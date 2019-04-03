Транспорт

Самарская область получит 30,8 млрд рублей на новый мост через ВолгуSamRU.ru 04:06

Более 30 миллиардов рублей получит Самарская область, чтобы построить мостовой переход через Волгу в районе Климовки в обход Тольятти. Деньги выделяются из федерального бюджета в рамках проекта "Европа - Западный Китай".
Читать в источнике

Подробнее о событии

Самарская область получит 30,8 млрд рублей на строительство моста через Волгу

ФедералПресс15:03

Самарской области дают 30 млрд на мост через Волгу и дорогу вокруг Тольятти

Евразия Daily10:55

Новый проект волгоградского моста разработают за 37,5 млн рублей

НовостиВолгограда.ру01 апреля в 02:31

Самарская область получит из бюджета почти 31 млрд руб на строительство моста через Волгу

Интерфакс - Россия02:39

Самарская область получит 30,8 млрд рублей на новый мост через Волгу

SamRU.ru04:06

Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 31 млрд рублей на мост у Климовки

Терра03:05

Мосту у Климовки быть! Медведев выделил Самарской области 30 миллиардов рублей

63.ru02:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 16:08, Ашберн
Происшествия

Суд оставил Кокорина и Мамаева под арестом

Обновлено в 12:20
Политика

Пенс призвал Германию увеличить траты на оборону НАТО

Вице-президент США Майк Пенс призвал Германию усилить финансовую помощь в области обороноспособности НАТО.
Обновлено в 14:15
Общество

Поступил иск: на Скабееву и Попова подали в суд

Экс-адвокат требует от Скабеевой и Попова опровергнуть порочащие честь и достоинство сведения, а от ВГТРК — распространить эти опровержения в течение десяти календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу.
Обновлено в 09:48
Политика

Штаб Зеленского выдвинул требования к Порошенко

Команда одного из кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского выдвинула требования к действующему главе государства Петру Порошенко.
Обновлено в 07:04
Единоборства

Боец Волков из-за допинга снят с турнира UFC в Санкт-Петербурге

Обновлено в 13:22
Кино

От чего умер актер Алексей Булдаков

В Монголии на 69-м году жизни скончался российский актер Алексей Булдаков, известный по роли генерала Иволгина в комедии "Особенности национальной охоты".
Обновлено в 10:20
Наука

Найдена новая функция белков ядерной ламины

Известно, что ламины отвечают за организацию ядерного материала – хроматина, внутри ядра, и мутации в белках ядерной ламины могут приводить к тяжелым патологиям, например, к прогерии, болезни ускоренного старения.
Обновлено в 04:59
Общество

Росстат разъяснил данные об уровне жизни россиян после вопросов Кремля

Росстат обосновал достоверность результатов своих исследований в ответ на комментарий Кремля, где усомнились в недавно опубликованных службой данных о том, что треть российских семей не могут себе позволить купить сезонную обувь.
Обновлено в 15:30
Армия и оружие

Столтенберг: НАТО не намерено изолировать Россию

Ранее постпред США при НАТО Кэй Бейли Хатчисон заявила, что Североатлантический альянс намерен обеспечить безопасность прохода кораблей Украины через Керченский пролив.
Обновлено в 11:52
Экономика

Силуанов: власти Венесуэлы задерживают выплаты по долгу перед Россией

Венесуэла еще не выплатила транш по долгу перед Россией, который должен был поступить в марте.
Обновлено в 11:58
Шоу-бизнес

Лолита поделилась кадрами с юбилея Иосифа Пригожина

Будучи гостьей на празднике, Лолита поделилась в своём Instagram редкими кадрами с банкета.
Обновлено в 06:03
Общество

У Егора Крида закончился контракт с Black Star

Как выяснилось, контракт Егора Крида истек еще в марте 2019 года, и сейчас дирекция Black Star ведет переговоры с артистом, которые определят его дальнейшую судьбу.
Обновлено в 07:07
Экономика

