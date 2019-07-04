Футбол
Сальваторе Боккетти может продолжить карьеру в «Спартаке»Еженедельник Футбол 06:29
Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти вероятнее всего продолжит карьеру в московском клубе. Об этом сообщил его агент Андреа д’Амико. Ранее появилась информация, что футболист якобы достиг договоренности с «Вероной».
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