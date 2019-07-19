Футбол
Сальвио перешёл из «Бенфики» в «Бока Хуниорс»Soccer.ru вчера в 21:35
Бывший вингер "Атлетико" и сборной Аргентины Эдуардо Сальвио перешёл из "Бенфики" в "Бока Хуниорс". О сумме перехода 29-летнего футболиста в аргентинский клуб не сообщается. По слухам, состав "Бока Хуниорс" в ближайшее время может пополнить экс-капитан "Ромы" Даниэле Де Росси.
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Эдуардо Сальвио перебрался из «Бенфики» в «Бока Хуниорс» за 7 миллионов евро
ProstoProSportвчера в 23:17
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 04:03, Вашингтон
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