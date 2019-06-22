Сальвадор и Ямайка сыграли вничьюСпорт-Экспресс вчера в 21:09

Сборные Сальвадора и Ямайки сыграли вничью (0:0) в матче второго тура группового турнира Золотого кубка КОНКАКАФ.

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