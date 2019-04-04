Футбол
Самара претендует на проведение финала Кубка РоссииSport24.ru 09:28
Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов прокомментировал информацию о том, что финал Кубка России сезона-2018/19 может пройти в Самаре.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 19:17, Ашберн
Происшествия
Польша взяла под защиту сбежавшего из Швеции с детьми россиянина
Власти Польши взяли под защиту россиянина Дениса Лисова, который вывез своих трех дочерей из Швеции, заявил польский омбудсмен по правам ребенка Миколай Павляк.
Обновлено в 13:29
Культура
Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ
Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено вчера в 16:25
Политика
Политолог Валерий Соловей предсказал России потрясения
В руководстве страны пришли, мне кажется, к пониманию того, что попытки целенаправленно воздействовать на украинское массовое сознание дают прямо противоположный результат.
Обновлено в 06:57
Авто
Audi Q8 планируют выпускать в России
В Калуге кроссоверы Audi Q7 выпускают уже довольно давно. Крупноузловую сборку наладили здесь еще для автомобилей первого поколения.
Обновлено в 10:35
Политика
Мэра Риги Ушакова отправили в отставку
Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова.
Обновлено в 17:47
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле
Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено в 12:20
Кино
Опубликованы первые кадры из фильма «Терминатор: Темная судьба»
В Сети обнародованы первые кадры из нового "Терминатора", носящего подзаголовок "Темная судьба".
Обновлено в 11:40
Авто
АвтоВАЗ начал продажи двухтопливной Lada Largus
АвтоВАЗ объявил о старте российских продаж CNG-модификации Largus с двигателем, способным работать как на бензине, так и на сжиженном природном газе.
Обновлено в 08:07
Происшествия
Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгода
Следствие просит продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого еще на полгода, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 11:17
Политика
Семья погибшего при крушении MH17 американца подала в суд на ВТБ и Сбербанк
Семья американца Шансмана, погибшего в авиакатастрофе малайзийского Boeing MH17, подала в суд против Сбербанка и ВТБ, а также американских платежных компаний Western Union и MoneyGram, сообщает Reuters.
Обновлено в 12:35
Политика
Депутаты Госдумы оценили ущерб Крыму от Украины в 1,5 трлн рублей
В Госдуме в ходе заседания рабочей группы был оценен ущерб Крыму от Украины, заявил депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко.
Обновлено вчера в 13:30
Политика
Зеленский предложил Тимошенко вести дебаты с Порошенко
Обновлено в 11:39
Армия и оружие
Лондон запросил экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в Ливии
Ситуация в Ливии стала причиной запроса Великобританией на проведение экстренного заседания Совета Безопасности (СБ) ООН.
Обновлено в 17:42
Армия и оружие
Пионерлагерь на полигоне: как Россия прячет секретную армию
Судебные документы показывают, что Мегалайн перевел 86 миллионов рублей (в то время около $1,4 миллиона) подрядчику Севзапстрой за строительство трех зданий в Молькино.
Обновлено в 10:03
Происшествия
11 бандитов были застрелены при попытке ограбить два банка в Бразилии
Сотрудники полиции бразильского штата Сан-Паулу застрелили 11 преступников, которые попытались ограбить отделения банков в городе Гуарарема.
Обновлено в 14:07
Политика
Трамп оценил расходы США, России и КНР на оборону
Американский президент Дональд Трамп заявил, что расходы США, России и Китая на оборону слишком высоки.
Обновлено в 17:13
Технологии
«Яндекс.Такси» планирует запустить сервис грузоперевозок
«Яндекс.Такси» в скором времени может запустить новый тариф для грузоперевозок.
Обновлено в 13:15
Общество
Невельские власти довольны чистотой воздуха в районе морского порта
Участниками встречи был рассмотрен ход выполнения пунктов перечня поручений временно исполняющего обязанности губернатора Сахалинской области по итогам его рабочей поездки в Невельский район, состоявшейся 19 января.
Обновлено в 18:56
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Обновлено в 18:50
Общество
Меган Маркл и принц Гарри официально переехали в новый дом
Герцог и герцогиня Сассекские переехали из Кенсингтонского дворца в Frogmore Cottage в Виндзоре.
Обновлено в 11:16
Здоровье
Росстат: медики едут к каждому десятому россиянину более 40 минут
Каждый десятый россиянин старше 15 лет, который звонил по номеру «03», ждал врачей скорой помощи более 40 минут.
Обновлено в 13:35
Происшествия
Суд в Петербурге прекратил уголовное дело о насилии в детском доме
«В результате преступного бездействия Фёдоровой, полагало следствие, на протяжении длительного времени не были выявлены и продолжали совершаться насильственные действия сексуального характера на территории детского дома и школы в отношении несовершеннолетних воспитанников», - рассказали в пресс-службе судов.
Обновлено в 11:32
Кино
Скончался легендарный режиссер Георгий Данелия
Выдающийся советский и российский режиссер Георгий Данелия скончался в возрасте 88 лет после продолжительной болезни.
Обновлено в 09:06
Здоровье
Клещи покусали сразу 9 волгоградцев
По сообщению ведомства, в больницы и поликлиники обратилось уже девять покусанных человек.
Обновлено в 04:14
Общество
Власти Чечни объяснили снос домов в родном селе Кадырова
Министр правительства Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров объяснил, почему в родном селе главы республики Рамзана Кадырова Центарой (Хоси-Юрт) сносят дома.
Обновлено в 09:02
Экономика
Крупнейшие страховщики ОСАГО подняли тарифы
Крупнейший российский игрок на рынке автострахования по программе ОСАГО по размеру взимаемых сборов «АльфаСтрахование» существенно скорректировал свои базовые тарифные ставки.
Обновлено в 12:22
Общество
Заслуженный врач РФ не добился извинений от Елены Малышевой
Обновлено в 07:35
Авто
Первый в России завод Mercedes-Benz откроет Владимир Путин
Первым с конвейера сойдет седан E-класса. Проектная мощность завода – 25 тысяч автомобилей в год.
Обновлено вчера в 01:57
Происшествия
В Польше поезд протаранил машину скорой помощи
Обновлено в 17:00