Футбол

Сальваторе Боккетти может продолжить карьеру в «Спартаке»Еженедельник Футбол 06:29

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти вероятнее всего продолжит карьеру в московском клубе. Об этом сообщил его агент Андреа д’Амико. Ранее появилась информация, что футболист якобы достиг договоренности с «Вероной».
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