Бывший вингер "Атлетико" и сборной Аргентины Эдуардо Сальвио перешёл из "Бенфики" в "Бока Хуниорс". О сумме перехода 29-летнего футболиста в аргентинский клуб не сообщается. По слухам, состав "Бока Хуниорс" в ближайшее время может пополнить экс-капитан "Ромы" Даниэле Де Росси.

Сальвио перешёл из «Бенфики» в «Бока Хуниорс»

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