЦБ поддержал идею перечислять зарплату по номеру телефона

Центробанк прорабатывает возможность использования Системы быстрых платежей (СБП) для перевода зарплат физлицам.
Обновлено в 05:49
Политика

Сенаторы США подготовили против России новые санкции

Сенаторы-республиканцы и демократы США представят законопроект, направленный на то, чтобы удержать Россию от «вмешательства в выборы в США», угрожая жесткими санкциями в отношении ее банковской, энергетической и оборонной промышленности и суверенного долга.
Обновлено в 07:01
Экономика

Путин поручил ФСБ и правительству борьбу с теневым оборотом на рынках

Президент РФ Владимир Путин дал поручение ФСБ И правительству разработать меры по борьбе с теневым оборотом на рынках наличных и товаров.
Обновлено в 05:10
Политика

Трамп перепутал страну рождения своего отца

Президент США Дональд Трамп ошибочно заявил, что его отец родился в Германии. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено в 06:14
Космос

Телескоп «Спектр-РГ» будет запущен 21 июня

Отмечается, что «Спектр-РГ» будет запущен 21 июня 2019 года в 16:44 (мск) с космодрома «Байконур».
Обновлено в 07:29
Футбол

«Спартак» и «Зенит» попали в число популярных клубов Европы на YouTube

Каналы "Спартака" и "Зенита" попали в топ-25 популярных клубов Европы на YouTube в марте, следует из рейтинга Deportes&Finanzas.
Обновлено в 04:13
Общество

Прокуратура отменила концерт группы «Дискотека Авария» на Ямале

Обновлено в 07:56
Спорт

Фигурист Коляда попал в больницу

У российского фигуриста Михаила Коляды вновь возникли проблемы со здоровьем, из-за чего спортсмену пришлось лечь в больницу.
Обновлено в 06:43
Политика

Президент Алжира подал прошение об отставке

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика подал в отставку.
Обновлено вчера в 15:36
Армия и оружие

США пожелали видеть Турцию в НАТО только в случае отказа от С-400

Вашингтон хочет в дальнейшем видеть Турцию членом НАТО только при условии отказа от покупки российских систем С-400.
Обновлено в 02:36
Политика

Мэр Евпатории Филонов заявил о готовности сотрудничать со следствием

Глава администрации Евпатории Андрей Филонов заявил, что готов сотрудничать со следствием в рамках расследования возбужденного в отношении него уголовного дела.
Обновлено в 07:11
Экономика

Андрей Молчанов продал 9,71% акций группы ЛСР

Председатель совета директоров группы ЛСР Андрей Молчанов продал 9,71% акций застройщика за 5,8 млрд руб. Вчера девелопер заявлял о намерении продать 5,53% акций, но планы поменялись в том числе из-за высокого интереса инвесторов, сообщили в ЛСР.
Обновлено в 05:30
Армия и оружие

В МИДе не исключили ответных мер на действия НАТО в Черном море

Замминистр иностранных дел России Александр Глушко заявил, что Россия готова в ответ на анонсированные действия НАТО в Черном море принять дополнительные меры.
Обновлено в 06:55
Армия и оружие

Британия подняла истребители на перехват российских бомбардировщиков над Северным морем

Два истребителя дежурных сил британских Королевских ВВС отправились с базы Лоссимут в Шотландии на перехват российских бомбардировщиков, выполнявших полет над Северным морем, отмечается в западных авиадиспетчерских службах.
Обновлено в 07:52
Политика

Хуана Гуаидо лишили депутатской неприкосновенности

Национальное учредительное собрание Венесуэлы (Конституционная ассамблея), лояльное действующему президенту Николасу Мадуро, приняло решение снять депутатскую неприкосновенность с лидера оппозиции Хуана Гуаидо.
Обновлено вчера в 23:24
Общество

Бывший муж Началовой выиграл суд по делу о 20 миллионах рублей

Обновлено вчера в 15:04
Как работают Яндекс.Новости?
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