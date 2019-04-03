Транспорт
Самарская область получит 30,8 млрд рублей на новый мост через ВолгуSamRU.ru 04:06
Более 30 миллиардов рублей получит Самарская область, чтобы построить мостовой переход через Волгу в районе Климовки в обход Тольятти. Деньги выделяются из федерального бюджета в рамках проекта "Европа - Западный Китай".
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Новый проект волгоградского моста разработают за 37,5 млн рублей
НовостиВолгограда.ру01 апреля в 02:31
Самарская область получит из бюджета почти 31 млрд руб на строительство моста через Волгу
Интерфакс - Россия02:39
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 16:08, Ашберн
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