Самарская область получит 30,8 млрд рублей на новый мост через ВолгуSamRU.ru 04:06

Более 30 миллиардов рублей получит Самарская область, чтобы построить мостовой переход через Волгу в районе Климовки в обход Тольятти. Деньги выделяются из федерального бюджета в рамках проекта "Европа - Западный Китай".

Самарская область получит 30,8 млрд рублей на новый мост через Волгу

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