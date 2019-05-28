Экономика
Сало на Украине подорожало на 70% за два годаРБК 11:51
С 2017 по 2019 год сало на Украине подорожало на 69,7%, передает агентство УНН со ссылкой на данные Госстатистики. Отмечается, что в апреле 2019 года 1 кг сала стоил 75,7 грн, в то время как в апреле 2017 стоимость 1 кг составляла 44,6 грн. За два года цена на свинину увеличилась на 37%.
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 17:42, Ашберн
Армия и оружие
На Украине рассказали об отмене переброски военных в Крым в 2014 году
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Обновлено в 13:38
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В Сети появились фото столкнувшейся с горой подлодки ВМС США
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Гаджеты
Apple неожиданно обновила iPod touch
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Обновлено в 11:18
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Главный ветврач РФ предупредил об опасности молока
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Обновлено в 15:58
Армия и оружие
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«Витесс» Слуцкого не пробился в Лигу Европы
«Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, потерпел поражение от «Утрехта» в ответном матче финала плей-офф голландской Эредивизи за право выступления в Лиге Европы УЕФА.
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Политика
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Украина договорилась с МВФ о подготовке новой программы сотрудничества, которая призвана дать толчок для развития страны.
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Обновлено в 16:22
Кино
Поклонники «Игры престолов» нашли самого преданного персонажа сериала
Поклонники «Игры престолов» нашли самого преданного персонажа сериала, снявшегося во многих ключевых битвах.
Обновлено в 12:55
Происшествия
Школьник с топором напал на девочку в Саратовской области
В Саратовской области подросток напал с топором на одноклассницу. Инцидент произошел в Вольске, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:30
Шоу-бизнес
Звезда «Теории большого взрыва» Джонни Галэки рассекретил пол будущего ребенка
Больше гадать не нужно, потому что влюбленные рассекретили пол малыша.В эти выходные Джонни Галэки и Алайна Мейер пригласили друзей и родных на вечеринку в честь будущего ребенка, а позже поделились с поклонниками фото.
Обновлено в 04:26
Экономика
Россиянам пересчитают доплаты к пенсиям
В России вступил в силу приказ Минтруда, который уточняет порядок расчета федеральной социальной доплаты к пенсии по новым требованиям, пишет Российская газета.
Обновлено 26 мая в 09:52
Политика
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Обновлено в 09:03
Общество
Трансгендера избрали мэром в Италии
В Италии избрали первого мэра-трансгендера в ходе частичных административных выборов в Апеннинах.
Обновлено в 07:14
Футбол
Сарри ушел с тренировки «Челси» из-за ссоры игроков
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри ушел с тренировки команды из-за ссоры двух футболистов - защитника Давида Луиса и форварда Гонсало Игуаина, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:26
Экономика
РЖД предложили повысить тарифы для металлургов
РЖД предложили Федеральной антимонопольной службе (ФАС) повысить тарифы на перевозку железной руды и кокса минимум на 25%.
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Обновлено в 05:04
Политика
Руководитель ВЦИОМа назвал причину падения рейтинга Путина
Что касается пенсионной реформы, сказал руководитель ВЦИОМа, то она «носила символический характер».
Обновлено в 15:41
Общество
Составлен рейтинг самых фотографируемых мест в мире
Лидером рейтинга стала самая романтичная высотка в мире – Эйфелева башня. Ее выбрали 18% участников опроса.
Обновлено в 16:03
Религия
В РПЦ рассказали о судьбе храма в Екатеринбурге
Обновлено в 16:20