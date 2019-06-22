Сальвадор и Ямайка сыграли вничьюСпорт-Экспресс вчера в 21:09

Сборные Сальвадора и Ямайки сыграли вничью (0:0) в матче второго тура группового турнира Золотого кубка КОНКАКАФ.

Все про Спорт ру

Политика Соловьев вырезал из эфира критику пенсионной реформы Из эфира программы журналиста Владимира Соловьева на канале «Россия» вырезали реплики политолога Сергея Кургиняна о пенсионной реформе.

Политика Медведев ответил на обвинения Грузии Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответил на обвинения со стороны Грузии в беспорядках в стране.

Политика Норкин никогда не видел Путина таким, как на Прямой линии Журналист и телеведущий канала НТВ Андрей Норкин признался, что никогда не видел Владимира Путина таким, каким он предстал во время Прямой линии, рассказывая о стыдном эпизоде в своей президентской карьере.

Происшествия Колокольцев лично допросил задержавших Голунова оперативников Глава МВД Владимир Колокольцев лично побеседовал с людьми, которые участвовали в задержании журналиста "Медузы" Ивана Голунова.

Транспорт «Аэрофлот» объявил о прекращении рейсов в Грузию с 8 июля Авиакомпания «Аэрофлот» с 8 июля полностью прекратит выполнение рейсов в Грузию, перевозчик сосредоточится на вывозе с территории страны россиян.

Политика Департамент туризма Грузии оценил ситуацию в стране В департаменте туризма Грузии заявили, что поездки в страну для туристов остаются безопасными, а все туристические направления и достопримечательности — открытыми.

Шоу-бизнес Звезда «Друзей» Мэттью Перри шокировал поклонников внешним видом Звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри впервые за два года был замечен папарацци на улицах Нью-Йорка.

Политика На Украине заранее знали о возвращении Крыма в состав РФ В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Общество «Роскосмос» составил кодекс этики космонавтов «Роскосмос» подготовил кодекс профессиональной этики космонавтов. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Путешествия Названо число российских туристов в Грузии Около 5 тысяч организованных туристов из России находится в Грузии, передает РИА "Новости".

Происшествия Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.

Авто Galaxy Blue Audi Q8 получила уникальный дизайн интерьера Что касается экстерьера, то он тоже является довольно приятным на первый взгляд благодаря отделке S Line и массивными 22-дюймовыми колесами, которые, несомненно, будут одними из самых больших колес среди текущих моделей Audi.

Происшествия Главу Пушкинского района Подмосковья обвинили в получении взятки Главе Пушкинского района Подмосковья Евгению Жиркову, задержанному на этой неделе, предъявлено обвинение в получении крупной взятки от застройщика в Балашихе в 2015 году.

Общество Сергей Шнуров переделал арку дома под личный гараж Жители дома на набережной Фонтанки отвоевали у Сергея Шнурова арку, которую музыкант переоборудовал в гараж. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

Футбол Неймар: футбол всегда был для меня шоу Бразилец Неймар прокомментировал сезон в исполнении «ПСЖ» и рассказал об отношении к футболу.

Гаджеты Минкомсвязь ведет переговоры о сотрудничестве с Huawei Минкомсвязь РФ провела встречу с китайской Huawei, продолжает переговоры о сотрудничестве, заявил журналистам глава Минкомсвязи Константин Носков.

Происшествия В Крыму один человек погиб и пять пострадали в ДТП Три машины столкнулись на западе Крыма, в результате аварии один человек погиб и пять пострадали, в том числе двое несовершеннолетних, сообщает пресс-служба крымского управления МВД РФ.

Гаджеты Google отказалась от выпуска планшетов Google объявила о прекращении производства планшетов, сообщил старший вице-президент компании Рик Остерлох в своем Twitter.

Экономика Суд частично снял арест с имущества Дмитрия Ананьева Арбитражный суд Москвы частично снял арест с имущества бывшего совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева, разрешив ему получать 80% его зарплаты, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента из зала суда.