Экономика

Сало на Украине подорожало на 70% за два годаРБК 11:51

С 2017 по 2019 год сало на Украине подорожало на 69,7%, передает агентство УНН со ссылкой на данные Госстатистики. Отмечается, что в апреле 2019 года 1 кг сала стоил 75,7 грн, в то время как в апреле 2017 стоимость 1 кг составляла 44,6 грн. За два года цена на свинину увеличилась на 37%.
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Сало на Украине подорожало на 70% за два года

РБК11:51

Сало на Украине серьезно подорожало

URA.Ru09:39

На Украине на 70% подорожало свиное сало

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Московский Комсомолец08:33

На Украине свиное сало за два года подорожало на 70%

ТАСС08:13

На Украине сало подорожало на 70 процентов

РИА Новости08:52
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 17:42, Ашберн
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Что касается пенсионной реформы, сказал руководитель ВЦИОМа, то она «носила символический характер».
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