Футбол
Сальвадор и Ямайка сыграли вничьюСпорт-Экспресс вчера в 21:09
Сборные Сальвадора и Ямайки сыграли вничью (0:0) в матче второго тура группового турнира Золотого кубка КОНКАКАФ.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 03:20, Вашингтон
Политика
Соловьев вырезал из эфира критику пенсионной реформы
Из эфира программы журналиста Владимира Соловьева на канале «Россия» вырезали реплики политолога Сергея Кургиняна о пенсионной реформе.
Обновлено в 02:56
Политика
Медведев ответил на обвинения Грузии
Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответил на обвинения со стороны Грузии в беспорядках в стране.
Обновлено вчера в 13:33
Армия и оружие
В Иране утверждают, что сбили разведывательный беспилотник США
Обновлено 20 июня в 00:03
Политика
Норкин никогда не видел Путина таким, как на Прямой линии
Журналист и телеведущий канала НТВ Андрей Норкин признался, что никогда не видел Владимира Путина таким, каким он предстал во время Прямой линии, рассказывая о стыдном эпизоде в своей президентской карьере.
Обновлено 20 июня в 23:58
Происшествия
Колокольцев лично допросил задержавших Голунова оперативников
Глава МВД Владимир Колокольцев лично побеседовал с людьми, которые участвовали в задержании журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 02:34
Футбол
Виллиан отказался от многомиллионного предложения из Китая
Полузащитник «Челси» Виллиан отказался от переезда в Китай.
Обновлено вчера в 12:54
Транспорт
«Аэрофлот» объявил о прекращении рейсов в Грузию с 8 июля
Авиакомпания «Аэрофлот» с 8 июля полностью прекратит выполнение рейсов в Грузию, перевозчик сосредоточится на вывозе с территории страны россиян.
Обновлено в 01:05
Политика
Департамент туризма Грузии оценил ситуацию в стране
В департаменте туризма Грузии заявили, что поездки в страну для туристов остаются безопасными, а все туристические направления и достопримечательности — открытыми.
Обновлено в 02:53
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости
Минобороны опубликовало ранее не известные документы, касающиеся обороны Брестской крепости.
Обновлено в 00:27
Шоу-бизнес
Звезда «Друзей» Мэттью Перри шокировал поклонников внешним видом
Звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри впервые за два года был замечен папарацци на улицах Нью-Йорка.
Обновлено вчера в 07:59
Политика
На Украине заранее знали о возвращении Крыма в состав РФ
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
Обновлено в 01:46
Общество
«Роскосмос» составил кодекс этики космонавтов
«Роскосмос» подготовил кодекс профессиональной этики космонавтов. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено вчера в 22:56
Общество
Евгений Куйвашев поздравил лидера группы «Чайф» Владимира Шахрина c юбилеем
Обновлено в 01:04
Путешествия
Названо число российских туристов в Грузии
Около 5 тысяч организованных туристов из России находится в Грузии, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:08
Хоккей
«Нью-Джерси» выбрал Хьюза под первым номером на драфте НХЛ-2019
Обновлено вчера в 20:20
Происшествия
Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве
Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.
Обновлено вчера в 13:08
Авто
Galaxy Blue Audi Q8 получила уникальный дизайн интерьера
Что касается экстерьера, то он тоже является довольно приятным на первый взгляд благодаря отделке S Line и массивными 22-дюймовыми колесами, которые, несомненно, будут одними из самых больших колес среди текущих моделей Audi.
Обновлено вчера в 10:14
Происшествия
Главу Пушкинского района Подмосковья обвинили в получении взятки
Главе Пушкинского района Подмосковья Евгению Жиркову, задержанному на этой неделе, предъявлено обвинение в получении крупной взятки от застройщика в Балашихе в 2015 году.
Обновлено вчера в 05:12
Общество
Сергей Шнуров переделал арку дома под личный гараж
Жители дома на набережной Фонтанки отвоевали у Сергея Шнурова арку, которую музыкант переоборудовал в гараж. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".
Обновлено вчера в 12:34
Происшествия
В Москве в захламленной квартире нашли двух девочек
Обновлено вчера в 15:21
Политика
Трамп отверг обвинения американской журналистки в изнасиловании
Обновлено вчера в 21:35
Футбол
Неймар: футбол всегда был для меня шоу
Бразилец Неймар прокомментировал сезон в исполнении «ПСЖ» и рассказал об отношении к футболу.
Обновлено в 02:31
Футбол
Алан Дзагоев продлил контракт с ЦСКА
Обновлено вчера в 15:50
Гаджеты
Минкомсвязь ведет переговоры о сотрудничестве с Huawei
Минкомсвязь РФ провела встречу с китайской Huawei, продолжает переговоры о сотрудничестве, заявил журналистам глава Минкомсвязи Константин Носков.
Обновлено 20 июня в 04:53
Происшествия
В Крыму один человек погиб и пять пострадали в ДТП
Три машины столкнулись на западе Крыма, в результате аварии один человек погиб и пять пострадали, в том числе двое несовершеннолетних, сообщает пресс-служба крымского управления МВД РФ.
Обновлено в 03:15
Гаджеты
Google отказалась от выпуска планшетов
Google объявила о прекращении производства планшетов, сообщил старший вице-президент компании Рик Остерлох в своем Twitter.
Обновлено вчера в 04:53
Экономика
Суд частично снял арест с имущества Дмитрия Ананьева
Арбитражный суд Москвы частично снял арест с имущества бывшего совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева, разрешив ему получать 80% его зарплаты, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента из зала суда.
Обновлено вчера в 12:50
Космос
Новый спутник «Глонасс-М» ввели в эксплуатацию
Космический аппарат с системным номером 758 запустили 27 мая. К настоящему моменту его ввели в эксплуатацию.
Обновлено в 02:18