Центробанк предложил начислять зарплаты по номеру телефона

Центробанк разрабатывает идею использовать Систему быстрых платежей для перевода зарплаты по номеру телефона.
Обновлено в 09:16
Хоккей

СКА обыграл ЦСКА и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ

СКА поборолся с ЦСКА в четвертой игре серии финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:23
Политика

У Исаакиевского собора в Петербурге установили «надгробие» Путину

Табличка с Путиным, фото которой удаляли в вк, появилась и в Петербурге pic.twitter.com/8QaEdR5hIY— Dave Frenkel (@merr1k) 3 апреля 2019 г. «Что мы хотели этим сказать: за принятые антинародные законы, постоянное вранье и отвратительное правление, Путин умер для граждан России», — говорится в сообщении «Агит России».
Обновлено в 05:32
Экономика

Саид Керимов продаст 3,5% «Полюса»

Стоимость продаваемых бумаг по цене закрытия — 24,8 млрд руб. Polyus Gold International Limited (PGIL, структура Саида Керимова) продает на рынке 4,67 млн обыкновенных акций, или 3,5%, золотодобывающей компании ПАО "Полюс".
Обновлено в 13:24
Культура

Норкин «исчез» из студии НТВ во время прямого эфира

Обновлено в 14:31
Шоу-бизнес

Ахеджакова возмущена травлей Панина

Народная артистка России Лия Ахеджакова ответила на вопрос о травле актера Алексея Панина после его высказывания о "злобных уродцах-россиянах".
Обновлено в 09:31
Армия и оружие

В ЛНР рассказали детали гибели пулемётчицы с позывным Ведьма

Обновлено в 07:30
Политика

Лавров рассказал о наслаждении творчеством Зеленского

Руководитель МИД России Сергей Лавров рассказал «РИА Новости», что наслаждается искусством актера Владимира Зеленского, вышедшего во второй тур выборов украинского президента.
Обновлено в 11:21
Общество

Голикова: материнский капитал могут начать давать за первого ребенка

Правительство обсуждает возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» (ВГТРК).
Обновлено в 13:50
Происшествия

ФСБ опубликовала видео задержания мэра Евпатории

Управление ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю опубликовало видеозапись задержания главы администрации Евпатории Андрея Филонова.
Обновлено в 14:15
Авто

Mercedes-Benz показал салон маленького Gelandewagen

Новый Mercedes-Benz GLB расположится в модельном ряду марки между GLA и GLC.
Обновлено в 08:22
Шоу-бизнес

Экс-супруга Александра Малинина закрутила роман с женатым танцором

Обновлено в 11:30
Футбол

Марио Балотелли — Кину: «Бонуччи повезло, что меня там не было»

Обновлено в 14:11
Происшествия

В ЗакСе Петербурга отвергли версию теракта в академии Можайского

Взрыв в академии имени Можайского не был терактом, заявил спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров.
Обновлено в 07:05
Культура

Картина «Спаситель мира» принадлежит властям Абу-Даби, заявили в Лувре

Обновлено в 10:42
Футбол

«Локомотив» и «Ростов» сыграли вничью в первом полуфинале Кубка России

В первом матче 1/2 финала Кубка России по футболу московский «Локомотив» на своем поле сыграл вничью с «Ростовом» со счетом 2:2 (Миранчук, 68; Новосельцев, 86 — Еременко, 50; Попов, 84).
Обновлено в 14:40
Политика

Названы возможные преемники Зюганова в КПРФ

Возможным преемником назвали Юрия Афонина, являющегося зампредседателя ЦК КПРФ с 2017 года.
Обновлено в 02:11
Происшествия

В среду объявят результаты вскрытия жертв авиакатастрофы с Филевой

Прокуратура немецкого Дармштадта сообщила, что в среду станут известны первые результаты вскрытия жертв авиакатастрофы, в котором погибла совладелица авиакомпании S7 Наталия Филева.
Обновлено вчера в 05:17
Как работают Яндекс.Новости?
Главное